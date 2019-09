Det har blitt skrevet mye om turismen i Lofoten.

Turister som camper både her og der og stier som forsvinner og erstattes av gjørmesumper har vitnet om noen av utfordringene med økt turisme.

På Uttakleiv i Lofoten hylles nå lokale krefter for sin innsats. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var i Lofoten i dag for å dele ut pris.

– De har på eget initiativ ivaretatt et utrolig spesielt og stort kulturlandskap på en bærekraftig måte.

– De har lagt til rette for toalettforhold og søppel. Bare i seg selv gjør det at det blir attraktivt å være her, sier Bollestad til NRK.

Ble overrasket

«Den nasjonale kulturlandskapsprisen» er navnet på prisen de har fått.

I begrunnelsen står det at Uttakleiv representerer den viktige kystkulturen.

– En bærekraftig utvikling krever forebyggende tiltak mot slitasje og forsøpling. Dette har Uttakleiv Grendelag tatt på alvor, heter det i begrunnelsen.

Grendelaget har for eksempel gjennomført erosjonssikringstiltak og lagt til rette for parkering og telt. Det er satt opp avfallsstasjoner og tømmeplass for toalett og bobiler.

Uttakleiv i Lofoten er omkranset av fjell og har en vakker strand. Foto: John Inge Johansen / NRK

Det er videre lagt til rette for et utsiktsområde, og det satses på digitale turløyper. Slik at besøkende får informasjon bare med bruk av mobiltelefonen sin.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg hørte at vi hadde fått prisen. Det ligger masse dugnad bak. Det er veldig artig at dette arbeidet blir lagt merke til, sier leder i grendelaget Ståle Olsen.

Økt turisme

I en pressemelding fra de som deler ut prisen (se faktaboks) står det opplyst i begrunnelsen at 200.000 turister årlig besøker stedet.

Uttakleiv er valgt ut som et spesielt viktig naturområde av reiselivet i regionen.

Stedet har en lang historie med bosetting siden steinalderen.

Nordlys over Uttakleiv. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Beitedrift har gjennom århundrer satt sitt preg på landskapet. Fremdeles er tre gårder i aktiv drift med til sammen 270 sau, 10 melkedyr og 40 storfe.

Beitinga pekes på som viktig for å holde landskapet åpent. NRK har tidligere skrevet om den overordnede utfordringen med at Nord-Norge gror igjen.

– Her har man vært veldig bevisst på hvordan en skal åpne opp landskapet så det ikke gror igjen, sier Olaug Bollestad.

Ståle Olsen tror trykket fra turisme vil fortsette å øke.

– Vi må bare gjøre det vi kan for å takle det.

Prisen består av et grafisk blad utført i tresnitt av Hans Normann Dahl samt 50.000 kroner. Her ser vi Ståle Olsen og Olaug Bollestad. Foto: John Inge Johansen / NRK