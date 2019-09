Mannen ble pågrepet av politiet i Ofoten, 5. desember 2017, etter et anonymt tips måneden før.

Etter et halvt års etterforskning hadde politiet rullet opp 40 fornærmede i saken. Overgrepene skal ha pågått helt siden starten av 1970-tallet. Flere av disse sakene har blitt foreldet.

Alle de fornærmede hadde tilknytning til Tjeldsund, og saken har i etterkant blitt omtalt som Tjeldsund-saken.

Mannen ble siktet for seksuelle overgrep, herunder seksuell handling med barn under 16 år og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. Forholdene har en strafferamme på tre år.

– En omfattende sak

Nær to år etter har saken krympet i omfang. I november i fjor ble mannen tiltalt for å ha begått seksuelle handlinger mot åtte gutter i nordlandskommunen.

Tiltalen strekker seg fra juli 2012 til høsten 2017, altså kort tid før mannen ble pågrepet. Flere av overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd i svømmehallen i kommunen.

Politiadvokat Siv Remen i Nordland politidistrikt er aktor i saken. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det spesielle med denne saken er at det er mange fornærmede, og at det er unge gutter, sier politiadvokat Siv Remen, som er aktor i saken.

Hun forteller at etterforskningen har vært omfattende. Blant annet er det gjennomført svært mange avhør.

– Flere av de fornærmede har funnet det vanskelig å forklare seg.

Påtalemyndigheten vil legge fram flere bevis i retten.

– I all hovedsak forklaringer fra de fornærmede og vitner. Men også tekniske bevis fra mannens PC og telefon, sier Remen.

Kritisk til politiets etterforskning

De fleste av sakene politiet etterforsket ble henlagt grunnet foreldelse eller manglende bevis.

Mannens forsvarer Erling Malm er kritisk til politiets etterforskning.

– Min klient nekter straffskyld, og stiller seg uforstående til tiltalen, forsvarer Erling Malm. Foto: Privat

– Allerede tidlig i etterforskningen ga vi uttrykk for at disse sakene var foreldet, og ville bli henlagt. Politiet brukte store ressurser på å etterforske helt klart forelda forhold. Tid som heller kunne blitt brukt til en mer effektiv etterforskning av saken som nå skal for retten.

Tjeldsund-mannen har forklart seg for politiet i fire avhør, men har hele tiden stilt seg uforstående til mistanken som er rettet mot ham.

– Han fastholder sitt tidligere standpunkt, at han ikke har gjort noe straffbart, sier Malm.

Foto: Simen larsen

– Utfryst i bygda

Mannen ble løslatt fra varetekt fram 14. februar 2018. Siden da har han oppholdt seg i hjemkommunen.

Ifølge forsvareren har det vært en ekstrem belastning.

– Det å bo i et lite samfunn som Tjeldsund og ha en slik anklage hengende over seg oppleves som et umenneskelig press. Han er utfryst fra bygda og kan ikke vise seg offentlig. Han opplever at han både er forhåndsdømt og til dels også forhåndsstraffet, sier Erling Malm.

De fleste sakene som ble etterforsket er henlagt grunnet foreldelse. De sakene som nå skal opp for retten dreier seg om forhold mellom 2012 og 2017. Foto: Simen Larsen

Nå ser mannen fram til å møte i retten og kunne gi sin framstilling av saken, ifølge forsvareren.

Malm ønsker ikke å kommentere hvorvidt hans klient kjenner de fornærmede i saken, eller hva slags forhold han skal ha hatt til dem.

– Det vil han komme inn på når rettssaken starter.

Den tiltalte mannen har også tidligere vært under etterforskning for lignende tilfeller.

I 1999 var han mistenkt for seksuallovbrudd mot et barn under 16 år, men denne saken ble henlagt samme år.

Det er satt av sju dager til saken i Ofoten tingrett.