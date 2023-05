Kan bli kutt i politiet i Nordland

Politidistriktene kan bli nødt til å nedbemanne med 552 stillinger for å få budsjettene i år til å gå i balanse.

Nordland kan miste 24 årsverk.

En prognose etter årets tre første måneder viser at politidistriktene selv anslår å få et merforbruk på 470 millioner kroner i år, skriver Politiforum.

Bare i Oslo er det snakk om 218 stillinger. Det kan bety at politidistriktene til sammen ender med å måtte kutte hele 552 stillinger for å gå i balanse. To andre distrikt som kan gå mot store kutt, er Øst politidistrikt der 99 årsverk kan måtte kuttes, og Agder politidistrikt som har 42 årsverk på den mulige kuttlisten.

Roger Bjerke, leder for styringsavdelingen i Politidirektoratet (POD), sier prognosene er litt usikre tidlig på året.

– Dette er tall etter første kvartal. Men det begynner å tegne seg en trend som vi egentlig har vært klar over, sier han.

Visepolitimester Arne Johannessen i Vest politidistrikt, som tidligere var leder i Politiforbundet, sier årets budsjett er det dårligste siden 2005, og han beskriver budsjettet som dramatisk.

– Det er lenge siden det har vært mer behov for polititjenester og satsing på politiet enn akkurat nå. Det er nok å se på den internasjonale situasjonen med krig i Europa og politiets egen trusselvurdering, så ser en jo behovet, sier Johannessen.

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justisdepartementet viser til at prisveksten har vært høyere enn forventet, noe som utfordrer budsjettene til flere statlige virksomheter.

– Normalt kompenseres ikke slike forventningsavvik. Men regjeringen har varslet at vi i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 11. mai vil fremme forslag til Stortinget om pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet basert på oppdaterte anslag.

(NTB)