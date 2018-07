Mann siktet for overgrep mot 40 personer

I desember 2017 ble mannen i 60-årene pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot en rekke unge gutter.

Politiet i Ofoten har det siste halve året etterforsket saken, som startet med et anonymt tips og nå består av 40 fornærmede, skriver politiet i en pressemelding.

Dermed er antallet fornærmede oppjustert fra 22, som politiet meldte i februar i år.

– De fornærmede er i all hovedsakelig menn og siktede og de fornærmede tilhører i stor grad samme lille lokalmiljø, sier etterforskningsleder Ragnhild Normann.

De fleste av de fornærmede var gutter som var mellom 14 og 17 år gamle da hendelsene skal ha funnet sted.

Siktet i lignende sak

Mannen i 60-årene har også tidligere vært under etterforskning for lignende tilfeller. I 1999 var mannen under etterforskning, mistenkt for seksuallovbrudd mot et barn under 16 år. Denne saken ble henlagt samme år.

– Siktede har forklart seg til politiet igjennom fire avhør, og stiller seg uforstående til mistanken som er rettet mot han. Han har ikke erkjent straffeskyld etter siktelsen.

Viktige bidrag til etterforskningen

Mange av sakene som politiet har etterforsket er hendelser som har skjedd i løpet av de siste 40 årene.

– Det er derfor forventet at mange av sakene vil måtte henlegges på grunn av foreldelse, men politiet vil understreke at alle som har valgt å stå frem har bidratt til etterforskningen. Vi ønsker å berømme alle sammen for at de valgte å forklare seg for politiet, med den belastningen det medfører, sier Normann.

Normann forteller at saken er ferdig etterforsket og oversendt til statsadvokaten i Nordland. Den siktede mannen er løslatt fra varetekt.

– Alle kjenner alle

Tjeldsund-ordfører Liv Kristin Johnsen (H) forteller at denne saken er krevende for kommunen.

– Dette er en liten kommune og alle kjenner alle. Alle snakker om den samme saken, så den kommer tett på. Jeg synes innbyggerne har taklet dette bra, og i den grad det er mulig er situasjonen tilbake til normalen i Tjeldsund. Men alle venter spent på utfallet av saken, sier hun til NRK.

Saken oppdateres