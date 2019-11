Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, er knallhard i kritikken av Miljøpartiet de Grønne.

– MDG foreslår å øke avgiftene med 150 kroner på ett av våre seter på kortbaneruta. Det betyr slutten på de kommersielle kortbanerutene vi har i Nord-Norge og på Vestlandet.

Kortbanenettet er en rekke mindre traffikerte flyruter i områder med få kollektivtilbud. Widerøe drifter disse på anbud fra staten.

De har selv innrømmet at ytterst få av dem er lønnsomme.

Widerøe-sjef Stein Nilsen. Foto: Einar Aslaksen

– Forslaget om ytterligere skattelegging av helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-Norge truer kortbanenettets eksistens, sier Nilsen.

– Dette vil i beste fall forsinke det grønne skiftet i luftfarten.

Widerøe sier at det i snitt koster det 1300 kroner for en flybillett på kortbanenettet, og at MDGs alternative budsjett vil øke prisen med 30 prosent.

Helt uenig

Nasjonal talsperson i MDG Arild Hermstad mener Widerøe bommer grovt med kritikken:

– Den største trusselen mot det grønne skiftet er at det koster for lite å forurense. Derfor trenger vi en felles klimadugnad hvor alle utslipp blir dyrere.

Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, avviser kritikken. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Han forstår dog at kortbanenettet er nødvendig noen steder.

– Vi anerkjenner at fly er en del av kollektivtrafikken i deler av Norge. Derfor vil vi skjerme kortbanenettet for de høyeste økningene.

Vil fly elektrisk

Widerøe ønsker å fly elektriske maskiner i framtiden. Nilsen sier de har startet arbeidet, og at kortbanenettet vil være egnet for å teste elfly.

Han skryter av MDG for å foreslå incentiver for elfly.

– De vil gjøre elfly lønnsome gjennom blant annet fritak for merverdiavgift på utslippsfrie reiser. Dette er bra og det skal de ha honnør for.

– Dessverre virker totaliteten i MDGs alternative budsjett i motsatt retning, sier han.

Slik ser et av Avinors elektriske testfly ut. Du trenger javascript for å se video. Slik ser et av Avinors elektriske testfly ut.

MDG mener selv de er en venn av elflyene.

– Den gode nyheten er at vi har den mest offensive satsningen på rask elektrifisering av flytransporten, sier Hermstad. På den måten kan Norge bli først i verden til å fly uten utslipp.

– Jeg håper også Widerøe har fått med seg at vi vil gi klimabelønning til alle, hvor folk langs kortbanenettet vil få dobbelt så stor utbetaling som de som bor i byene.

Elfly innen 2025

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor har vært offensiv med sine spådommer om elektriske fly. På Zerokonferansen tidligere i november presenterte han planer om elfly.

Avinor-sjefen var klar på at dette er framtiden.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor ønsker å gjøre alle norsk flyvningene elektriske. Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

– Vår ambisjon er at innen 2040 skal alle passasjerflyvninger i Norge være elektrifiserte.

Det første hybridflyet mener han skal kunne frakte passasjerer i Norge innen 2025.