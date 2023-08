Var på tur med barnevogn da de ble beskutt av luftpistol – først etter 3,5 timer kom politiet

– Hendelsen er en alvorlig sak i seg selv, men vi er opptatt av beredskapsaspektet rundt dette.

Det sier samboerparet som fikk en svært dramatisk opplevelse da de skulle gå en tur med spedbarnet deres utenfor Andenes i Nordland tirsdag kveld.

– Vi hadde med oss spedbarnet vårt i en barnevogn og faren min på tur. Vi kom gående i et boligfelt og plutselig gikk en dør opp, sier småbarnsmoren til NRK.

– Der sto en person i døråpningen som strakk hendene mot oss og siktet på oss med et skytevåpen. Han ropte et eller annet om at vi måtte komme oss vekk. Vi ble helt satt ut, fortsetter hun.

Saken ble først omtalt av lokalavisen Bladet Vesterålen.

NRK er kjent med identiteten til samboerparet, som ønsker å være anonyme i saken.

Fyrte av skudd

Barnefaren trodde først det hele var en dårlig spøk, og ventet at noen skulle hoppe frem med mobilkamera.

– Men plutselig fyrte han av skudd mot oss, som traff like bak der vi sto.

Mangelen på et skikkelig smell fra våpenet gjorde at de raskt skjønte at det ikke var en ordinær pistol som ble avfyrt, men trolig et luftvåpen.

– Det mest skremmende var at før han trykte av, så visste ikke vi at det var et luftvåpen. Det så ut som en helt vanlig pistol. Men sannsynligvis var det et gassdrevet luftvåpen, fortsetter samboerne.

– Likevel hørte vi at prosjektiler suste godt forbi oss. Barnefaren ropte «Ser du ikke at vi har et spedbarn her», forteller de videre.

Hendelsen skjedde utenfor Andenes sentrum i Andøy kommune.

Personen som avfyrte skuddene med luftvåpenet forsvant så inn i huset. I mellomtiden la samboerne, med barnevognen, på sprang.

– På vei bort, kom han ut på baksiden av huset. Denne gangen siktet og skjøt han etter barnefaren, som løp unna med barnevognen mens han så godt han kunne prøvde å beskytte barnet med kroppen sin, forteller småbarnsmoren.

Paret kom seg etter hvert til besteforeldrenes bolig i nærheten og fikk låst døren. På vei dit hadde de ringt politiet for å varsle om hendelsen.

Men noe umiddelbar bistand fra politiet kom ikke.

Politiet kom først 3,5 timer senere

– Etter to timer ringte politiet til pappa og fortalte at de var på vei. Da satt vi hjemme med låste dører og turte ikke legge oss.

Først 3,5 timer etter at de varslet politiet om hendelsen, dukket det opp to politibiler og en ambulanse.

– Det henger ikke på greip at man kommer med halve beredskapstroppen fire timer etter at de først fikk beskjed, sier samboerparet.

Både samboerne og spedbarnet kom fra hendelsen med skrekken. Men nå stiller de spørsmål ved politiets beredskap i Vesterålen.

– Det fungerer åpenbart ikke i det hele tatt, sier de oppgitt.

Politiet: Skulle rykket ut med en gang

Det ble gjort beslag i flere våpen som ble funnet på stedet. Personen som avfyrte disse blir anmeldt, men det er ikke foretatt noen pågripelse.

– Jeg tenker at slik situasjonen fremstår, så har vi absolutt behov for å evaluere og jeg er til dels enig i at vi burde rykket ut med en gang til den hendelsen. Dette må vi ta læring av.

Det sier Tor Håvard Bentzen, som er politistasjonssjef i Sortland.

Tor Håvard Bentzen er politistasjonssjef på Sortland. Foto: Politiet

– Hvorfor går det så lang tid fra politiet får meldingen til en patrulje kommer til stedet?

– Det har sammenheng med meldingsmottak, oppfattelse av meldingen og behandlingen av den, sier Bentzen.

Det er operasjonssentralen i Bodø som håndterer slike henvendelser, og vurderer om det er nødvendig med tiltak umiddelbart.

– I og med at situasjonen hadde løst seg, og at det var et luftvåpen, så var vurderingen at dette kunne vente opp mot andre oppdrag som pågår. Men i ettertid ser vi at dette må vi evaluere.

Rykket ut til heisbrann

Det hører med at det var en heisbrann på Åse sør på Andøya samtidig som meldingen om skyteepisoden kom inn.

Men Bentzen avviser at det var en samtidighetskonflikt hos nødetatene.

– Jeg vil ikke si det. Det var en brann, men da er vi tilbake til meldingsmottaket. Vurderingen var at man kunne gjøre ferdig det ene oppdraget (brannen) før man gikk videre til den andre (skytingen).

Nødetatene rykket tirsdag kveld ut til en brann i en heis på Åse sør på Andøya. Dette oppdraget ble prioritert hos politiet, fremfor å rykke ut til skytingen med luftvåpen. Foto: Casper Bjørnsund Gundersen

I ettertid av hendelsen mener Bentzen at politiet må gå gjennom hendelsesforløpet og evaluere hvordan politiet agerte.

– Vi har stor forståelse for de som opplevde denne situasjonen, og vi ser helt åpenbart at vi skulle hatt godt dialog med de under hendelsen frem til politiet er på stedet.

Han forteller at de har vært i kontakt med de fornærmede etter hendelsen, og inviterer de til å ta del i evalueringen politiet nå skal gjøre.

– I alle typer hendelser hvor våpen er involvert, tenker jeg at politiet skal reagere umiddelbart.

Ønsker bedre bemanning – må spare mer

Fredag var stasjonssjef i Svolvær, Geir Iversen, ute i lokalmedia og ytret bekyrming for en budsjettkrise i politiet.

En prognose etter årets tre første måneder viser at politidistriktene selv anslår å få et merforbruk på 470 millioner kroner i år, skriver Politiforum.

På grunn av det stramme budsjettet kan politidistriktene måtte nedbemanne med 552 stillinger for å få budsjettet til å gå i balanse.

– Politikerne må våkne opp nå. De må høre på signalene de får fra politidistriktene over hele landet. Slik som situasjonen er nå så styrer politikerne etaten i en retning som kan få alvorlige konsekvenser, sier Iversen til Lofotposten.

Bentzen skulle gjerne sett at de hadde råd til flere politifolk som er ute i felt.

– Vi har de ressursene vi har og vi har trange økonomiske vilkår. Jeg hadde helt åpenbart sett at vi hadde hatt flere tilgjengelige ressurser slik at vi hadde hatt et handlingsalternativ.

I år er første gang på lenge at de ikke har sommervikarer på politistasjonen.

Samtidig legger han til at det er vanskelig å sammenligne de store geografiske områdene som politiet må dekke i Vesterålen og Lofoten, med eksempelvis Bodø og større byer i Norge.

– Men skulle ønske at vi hadde to patruljer tilgjengelig 24 timer i døgnet, sju dager i uken.

I stedet kan det gå andre veien, sier politistasjonssjefen.

– Vi har også fått signaler om at fra 2024 så må vi se på innsparinger, og da er det ansatte vi ser på. Det er bekymringsverdig, avslutter Bentzen.