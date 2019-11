I går kom MDG med sitt alternative statsbudsjett.

Widerøe var svært kritiske mot MDGs ønske om å øke prisen på å fly på kortbanenettet.

Partiet foreslår nemlig prisøkninger på alle typer flybilletter i Norge.

150 kroner per billett på innenlandsruter der det ikke går tog

300 kroner per billett på innenlandsruter der tog er et alternativ

600 kroner per billett på utenlandsruter

Det er spesielt 150-kroners økningen som skaper debatt. Dette er ruter på det såkalte kortbanenettet. Disse går ofte til og fra små flyplasser med korte rullebaner hvor bare mindre fly kan lette og lande.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum gir MDG det glatte lag.

– MDG glemmer hvordan Norge er! Dette vil være en forverring av regjeringens politikk.

Vedum sier at Norge er helt avhengig av kortbanenettet.

– Derfor ønsker vi å fjerne flyseteavgiften på fly under 20 tonn. Altså de klassiske Widerøe-flyene. Vi må få ned prisene på kortbanenettet slik at vi får bundet Norge sammen.

Partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener MDGs forslag er en forverring av regjeringens politikk. Foto: Marit Kolberg

Rammer Distrikts-Norge

Vedum mener vi må bruke mer skattekroner på å beskytte utkantområder med mye industri.

– Det er en enorm verdiskapning langs kysten vår. Oppdrett, fiskeri, olje- og gass og industri. Det er ikke mulig å bygge jernbane, T-bane eller trikk alle steder. Da er kortbanenettet svaret. Det er en billig og god løsning for å knytte Norge sammen.

Vedum sier at når Widerøe kutter ruter og går i underskudd vil dette sette flytransporten i distriktene i fare.

– Det MDG foreslår er kroken på døra for det tilbudet på kysten som allerede er sårbart.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim. Foto: Anne Lognvik / NRK

Frode Alfheim, forbundsleder i fagforbundet Industri Energi, er enig. De representerer mange som jobber i næringene Vedum omtaler.

– Det svekker livskvaliteten til dem i distriktene, sier han.

Alfheim mener at det å bo usentralt er upraktisk fra før av.

– Det betyr at du legger enda flere byrder på næringsliv og folk som bor i distriktene. Dem som må bruke kortbanenettet føler allerede at de har en negativ konkurransefordel med et mangelfullt rutetilbud og høye billettpriser.

Et kjent syn for de som pendler på kortbanenettet i Norge. Foto: TONE MERETE LILLESVANGSTU / NRK

– Bommer med kritikken

– Jeg mener at de bommer med kritikken, siden den klimaomstillingen vi skal ut på, er noe alle må være med på. Så skjermer vi kortbanenettet ved å ha en lavere avgift på de rutene.

Nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad, sier at deres budsjett kommer til å gagne kortbanenettet. Men det forutsetter at Avinor endrer sin praksis.

– Vi er interessert i å ha en dialog med Avinor og Widerøe. Avinor bør få et bedre samfunnsoppdrag som ikke premierer vekst i utenlandske flyreiser og heller prioriterer kortbanenettet. Dette tror jeg nok vi klarer å få Sp med på.

Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad.

Hermstad sier at å belønne nye ruter og de selskapene som oppnår vekst i trafikken vil favorisere sentrale strøk og ikke distriktene.

Å satse mer på kortbanenettet innebærer også å utvikle miljøvennlige fly.

– Vi er i en unik posisjon som første land i verden til å rulle ut elfly på kortbanenettet vårt. Det er det vi må prioritere fremover.

Feil fokus

Påtroppende direktør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, sier at han forstår intensjonen, men at det blir et feil fokus.

– Hvis vi skal klare å snu den sviktende befolkningsutviklingen og samtidig skape jobber og verdier, så er vi avhengig av kollektivtransporten som Widerøe leverer i dag. Vi skal satse på klimamålene, men det må vi gjøre ved å investere i teknologisk utvikling til grønne, elektriske fly.