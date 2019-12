Ordføreren vil møte Bent Høie «snarest»: – Vil ikke akseptere vedtaket

I dag fattet Helse Nord et vedtak som kan føre til store omveltninger for sykehusstrukturen på Helgeland.

Det er bestemt at Sandnessjøen vil få et helt nytt sykehus som skal bygges inntil 20 minutter unna rådhuset. Her skal hovedsykehuset til Helgelandssykehuset ligge.

Samtidig betyr dette at Mo i Rana beholder sykehuset sitt, men mister administrasjonen. Ledelsen flyttes samlet til Sandnessjøen.

Dette får ordfører i Rana, Geir Waage, til å se rødt. Mannen som for få dager siden ville prioritere kompromiss og en bedre debatt på Helgeland, er igjen på krigsstien.

Avtroppende administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, og styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, forklarer grunnlaget for at vedtaket ble slik det ble. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Benkeforslag uten utredning

Geir Waage bekreftet i kveld på Dagsnytt 18 at de enstemmig hadde vedtatt å «ikke akseptere vedtaket som er gjort av styret».

– Dette gjør vi fordi styret vil bygge ned det største sykehuset i den tredje største byen i Nord-Norge, og at det flyttes til Sandnessjøen. Det er noe vi ikke kan akseptere. Dette kommer vi til å følge politisk og jeg har bedt om et møte med statsråden.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil få saken på sitt bord rundt nyttår.

Uaktuelt og delta på: Geir Waage vil ikke akseptere at Mo i Rana mister statusen som hovedsykehus. Foto: Frank Nygård / NRK

Frem til da vil Waage og kommunestyret jobbe mot vedtaket. Dette til tross for at han og varaordfører Anita Sollie gikk ut og oppfordret til mindre krangling og mer kompromiss, forleden.

– Dette vedtaket er imot direktøren i Helgelandssykehuset sitt vedtak og Lars Vorlands faglige anbefaling. Et benkeforslag som ikke har blitt utredet ordentlig. Det er også i strid med vedtektene til sykehuset, som sier at hovedkontoret skal ligge i Mo i Rana, sier Waage.

Her kan du se debatten mellom partene i Dagsnytt 18. Du trenger javascript for å se video. Her kan du se debatten mellom partene i Dagsnytt 18.

Slik blir tilbudet

Slik blir det altså om styret til Helse Nord får det som de vil.

Forslagene til Helse Nord-direktør Lars Vorland (to sykehus) og styremedlem Fredrik Sund (ett sykehus) ble vraket.

Nå gjenstår det å se om helse- og omsorgsminister Bent Høie er enig.

Her er innstillingen til styret til Helse Nord i sin helhet:

Vedtaket til Helse Nord Ekspandér faktaboks Styrets vedtak er som følger: Befolkningen på Helgeland skal sikres et spesialisthelsetjenestetilbud som baseres på nærhet for store pasientgrupper og når det haster, kombinert med funksjoner for hele Helgeland med utgangspunkt i eksisterende fagmiljø. 1. Styret i Helse Nord RHF viser til adm. direktørs saksframlegg og anbefaler at arbeidet med konseptfasen for prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennomføres i tråd med saksutredningen. 2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på modellen med ett sykehus som etableres på to lokasjoner som følger: a) Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med følgende funksjoner: Akuttsykehus med indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet. b) Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF). c) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt. Helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til hovedsykehuset i Sandnessjøen. 3. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen. 4. I konseptfasen utredes etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. Som del av utredningen vurderes også det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern. 5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet. 6. Styret ber om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern videreutvikles med basis i dagens DPS-struktur med sengekapasitet og poliklinikker. I konseptfasen må det også gjøres en vurdering av hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus skal styrkes innen framtidig struktur, jf. nasjonale målsettinger. 7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF gjennomgår plan for prehospitale tjenester så raskt som mulig. 8. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ til et samarbeid med Nord universitet om videreutvikling av sykepleierutdanningen på Helgeland slik at kapasiteten økes, rekrutteringen kan styrkes og praksisplassene i spesialisthelsetjenesten brukes til å utdanne sykepleiere. 9. For å styrke rekrutteringen av leger på Helgeland ber styret adm. direktør om å ta initiativ til et samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet slik at medisinstudenter får gjennomført 5. og 6. år av utdanningen på Helgeland, etter modell fra Bodø og Hammerfest. 10. Helgelandssykehuset har ansvar for spesialisthelsetjenesten til den sørsamiske befolkningen på Helgeland. Styret forventer at det legges til rette for et godt tilbud til den sørsamiske befolkningen i den nye strukturen. Kilde: Helse Nord

Etter avstemmingen var ferdig, hvor styret enstemmig vedtok styremedlem Svenn Are Jensens forslag, var det en lettet styreleder som stod igjen.

Bilde fra styremøtet i Helse Nord, onsdag. I midten sitter styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, og til høyre administrerende direktør, Lars Vorland. Hans forslag ble nedstemt. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Jeg er veldig glad for at vi har fattet et enstemmig vedtak og at vi har et klokt og dyktig styre som klarte å få igjennom et vedtak til slutt, sa styreleder Renate Larsen.

For styret var det viktig å få frem at Sandnessjøen skulle bli hovedsykehuset, sier Larsen.

– Det var viktig å få frem hvor ledelsen og de fleste funksjonene skulle ligge. For å samle hele Helgeland og å gi et mest mulig likt tilbud til alle sammen, så måtte dette hovedsykehuset ligge sør for Korgfjellet.

Det var den største forskjellen fra Lars Vorlands forslag. Dette fordi han mente at helseforetaket selv skulle bestemme hvor hovedkontoret skulle ligge.

For å bryte ned hele vedtaket, sånn blir det for ditt område:

Sandnessjøen Ekspandér faktaboks Sandnessjøen og omegn vil få hovedsykehuset, hvis styret får det som de vil. Dette innebærer følgende: Hovedkontoret og ledelsen vil legges til Sandnessjøen.

Et helt nytt sykehus vil bygges i 20 minutters avstand med bil til rådhuset i byen.

Sykehuset vil være et akuttsykehus med indremedisinsk avdeling og generell kirurgi, begge med akuttberedskap.

Sykehuset vil ha egen fødeavdeling. Dette har vært en av kampsakene fra bunadsgeriljaen.

Anestesiavdeling, laboratoriefunksjon og radiologi i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset.

Her vil også urologi, plastikk-kirurgi og spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin og øre-nese-hals som krever sengekapasitet ligge. Kilde: Helse Nord

Mo i Rana Ekspandér faktaboks Mo i Rana vil få et akuttsykehus, men mister hovedkontoret og administrasjonen ved Helgelandssykehuset. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse, altså vil det ikke bygges noe nytt sykehus på Mo.

Sykehuset vil fremdeles være utstyrt med indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap og ortopedi med akuttberedskap.

Sykehuset vil ha egen fødeavdeling, anstesi, laboratoriefunksjon og radiologi, som bli i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset i Bodø.

Funksjonene som Mo i Rana ikke får, er altså urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin og øre-nese-hals med sengekapasitet.

Mosjøen Ekspandér faktaboks Det ble i siste liten snakket om løsninger for Mosjøen og Vefsn, men dette ble ikke med i forslagene til styret. Styret vil ikke gi Mosjøen DMS, dette legges til Brønnøysund. Det er derimot flere ting som er foreslått til Mosjøen, som det er usikkerhet rundt: I konseptfasen vil det utredes etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen. Poliklinikk betyr behandling av pasienter uten at de legges inn på sykehus eller trenger sengepost.

Styret ber også om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern videreutvikles i dagens struktur med sengeplasser og poliklinikker. Dette har vært en stor bekymring for ordfører i Vefsn, Berit Hundåla (Sp). Sånn sett kan det se ut til at dette kan bli noe som Vefsn får beholde.

I tillegg er det vedtatt at et distriktsmedisinsk senter (DMS) skal legges til Brønnøysund.

Ville helst hatt ett sykehus

Under kveldens Dagsnytt 18-sending var også Vefsn-ordfører Berit Hundåla med. Hun har tidligere sagt at hun er direkte sint for Vorlands innstilling til styret.

Hun var ikke riktig så sint under sendingen. Til tross for at Mosjøen nå mister sitt sykehus, ser hun noe positivt i styrevedtaket.

– Jeg har en litt sånn både og-holdning. Vi har sagt at å samle alt under ett tak er det beste alternativet. Men nå har vi i hvert fall et vedtak med et hovedsykehus som ligger sør for Korgfjellet. Likevel mister vi sykehuset vårt, og det er ikke hyggelig, sier hun og legger til:

– Det er tross alt flere hundre arbeidsplasser vi gir slipp på her i Vefsn.

Styret i Helse Nord stemte i ettermiddag over tre ulike forslag om hvor det skal være sykehus på Helgeland. Du trenger javascript for å se video. Styret i Helse Nord stemte i ettermiddag over tre ulike forslag om hvor det skal være sykehus på Helgeland.

Høyre liker vedtaket

Sveinung Stensland er helsepolitisk talsperson for Høyre, partiet som helseminister Bent Høie tilhører.

Han sier at det er gledelig at styret har kommet fram til et enstemmig vedtak som han mener gir litt til alle parter.

Det samsvarer med det han tidligere har sagt, om å samle et fagmiljø sør for Korgfjellet.

– Dette er et godt kompromiss som ivaretar alle hensyn som har kommet frem i denne prosessen. En prosess og debatt som har vært spennende, sier han.

Stensland vedgår at det har vært mange stemmer og forslag i saken, men at de forholder seg til de lovlige vedtakene som har blitt gjort den senere tiden.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det har blitt sagt at det er naturlig å samle kreftene sør for korgfjellet, samtidig som man tenker på Mo i Rana. Dette vedtaket fanger opp mye av det som har vært i prosessen.

– Betyr dette at man kan anta at Bent Høie vil bestemme seg for dette vedtaket?

– Jeg kan ikke svare for Bent Høie, men jeg kommer ikke til å protestere høylytt, for å si det sånn. Det virker som en løsning som ivaretar pasientene og gir trygghet for folk på Helgeland.

Stensland sier at Rana-ordfører Geir Waage kan mene hva han vil.

– Jeg har ingenting med hvem Høie møter og ikke møter, men han står fritt til å mene det han vil. Det har vært en langvarig prosess og det er alltid noen som er skuffet til slutt.