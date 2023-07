– En av oksekalvene lå død da vi kom i fjøset. Han hadde blødd fra både nese, munn og fra rumpa. Det er et tegn på at noe har gått i stykker.

Små metallbiter, antakeligvis fra en blikkboks, hadde lurt seg inn i fôret til oksekalven «Ferdinand». Han døde av indre blødninger samme natt.

– Man skal ikke menneskeliggjøre dyr, de er og blir dyr men hva må til for at folk skjønner hvor alvorlig dette er, spør gårdbruker Tina Brennbakk, her med en annen kalv. Foto: Ole-Christian Olsen

Kvelden før hadde Brennbakks ektemann tatt seg av kveldsstellet på gården i Hattfjelldal.

Da han kostet opp restene av fôret som lå på bakken fant han metallbiter. Men tenkte at det sikkert ikke var noe galt.

– En gang måtte det ramme oss også. Selv om vi har plukket ut metallbiter i fôr tidligere, måtte det gå galt til slutt, sier Tina Brennbakk.

Lider en smertefull død

«Ferdinand» hadde fått kutt mange steder innvendig, både i bukveggen og lungene.

Foto: privat

– Det er greit at det er et økonomisk tap, men man kan jo bare forestille seg hvordan natta har vært for oksen. Dyr som har spist metallbokser blør sakte, men sikkert i hjel.

Metallbokser på jordene er et stort problem for mange bønder. Resultatet kan være at kyr lider en smertefull død.

På en dag fant bonde Harald Lie 30 bokser på jordene på Tufte gård i Våle i Vestfold og Telemark. Foto: Harald Lie

Tidligere i år fortalte NRK om gårdbruker Harald Lie som plukket over 200 metallbokser fra jordet sitt.

Tina Brennbakk fortviler over at øl- og brusbokser havner i gresset som brukes som fôr, og er lei av at folk ikke tar det til seg.

– Jeg blir forbanna for at folk ikke kan forstå. Det har vært så mye fokus på at slike ting ikke skal i naturen.

Fanges ikke opp av metalldetektor

I dag finnes det utallige drikkevarer som kommer i metallbokser – øl, brus og energidrikk bare for å nevne noe.

Når de kastes ut på et jorde går de først gjennom en slåmaskin. Da blir boksene revet opp og får veldig mange skarpe kanter før de havner inn i en rundball sammen med gresset.

Som igjen går ut som fôr til kyrne.

Tomboksene ikke fanges opp av metalldetektoren på høsteutstyret fordi det er aluminium.

Eneste løsning er å slutte med metallboksene, mener bonden.

Tomboksene blir kutta opp i små biter når gresset slås. Som igjen går ut som fôr til kyrne. Foto: Lars Eie / NRK

– Det er den sikre veien til døden, uansett. Det gjør vondt, for vi gjør vårt beste for at de skal ha det bra, sier hun og fortsetter:

– Jeg skulle ønske at de som skriver dyrevernloven kunne poengtert det litt mer, at slike bokser ikke skal være i naturen.

Flere tusen kyr

I fjor ble det rapportert fremmedlegemer 1194 ganger hos kyr, ifølge tall fra Kukontrollen

Ifølge Tines rapport «Statistikksamling for ku- og geitekontrollen 2019» ble 1216 melkekyr behandlet etter å ha fått i seg fremmedlegemer gjennom fôret i 2019.

– Vi hører om dette altfor ofte. Hvert år er det kyr som dør eller må avlives på grunn av brus eller ølbokser som blir kastet langs veiene, sier Egil Hoen, som er nestleder i Norges Bondelag.

– Om vi ikke får en endring i forsøplingen, så må vi begynne å jobbe for et forbud. Det er ikke opp til Norges Bondelag, det er et politisk spørsmål, sier Egil Hoen i Norges Bondelag. Foto: Norges Bondelag

– Det er jo pant på disse boksene, så det burde være enkelt å returnere de til butikkene. Det er veldig vanskelig å si hvorfor folk gir blaffen i konsekvensene, legger han til.

Hoen sier at Bondelaget har startet en ny kampanje for å sette lys på skadevirkningene metallbokser har på husdyra våre.

– Vi ser langs veiene at det er veldig mye søppel som blir kastet der det absolutt ikke skal kastes. Det er et stort problem. Vi er nødt til å få en slutt på det, hvis ikke må vi forby boksene. Det er ikke opp til Norges Bondelag, det er et politisk spørsmål, sier Hoen

Skrev kalvens livshistorie

Gårdbruker Tina Brennbakk tok til sosiale medier for å få oppmerksomhet om de stadig flere dyretragediene som skjer fordi folk ikke klarer å la være å kaste metallbokser i naturen.

I et følelsesladet innlegg skriver hun historien til den vesle oksekalven som ble født 13. oktober i fjor.

– Man skal ikke menneskeliggjøre dyr, de er og blir dyr men hva må til for at folk skjønner hvor alvorlig dette er. Tenk på Ferdinand neste gang du kaster boksen ut av bilruta.