Metallbokser på jordene er et stort problem for mange bønder.

Resultatet kan være at kyr lider en smertefull død.

I flere år har familien på Tufte gård i Våle plukket søppel og tombokser langs jordene.

– Det har vært noenlunde greit før. I år er det verre enn noen gang, sier Harald Lie.

Hittil denne våren har de plukka over 200 tombokser fra jordene.

Nylig gikk de en runde på tre kilometer og plukka en nesten full bærepose med øl-, brus- og energibokser.

Lie tror det handler om uvitenhet.

– Folk aner ikke konsekvensene av å bare slippe den ut av bilvindu og hva det forårsaker for dyr.

I et innlegg på Facebook, som er delt over 5000 ganger uttrykker bonden sin frustrasjon:

«Nå MÅ folk hive bokser i panteautomaten. Hvis dere ikke klarer det så idet minste i søpla. Mine kuer dør av dette!!! »

En tom Battery-boks er kastet ut på jordet til Tufte gård i Våle. Foto: Harald Lie

Dyretragedie

Tomboksene blir kutta opp i små biter når gresset slås. Som igjen går ut som fôr til kyrne.

– Kua eter det, og blir skåret opp innvendig og dør av indre blødninger. Det er rett og slett dyretragedie, sier Lie.

Han hadde selv en ku som døde av dette. Da han kom inn i fjøset kom det blod ut fra munnen og nesa. Krumbøyd rygg og kald, forklarer Lie.

Til slutt dør kua.

– Det verste er å se dyra ha det vondt.

Bonden forteller at tomboksene ikke går gjennom metalldetektor fordi det er aluminium.

– Vi får ikke stoppa det heller.

Hver vår går familien Lie en runde rundt på jordene for å plukke opp søppel. I år mener han det er verre enn noen gang. Foto: Randi Nørstebø / NRK

Flere tusen kyr

I fjor ble det rapportert fremmedlegemer 1194 ganger hos kyr, ifølge tall fra Kukontrollen.

Det er ikke tall for i år ennå.

Ifølge Tines rapport «Statistikksamling for ku- og geitekontrollen 2019» ble 1216 melkekyr behandlet etter å ha fått i seg fremmedlegemer gjennom fôret i 2019.

Året før var det 1186.

Dødsfall registreres av bonden i Kukontrollen, men det er per nå ikke lagt til rette for å velge kvast som årsak, forteller kommunikasjonssjef i Tine, Sindre Ånonsen.

– En tragedie

Ved Storsteigen videregående skole i Alvdal i Innlandet måtte de denne uka avlive ei melkeku som hadde spist en metallboks.

DØD: En melkeku i Alvdal måtte avlives etter å ha fått i seg biter fra tomboks. Foto: Anders Trøan

Da kua ble dårlig, prøvde de først å få fremmedlegemet ut med magnet.

Men kua ble bare dårligere, og da det kom blod ut av nesa på kua skjønte de at det måtte være en metallboks som skar opp dyret innvendig.

– Det er en tragedie både for oss og for kua. Det stor lidelse for kua og det er direkte tap for oss, sier driftssjef ved skolen Ingar Moldstad til NRK.

Saken ble først omtalt i lokalavisa Alvdal.

Folk må ta ansvar

Avdelingssjef for Mattilsynet i Vestfold, Pernille Hustad, sier at konsekvensen av å kaste fra seg tombokser i naturen er alvorlig.

– Metall i fôret fører til store utfordringer i dyrevelferden hos de dyrene som får det i seg, og kan dessverre ende med at dyret må avlives.

Dette er enda en grunn til at man ikke skal hive fra seg søppel i naturen, påpeker hun.

– Her må folk flest selv ta ansvar, samtidig som bøndene så godt de kan må sikre et trygt beiteområde.