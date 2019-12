Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) står igjen som den store taperen etter at Helse Nord-direktør Lars Vorland har lagt frem sin innstilling til styret.

Vorland vil ha to likeverdige sykehus på Helgeland; ett i Sandnessjøen og omegn og ett i Mo i Rana. I tillegg vil han ha et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Og hvis Vorland får viljen sin mister Mosjøen sykehuset de har i dag.

Dette er innstillingen til Lars Vorland Ekspandér faktaboks 1. Styret i Helse Nord RHF viser til adm. direktørs saksframlegg og anbefaler at arbeidet med konseptfasen for prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennomføres i tråd med saksutredningen. 2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på følgende: a) Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund planlegges som forutsatt.

b) Helgelandssykehuset Sandnessjøen som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.

c) Helgelandssykehuset Mo i Rana som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF). 3. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen. 4. I konseptfasen vurderes om det er hensiktsmessig å yte noen polikliniske somatikktilbud i Mosjøen. 5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet. 6. Styret ber om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern videreutvikles med basis i dagens DPS-struktur med sengekapasitet og poliklinikker. I konseptfasen må det også gjøres en vurdering av hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus skal styrkes innen framtidig struktur, jf. nasjonale målsettinger. 7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF gjennomgår plan for prehospitale tjenester så raskt som mulig. Kilde: Helse Nords dokumenter

– Vefsn kommune sitter helt ribbet tilbake, vi har ingenting igjen. Han nevner ikke engang at vi skal ha et distriktsmedisinsk senter, sier Hundåla.

Og fortsetter:

– Det betyr at de altså har brukt sju år og masse millioner kroner i utredninger for å bestemme at sykehuset i Mosjøen skal legges ned.

Se pressekonferansen med Helse Nord-direktøren. Du trenger javascript for å se video. Se pressekonferansen med Helse Nord-direktøren.

– Hvordan i all verden skal det gå?

Hundåla reagerer kraftig fordi hun mener Vorland, som sitter i en så viktig posisjon, ikke har lyttet til fagmiljøene eller tatt innover seg problemene med rekruttering.

Også Vorland erkjenner at det kan bli en utfordring å få tak i fagpersoner på Helgeland.

Han viser til at det allerede er problemer i Finnmark, et område med omtrent like mange innbyggere som Helgeland, og med to sykehus.

– Det er et generelt problem, men jeg tror vi skal kunne klare å få det til, sa han på pressekonferansen.

Hundåla er ikke like sikker.

– Det vil bli enda vanskeligere på Helgeland. Vi må huske på at Finnmark har mange spesialordninger med tanke på nedskriving av studielån og andre skattefordeler. Når ikke det en gang hjelper, hvordan i all verden skal det gå her på Helgeland?

Kritisk til eget parti

Forslaget fra Vorland ligner til forveksling på det Senterpartiet sentralt vil ha, nemlig to fullverdige akutt sykehus på Helgeland. Dette er noe Sp-ordfører Hundåla har vært kritisk til hele tiden.

– Jeg har vært uenig med mitt parti i dette. Jeg mener at den modellen som Sp selv har løftet frem, er god nok i et område hvor det er mer folk. Men vi er en region med 77.000 innbyggere, og da greier ikke jeg å se hvordan vi skal bemanne to sykehus. I dag er det veldig mange utlendinger ansatt på sykehusene, ikke det at det er noe galt med utlendinger, men det viser hvor vanskelig det er å rekruttere.

Lars Vorland har ikke vært tilgjengelig for en kommentar til kritikken fra Hundåla i kveld. Men under pressekonferansen sa han dette på spørsmål om hvilken rolle Mosjøen vil ha:

– Mosjøen er ganske tunge på psykiatri allerede, og det har vi en intensjon om at de fortsatt skal være. I vedtaket ser vi også på om de kan få noen spesialistfunksjoner, men dette må vi se videre på i konseptfasen.

Det er sykehusstriden på Helgeland Ekspandér faktaboks Regionen med 78.000 innbyggere har i dag tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Samtidig som innbyggerne i disse byene er vant med å ha et sykehus i nærheten, er det mange kommuner på Helgeland som allerede i dag har svært lang reisevei. Derfor har striden om hvilke sykehus som skal bevares og hvilke som skal legges ned, vært ekstra betent. Øykommunen Træna har landets lengste reisevei. Der tar det i snitt 426 minutter for innbyggerne å komme seg til sykehus, ifølge SSB. Også helgelandskommuner som Sømna, Vega og Brønnøy er helt i bunnen av lista. I dag er det sykehuset i Rana som har det største sykehuset. Det er også kommunen med flest innbyggere, cirka 25.000. Men Mo i Rana er også en utkant, lengst nord i regionen. Det betyr at de som bor lengst sør får lengre reisevei. Det er likevel dette alternativet den eksterne ressursgruppa har pekt på som den beste løsningen totalt sett. Gruppa har i to omganger har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus. Rapporten ble avfeid som et makkverk av ordføreren i nabokommunen da den ble presentert. Det ble raskt organisert Facebook-grupper, bunadsgerilja, konserter og fakkeltog for å bevare sykehuset i Sandnessjøen. I en felles pressemelding krevde 12 ordførere i kommunene sør i regionen at et nytt, stort akuttsykehus bør ligge i Leirfjord. Ifølge den eksterne ekspertgruppa er Leirfjord-alternativet trukket fram som det beste alternativet med tanke på nærhet til befolkningen. I november kom konklusjonen fra Hulda Gunnlaugsdóttir. Hun er administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Der anbefalte hun en todelt løsning, med ett stort sykehus i Rana og et mindre i Sandnessjøen. Hun mener det beste er å beholde to sykehus på Helgeland – et stort på Mo og et mindre i Sandnessjøen. Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre. Gunnlaugsdóttir begrunner avgjørelsen med geografi, værforhold og bosettingsmønsteret på Helgeland. Men med syv mot fire stemmer, valgte Helgelandssykehusets styre å se bort fra både ressursgruppa og direktørens råd. De ville heller ha ett, stort sykehus i Sandnessjøen og omegn. Også Helse Nord skal si hva de mener, før helseminister Bent Høie til syvende og sist bestemmer hvor sykehuset, eller sykehusene på Helgeland skal ligge.

Vil ha ett, stort sykehus

I november inngikk Hundåla en avtale med de 11 andre ordførerne sør for Korgfjellet. De ville ha ett, stort akuttsykehus på Helgeland plassert i Sandnessjøen og omegn. Hundåla gikk altså med på å legge ned sykehuset i sin egen by, mot at ett, stort sykehus ble plassert i Leirfjord cirka 45 minutter unna.

– Vi var 12 kommuner som var enige om å løfte blikket og se hva som var det beste for Helgeland totalt sett fremover i tid. Jeg mener fortsatt ett sykehus er best, å samle alle funksjonene ett sted er best.

– Vi gikk med å legge sykehuset i Sandnessjøen og omegn for å dra sykehuset nærmest mulig kysten, samtidig som det skulle være et godt tilbud for befolkning på resten av Helgeland, sier Hundåla.

– Skjønner ordførerens reaksjon

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), sier at han er fornøyd med innstillingen. Samtidig føler han med ordføreren i Vefsn som reagerer.

– Nå skal vi lese den ordentlig, men rent intuitivt er jeg fornøyd med at direktøren langt på vei følger linjen til fylkesrådet og sykehusdirektøren. Det er bra at han går bort fra at ett sykehus er nok for Helgeland, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Han sier at det fremdeles er elementer som bør følges opp. Blant annet hva som skjer med Mosjøen.

Der er det fremdeles uklart om det kan opprettes et distriktsmedisinsk senter eller ikke, og hva som skjer med rus- og psykiatritjenesten i Mosjøen.

– Det er viktig at vi har respekt for at Mosjøen er en stor by i Nord-Norge og vi må vite hva planen er for dem. Det er kjempealvorlig for en by på Helgeland som mister sykehuset sitt. Jeg skjønner ordførerens reaksjon.