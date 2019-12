Thrilleren om hvor det skal være sykehus på Helgeland fortsetter. I går kom administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, med sin anbefaling.

Han vil at det skal være to sykehus i regionen. Ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn. I tillegg skal det bygges et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Vorland holdt pressekonferanse onsdag kveld.

– Jeg forslår en to-sykehusmodell. Men jeg ser på det som ett sykehus lokalisert på to plasser. Det vil da være noen felles funksjoner. Akuttkirurg og akutt indremedisin. En del andre funksjoner kommer bare til å bli på ett sykehus, sa Vorland.

I dag reagerer helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen, kraftig.

– Jeg mener at det er et direkte useriøst forslag. Et helt tilsvarende forslag ble diskutert og debattert i Stortinget 26. november i år og ble nedstemt.

Forslaget som Stortinget stemte ned, gikk ut på å utrede to lokalsykehus på Helgeland med fullverdige akuttfunksjoner. Forslaget kom fra Senterpartiet, men fikk bare støtte fra Arbeiderpartiet.

Bruun-Gundersen mener dette er identisk med anbefalingen fra Vorland. Neste uke skal styret i Helse Nord ta stilling til saken.

– Jeg mener at forslaget i realiteten allerede er nedstemt. Jeg ser derfor ingen grunn til at styret i Helse Nord skal legge vekt på denne innstillinga. Jeg mener Stortinget allerede har sagt fra at vi ikke skal ha en tosykehusmodell. Styret kan se bort fra innstillinga.

Helse Nord-direktør Lars Vorland er ikke tilgjengelig for en kommentar før senere i dag.

Dette er innstillingen til Lars Vorland Ekspandér faktaboks 1. Styret i Helse Nord RHF viser til adm. direktørs saksframlegg og anbefaler at arbeidet med konseptfasen for prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennomføres i tråd med saksutredningen. 2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres på følgende: a) Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund planlegges som forutsatt.

b) Helgelandssykehuset Sandnessjøen som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.

c) Helgelandssykehuset Mo i Rana som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF). 3. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen. 4. I konseptfasen vurderes om det er hensiktsmessig å yte noen polikliniske somatikktilbud i Mosjøen. 5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet. 6. Styret ber om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern videreutvikles med basis i dagens DPS-struktur med sengekapasitet og poliklinikker. I konseptfasen må det også gjøres en vurdering av hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus skal styrkes innen framtidig struktur, jf. nasjonale målsettinger. 7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF gjennomgår plan for prehospitale tjenester så raskt som mulig. Kilde: Helse Nords dokumenter

Se pressekonferansen med Helse Nord-direktøren fra onsdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Se pressekonferansen med Helse Nord-direktøren fra onsdag kveld.

Helseministeren har siste ord

I dag er det tre sykehus på Helgeland. Befolkninga på i underkant av 80 000 innbyggere har sykehus i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen.

Vorland sitt forslag er én av flere anbefalinger som helseminister Bent Høie får lagt på sitt bord. På nyåret tar han den endelige avgjørelsen.

STORT ENGASJEMENT: Det er helseminister Bent Høie (H) som til slutt bestemmer hvor det skal være sykehus på Helgeland. Her møter han leder for bunadsgeriljaen i Sandnessjøen, Line Rønning Føsker, etter et møte med lokale ordførere i Mosjøen i oktober. Foto: Kari Skeie / nrk

Fra før har administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, anbefalt ett stort sykehus i Mo i Rana og et mindre i Sandnessjøen. Styret i Helgelandssykehuset mener ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn er det beste. En ekstern ressursgruppe mener det bør være ett stort sykehus i Mo i Rana. Fylkestinget i Nordland vil ha et stort sykehus i Sandnessjøen og omegn og et lite i Mo i Rana.

I går vedtok Fremskrittspartiet sin stortingsgruppe at det skal være ett stort sykehus på Helgeland og at det skal ligge sør for Korgfjellet.

– Et av de gode argumentene om hvorfor man ikke skal ha en tosykehusmodell er at det ikke er en robust struktur for framtida. Det vil bare føre til en intern strid mellom de to sykehusene som vil kjempe for sitt pasientgrunnlag. Det er ikke en bærekraftig løsning, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Dette er sykehusstriden på Helgeland Ekspandér faktaboks Regionen med 78.000 innbyggere har i dag tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Samtidig som innbyggerne i disse byene er vant med å ha et sykehus i nærheten, er det mange kommuner på Helgeland som allerede i dag har svært lang reisevei. Derfor har striden om hvilke sykehus som skal bevares og hvilke som skal legges ned, vært ekstra betent. Øykommunen Træna har landets lengste reisevei. Der tar det i snitt 426 minutter for innbyggerne å komme seg til sykehus, ifølge SSB. Også helgelandskommuner som Sømna, Vega og Brønnøy er helt i bunnen av lista. I dag er det sykehuset i Rana som har det største sykehuset. Det er også kommunen med flest innbyggere, cirka 25.000. Men Mo i Rana er også en utkant, lengst nord i regionen. Det betyr at de som bor lengst sør får lengre reisevei. Det er likevel dette alternativet den eksterne ressursgruppa har pekt på som den beste løsningen totalt sett. Gruppa har i to omganger har pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus. Rapporten ble avfeid som et makkverk av ordføreren i nabokommunen da den ble presentert. Det ble raskt organisert Facebook-grupper, bunadsgerilja, konserter og fakkeltog for å bevare sykehuset i Sandnessjøen. I en felles pressemelding krevde 12 ordførere i kommunene sør i regionen at et nytt, stort akuttsykehus bør ligge i Leirfjord. Ifølge den eksterne ekspertgruppa er Leirfjord-alternativet trukket fram som det beste alternativet med tanke på nærhet til befolkningen. I november kom konklusjonen fra Hulda Gunnlaugsdóttir. Hun er administrerende direktør i Helgelandssykehuset. Der anbefalte hun en todelt løsning, med ett stort sykehus i Rana og et mindre i Sandnessjøen. Hun mener det beste er å beholde to sykehus på Helgeland – et stort på Mo og et mindre i Sandnessjøen. Mosjøen og Brønnøysund får distriktsmedisinske sentre. Gunnlaugsdóttir begrunner avgjørelsen med geografi, værforhold og bosettingsmønsteret på Helgeland. Men med syv mot fire stemmer, valgte Helgelandssykehusets styre å se bort fra både ressursgruppa og direktørens råd. De ville heller ha ett, stort sykehus i Sandnessjøen og omegn. Også Helse Nord skal si hva de mener, før helseminister Bent Høie til syvende og sist bestemmer hvor sykehuset, eller sykehusene på Helgeland skal ligge.

Venstre ikke enig

I regjeringspartiet Venstre er helsepolitisk talsperson Carl-Erik Grimstad ikke enig med Frp.

Han mener anbefalingen fra Vorland ikke er strid med forslaget om som Stortinget stemte ned.

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg kan ikke se at Vorland gjør noe annet enn å følge opp en prosess som har startet med at man har gått fra ett stort sykehus til to. Nå får vi se hvor veien bærer etter det.

Grimstad liker forslaget til Vorland.

– Vorland sitt forslag er fornuftig. Et sykehus plassert på to steder. Vorland mener at dette er mulig å opprettholde rent faglig og rekrutteringsmessig.

Grimstad mener at det det framover blir vanskelig å se bort fra at det skal være to sykehus på Helgeland. At det også må være en form for funksjonsdeling mellom et sykehus i Mo i Rana og et sør for Korgfjellet er også vanskelig å se bort i fra, mener Grimstad.

Avventende

I Høyre sier helsepolitiker, Sveinung Stensland, at partiet har respekt for prosessen lokalt og avventer behandlingen i styret i Helse Nord.

– Men det er grunn til å samle fagmiljøene og styrke sykehusmiljøet sør for Korgfjellet. Samtidig må vi ta geografien med i beregningen og sørge for at også Mo i Rana har et godt tilbud.

Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti leder Helsekomiteen på Stortinget. Han sier partiet ennå ikke har tatt stilling.

– Før Helse Nord har hatt sitt styremøte skal jeg som leder av Helsekomiteen være forsiktig med å mene noe veldig sterkt. Jeg skal la styret få jobbe i fred.

Bekkevold sier han kommer til å lytte til både fagfolk, ordførere, fylkesting og det styrene kommer fram til.

– Dette er en sak som kommer på statsrådens bord, men vi blir jo med i diskusjonene, sier Bekkevold.