Mann i 60-årene siktet for seksuelle overgrep mot flere barn i over 40 år

– Pågripelsen har sin bakgrunn i et tips som kom inn til politiet i November. Vi foretok dermed diverse undersøkelser og iverksatte en etterforskning, sier etterforskningsleder ved Narvik politistasjon, Jostein Kroken til NRK.

Politiet pågrep mannen ut ifra en planlagt aksjon som foregikk på tirsdag. Siktede ble den 6. desember 2017 varetektsfengslet i Bodø i 4 uker, bakgrunnen for fengslingen er bevisforspillelsesfare.

– Flere fornærmede

Mannen i 60-årene er siktet for seksuell handling med ett eller flere barn under 16 år over en periode som strekker seg fra 1970-tallet og frem til i dag.

Det skriver Narvik politistasjon i ei pressemelding fredag.

– Dersom du har tips og opplysninger, kan du ta kontakt med politiet på telefon 75 58 90 00, sier politioverbetjent Jostein Kroken. Foto: Mona Gingstad / NRK

– Siktede er avhørt i saken, og nye avhør vil bli tatt av mannen etter hvert som etterforskningen skrider frem. Vi er i startfasen nå og vi prøver å få oversikt over saken, sier etterforskningslederen.

Kroken sier det er flere fornærmede i saken, men ønsker ikke å si antallet av hensyn til etterforskningen.

– Det er flere fornærmede parter her og vi ser ikke bort ifra at antallet vil øke.

– Betyr det at det nå er godt voksne mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep?

– Ja, jeg ser for meg at en del av de fornærmede er godt voksne i dag. Det er også nyere saker som går på barn som er under 16 år i dag, sier Kroken.

Erkjenner ikke straffskyld

Den siktedes advokat, Erling Kristoffersen Malm, sier til NRK at mannen ikke erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner ikke å ha gjort noe av det som står i siktelsen.

Advokat Erling Kristoffersen Malm. Foto: Privat

Malm understreker at den siktede skal bli ansett som uskyldig til det foreligger en eventuell rettskraftig dom.

– Måten siktelsen er formulert på stiller høye krav til politiets etterforskning. Saken er på et veldig tidlig stadium og det dreier seg om et svært langt tidsforløp. Min klient har krav på å bli ansett som uskyldig til det motsatte er bevist, sier Malm.

– Jobber teknisk

Politiet i Ofoten har satt ned et team som jobber med saken og vil i tiden fremover foreta både taktisk og teknisk etterforskning. I forbindelse med den planlagte aksjonen ble det også foretatt ransaking og det ble tatt beslag.

– Vi tar en god del avhør, og vi jobber teknisk. Det er blitt beslaglagt datautstyr som politiet er interessert i.

– Har dere funnet noe på mannens data?

– Ikke foreløpig. Det må undersøkes videre av personell som har kompetanse innen dette området.

Siden perioden overgrepene skal ha skjedd i strekker seg over lang tid vil det kunne være noen forhold som er foreldet.

– Dette er foreløpig uavklart da vi så langt ikke har oversikt over sakens omfang eller hvor langt tilbake i tid hendelsene går. Dette vil imidlertid bli undersøkt og forsøkt avklart i tiden fremover, sier Kroken.