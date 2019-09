Overgrepstiltalt i retten: – Jeg har blitt utsatt for en heksejakt

Den tiltalte mannen nekter tirsdag straffskyld for samtlige av punktene i tiltalen.

Mandag startet rettssaken mot mannen i 60-årene. Han er tiltalt for overgrep mot åtte gutter over flere år i Tjeldsund i Nordland.

Under rettens andre dag tilbakeviser tiltalte alle seksuelle fysiske tilnærmelser.

Han forteller at det har vært stor grad av åpenhet mellom ham og flere av de fornærmede. Mannen sier de har kunnet snakke sammen om det meste.

Han forteller også om hvordan det er å ha en overgrepsanklage mot seg i lite samfunn som Tjeldsund.

– Jeg har blitt utsatt for ei heksejakt, sa tiltalte.

RETTEN DAG TO: Dommer Øyvind Johnsen i Ofoten tingrett sto for utspørringen av tiltalte i dag. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Opplevd angst

Tiltalte innrømmer å ha onanert sammen med en av guttene. Gutten da var over 16 år. Tiltalte påstår at det ble gjort på initiativ fra den fornærmede.

Tiltalte innrømmer i tillegg å være interessert i begge kjønn.

I ettertid vedgår han at han burde ha tenkt mer på at ungdommene var for unge til at han skulle omgås dem.

Han omtaler seg selv som en arbeidsnarkoman. Derfor ble det en stor overgang plutselig å bli arrestert, sier han.

Tiltalte slapp ut av varetekt i februar i fjor. Mannen sier at han stort sett har gått hjemme, uten kontakt med andre enn sine aller nærmeste.

Han forteller videre at han har måttet reise bort for å føle at han har kunnet leve.

– Jeg har opplevd angst og problemer med søvn.

FLERE STEDER: Handlingene skal ha foregått flere steder i lokalmiljøet, som i svømmehallen eller i tiltaltes bil. Her er bilder av garderoben til svømmehallen. Foto: Simen Larsen

Gradvis utvikling

Mannen ble pågrepet av politiet i Ofoten 5. desember 2017, etter et anonymt tips måneden før.

Etter et halvt års etterforskning hadde politiet rullet opp 40 fornærmede i saken. Overgrepene skal ha pågått helt siden starten av 1970-tallet.

Nær to år etter har saken krympet i omfang.

Alle de fornærmede hadde tilknytning til Tjeldsund. Saken har i etterkant blitt omtalt som Tjeldsund-saken.

Første dag i retten startet med vitneforklaringer fra de fornærmede guttene. De fortalte de at tiltalte gradvis endret seg fra naturlig omgang til seksuelle tilnærmelser og overgrep.

Det skal også ha vært trusler om vold dersom de ikke ønsket å fortsette.

Prosedyrer i saken vil sannsynligvis starte neste mandag.