Det var veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen som la frem utredningen i Narvik i dag.

– I dag leverer vi to store utredninger. To konseptvalgutredninger. Det er KVU Nord-Norgebanen og KVU Nord-Norge, sa hun.

Hun forteller at vegvesenet har rådført seg med Forsvaret, kommuner, næringsliv, sametinget og ungdommer.

– Det å involvere de unge har vært veldig viktig. Det er de som skal bære landsdelen videre etter oss.

Totalt anbefaler etatene å bruke 184 milliarder på å ruste opp samferdselen i Nord-Norge.

Anbefalt konsept:

Ny innfart til Tromsø

Forbedring av E6 mellom Narvik og Skjærvøykrysset

Forbedring av E10 og Ofotbanen

Ferge Tysfjorden

Forbering av riksvei 80 mellom Bodø og Fauske

Ny E6 mellom Megården og Mørsviksbotn

Forbedring av Nordlandsbanen

– Takk for disse to konseptvalgutredningene. Jeg mottar de på vegne av meg selv og Bjørnar Skjæran, sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) da han fikk overlevert anbefalingene.

– Jeg er glad vi kan være her i Narvik på historisk grunn for å få dette presentert.

Departementet skal nå sette seg inn i arbeidet som er gjort.

– Det viser at vi har dyktige og kompetente transportvirksomheter i Norge. Disse KVUene ser langt frem i tid. Både hva som kommer av behov, og hvilke løsninger som kan tas i bruk.

– Det er viktig for regjeringen å sikre god transport for alle som bor i Nord-Norge. Det er tynt befolket og lange avstander, som gir betydelige transportutfordringer.

– Næringslivet trenger mer effektiv og forutsigbar transport. Vi må se helheten og alle transportbehovene i sammenheng. De to KVUene bidrar til å gi oss et godt overblikk og hvilke hensyn vi må ta.

Anbefaler ikke Nord-Norgebanen

Jernbanedirektør Knut Sletta fortalte om utredning av jernbanen i Nord-Norge.

Han fortalte at Jernbanedirektoratet ikke anbefaler bygging av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø.

Slik konkluderer de:

«En utbygging av en Nord-Norgebane vil både gi dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet og negative virkninger for natur og miljø, klima og reindrift».

Dette vil det koste:

En full utbygging, fra Fauske til Tromsø med en sidearm til Harstad, vil ha en kostnad på 281 milliarder kroner.

Fauske til Tromsø uten arm til Harstad: 234 milliarder kroner

Narvik til Tromsø: 111 milliarder kroner

Det kom også frem at store deler av banen vil bli i tunnel.

Det vil være 78 prosent tunnel mellom Fauske og Narvik og 62 prosent tunnel mellom Narvik og Tromsø.

Oppsummert vil ikke direktoratet anbefale noen nye jernbanestrekninger nord for Fauske eller Narvik av følgende årsaker:

Dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Kraftig økning i klimagassutslipp

Store arealkonflikter.

Vil styrke Nordlandsbane og Ofotbanen

Sletta forteller at de har gått bredt ut for å skaffe tilstrekkelig med informasjon for å lage en god samfunnsøkonomiske analyse. I dette inngår klima og miljø i tillegg til de økonomiske rammene.

– Basert på våre analyser så anbefaler vi en betydelig styrking av de eksisterende jernbanestrekningene. Det betyr Nordlandsbanen og Ofotbanen. De gjør en betydelig andel av transportarbeidet mellom nord og sør. Store mengder dagligvarer går nordover. Sørover går det en stor, og økende andel fisk og sjømat, sier Sletta.

Han understreker at Nordlandsbanen er erklært overbelastet. Både på gods og persontrafikk.

– Vi anbefaler ikke å gå videre med utbygging av Nord-Norgebane. Det er basert på de samfunnsøkonomiske analysene. Det vil ha store negative virkninger for natur, klima, miljø og reindrift, sier Sletta.

100 milliarder

Styrke øst-vest korridorer i Nord-Norge

Utbedring av E10 Bjørnfjell og grenseoverganger mot Finland

Dobbeltspor på Ofotbanen

Elektrifisering av Nordlandsbanen

Utbedring av fiskerihavner

Billigere flybilletter i nord

... og på sikt se på bygging en fergefri E6 i Nordland.

NRK vet at dette er noen av de grepene som det pekes på i en ny såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norge. Denne får samferdselsminister Jon-Ivar Nygård overlevert klokken 12 i Narvik i dag.

Utredningen avdekker behov for opprustning over 100 milliarder kroner for at veinettet, luftfarten, sjøfart og jernbanen skal være i stand til å håndtere ulike behov fram mot 2060.

Finland og Sveriges inntreden i Nato trekkes fram som en «gamechanger» i arbeidet med nye transportplaner i Nord-Norge, ifølge NRKs kilder.

NRK fortalte i går at en egen rapport om Nord-Norgebanen viser at kostnadene for denne er beregnet til over 200 milliarder kroner, og at den ikke anbefales bygd.

Krigen i Ukraina endrer mye

Russlands invasjon i Ukraina har ført til helt nye vurderinger av hva som er viktige samferdselstiltak i Norge ifølge rapporten.

Tidligere har Norge vært Natos grense mot Russland i nord. Og et angrep på Nato i Norge ville da måttet skje nordfra og sørover.

Når finskegrensa er Natos grense mot Russland blir korridorene inn til Sverige og Finland, gjennom Nord-Norge svært viktige for de allierte.

Det betyr at særlig dobbeltspor på Ofotbanen og utbedring av den værutsatte E10 over Bjørnfjell i Narvik må prioriteres, ifølge rapporten som legges fram i dag.

– Dobbeltspor på Ofotbanen vil være viktigere for Forsvaret i fremtiden. Både for forflytning av materiell over bane, men også for å frakte dem ut ved Narvik Havn, sier en kilde til NRK.

Forsvaret er ikke representert under fremleggelsen av rapporten i dag.

Men kilder i Forsvaret bekrefter til NRK at de har vært bidragsyter i arbeidet med utredningen.

E10 over Bjørnfjell er en flaskehals, men samtidig ei viktig transportrute over til Sverige i Nord-Norge. Veien er veldig værutsatt. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Billigere flybilletter

I rapporten pekes det også på behov for billigere flybilletter i nord i et sikkerhetspolitisk bilde.

NRK har tidligere omtalt at det koster rundt 20.000 kroner å fly fra Finnmark til Bergen.

Fra 1. april har regjeringen bestemt at prisene på de såkalte FOT-rutene skal kuttes med opptil 50 prosent.

I rapporten pekes det på viktigheten av billigere flybilletter for å opprettholde bosetting i distriktene. Samt vise tilstedeværelse i nord overfor Russland.

Det skal være en reell bekymring for at distriktene i fremtiden tømmes for folk og kompetanse. Særlig i Finnmark.

På sikt fergefri E6

NRK vet også at et av konseptene som utredes i rapporten er en fergefri E6-trasé i Nordland.

I dag er det flere ulike fergesamband over Vestfjorden og Tysfjorden i Nordland som frakter folk og varer fra sør til nord. Eneste omkjøring langs vei er via Sverige.

Tysfjorden deler Norge i to: Her er det eneste punktet der man fortsatt er helt avhengig av ferger for å komme seg nord-sør i landet.

NRK har tidligere fortalt om utfordringer med mangel på mannskap på flere av disse fergestrekningene. Over 200 kansellerte avganger sommeren 2022, gjorde at NHO ba regjeringen se på et fergefritt alternativ.

– Når vi har personellmangel som nå, dårlig vær eller tekniske problemer, så er Norge delt i to. Det er noe vi ikke aksepterer noen andre steder i landet, sa direktør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

I 2012 utredet Statens vegvesen både tunnel og bro over Tysfjorden. Da ble kostnadene beregnet til rund 8–12 milliarder kroner. Det foretrukne løsningen da å fortsette med ferger.