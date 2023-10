Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Frida Vonstad, leder for The Coring Company, ble nylig kåret til verdens nest beste kvinnelige gründer.

Hun opplever at det er en lang vei å gå for kvinner i gründerverden, spesielt når det kommer til å samle tillit fra investorer og kjøpere.

Bare to av ti som startet et aksjeselskap i 2022 var kvinner, ifølge SSB.

En av de største hindringene kvinnelige gründere møter er finansiering. Vonstad har selv opplevd å bli oversett av mannlige investorer.

Isabelle Ringnes, gründer og kommunikasjonsekspert, påpeker at kvinner har vanskeligere for å få tilgang til kapital enn menn.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi er så utrolig takknemlige, sier Frida Vonstad fra Mo i Rana.

Hun er ingen hvem som helst i Gründer-Norge.

Volstad er kåret til en av Norges fremste tech-kvinner, fått jobbtilbud fra NASA og løst en akilleshæl i gruvebransjen.

Nylig gjorde selskapet hun leder det også stort i konkurransen She Loves Tech som ble holdt i Singapore.

Vonstads bedrift – The Coring Company, som utvikler program- og maskinvare til gruver og entreprenører – endte på andreplass blant rundt 14.000 andre gründerselskap.

– Det å bli kåret som verdens nest beste start up fra lille Nord-Norge er virkelig stort for oss, sier Vonstad.

Men veien til priser og ettertraktede jobbtilbud har vært krevende. Spesielt som kvinne.

Vonstad er daglig leder i bedriften The Coring Company. Dette er en oppstartsbedrift som jobber med både Hardware og Software til gruve og entreprenører. Foto: The Coring Company

– Hysjet på meg

– Det er fortsatt en vei å gå for å støtte unge kvinnelige gründere, sier Vonstad.

Av alle som startet et aksjeselskap i 2022, var bare to av ti kvinner, viser tall fra SSB.

En av de største hindringene vinner i oppstartsbedrifter møter på er finansiering.

Som gründer er du avhengig av å få økonomisk støtte til prosjektene dine, og da trenger du som regel en investor.

– Jeg traff blant annet en investor som hysjet på meg under et møte, og heller ba mannfolkene om å forklare teknologien, sier Vonstad.

Da slet hun med å holde på smilet som hun var avhengig av for å kunne få penger til prosjektet.

– Det var veldig utfordrende å holde seg rolig og i godt humør, sier Vonstad.

Hun satt igjen med en følelse av være tilskuer i et møte der hun egentlig skulle vært hovedpersonen.

– Hendelser som dette viser hvilke holdninger som finnes i bransjen, sier hun, og får støtte fra Isabelle Ringnes

0,1 prosent av kapitalen går til kvinner

Isabelle Ringnes er Gründer. Hun jobber fulltid med kommunikasjon og påvirkningsarbeid innen teknologi og mangfold. Foto: Kristoffer Myhre

– For å lykkes som gründer er man i de fleste tilfeller nødt til å ha tilgang til kapital, og studier viser at det er vanskeligere for kvinner enn for menn, sier Ringnes.

Et studie viser hvordan investorer vurderte en videopresentasjon av et ekte oppstartsselskap.

– Resultatene viste at 68 prosent av investorene som hørte pitchen fra en mann ville investere, mens kun 32 prosent ville investere når den samme pitchen ble presentert av en kvinne, sier Ringnes.

Videre viser hun til en rapport fra 2020 fra Unconventional Ventures. Der kom det fram at 0,1 prosent av kapitalen i Norden går til kvinnelige gründere. – Det sier litt om hvor vanskelig det er for kvinnelige gründere å komme gjennom nåløyet. Kristoffer Myhre

Ifølge Ringnes bruker også kvinner lengre tid på å få kapital, og det betyr tapt tid for virksomhetens utvikling.

– De får også mindre tilgang på beløpet som de ber om. Og deler av den ubalansen skyldes nok at investormarkedet er tungt mannsdominert, sier hun.

– Hvorfor er det så viktig at vi får flere kvinner i teknologiverden?

– Vi får en mer inkluderende verden om vi får mer kvinner med i teknologibransjen, også fordi teknologi er enormt viktig i alle sektorer. Det er ingen som er fritatt teknologiens påvirkningskraft.

– Jentene henger etter

En løsning på dette mener Monica Aasen er å få tak i unge jenter fra skolealderen av.

Monica Aasen tror Jenter og teknologi er en del av løsningen på mer kjønnsbalanse i teknologibransjen. Foto: NHO / Moment Studio

– Når vi ser på søknadstallene på teknologi så ser vi at jentene henger etter. Spesielt på tunge tekniske fag som romfysikk, sivilingeniør, matte og de tradisjonelle handverkerfagene. Der er en av fem kvinner.

Aasen leder prosjektet Jenter og teknologi i NHO. Det er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt finansiert av staten, og som har som mål å bidra til flere kvinner i teknologibransjen.

De satser på jenter på ungdomsskole og videregående alder. Altså før de eventuelt tar et utdanningsvalg.

– Vi ønsker å påvirke mulighetsrommet som vi ser at de har fordi vi ser at det fortsatt velges kjønnsstereotypisk og tradisjonelt.

– Det tror vi er fordi det ikke finnes nok kunnskap der ute om hva teknologiutdanning og jobb er.

Trenger flere konkurranser

Vonstad har selv teknologisk bakgrunn med en doktorgrad i geotekniske ingeniørfag fra Oxford University og University College London. Hun tror at konkurranser som She Loves tech, kan bidra positivt til at flere kvinner blir gründere.

– Vi kan jo relatere til hverandres sine problemer og utfordringer, sier Vonstad.

Her er Frida Vonstad sammen med kvinnene som deltok på konferansen og konkurransen She Loves Tech. Foto: The Coring Company

– Jeg tror at det å etablere globale felleskap, hvor vi kan lene oss på og lære av både hverandre og de mentorer og støttespillere som deltar, gir oss betydelig større sjanse for positiv oppmerksomhet og støtte fra investorer.

Hun tror løsninga er å heie frem flere kvinner.

– Vi må i større grad oppmuntre kvinner til å velge utdannelser og karriere innenfor teknologi og lederskap i Norge.