– Her er det helt tydelig at noen har gjort sitt fornødne.

Sommersesongen er på hell, men setter fortsatt sitt preg på omgivelsene i Lofoten.

Ordfører Vestvågøy, Remi Solberg (Ap) står oppgitt bak en container på vakre Hauklandstranda i Lofoten og titter ned på avføring og våtservietter.

– Vi kan ikke akseptere at noen bæsjer bak en container.

Kommunen han drifter har brukt flere hundre tusen på å sette opp søppelanlegg, rydde og tømme turisttoalett i sommer.

Bare på Hauklandstranda har kommunen brukt en halv million kroner på drift så langt i år.

Det er penger ordføreren helst skulle brukt på skole og eldreomsorg til de knapt 11.000 innbyggerne.

Men har de egentlig noe valg?

– Kommer bilder som dette ut på Facebook eller Instagram, går de «worldwide». Det er ikke bra for hverken omdømmet til Lofoten, eller resten av Norge.

Våtservietter og avføring ligger bak en container på turistmagneten Hauklandstranda i Vestvågøy i Lofoten. Selv om kommunen har brukt opp til 10.000 kroner dagen på å tømme toalettene, er det tydeligvis ikke alle som klarer å holde seg. Foto: Ole Marius Rørstad

Sprenger budsjettet

Turistpresset i deler av Norge, har vært diskutert stadig oftere de siste årene.

NRK har i sommer blant annet skrevet om en Ap-ordfører i Lofoten mener turistene ikke bør få være «overalt»

For turstier som tråkkes ned, toalettmangel og søppelhåndtering kan oppleves overveldende for en liten kommune. Spesielt når regningene kommer.

– Bare det å tømme septiktanken på den ene stranda vår, kostet 10.000 kroner dagen på de travleste dagene i sommer. På noen dager måtte det gjøres tre ganger daglig. I fjor syntes vi det var mye med én gang daglig, sier Solberg.

Så langt i år har det vært en dobling av utgifter knyttet til sanitæranleggene i kommunen.

– Vi kommer til å sprenge driftsbudsjettet i år. For å dekke underskuddet, må vi hente penger fra andre deler av budsjettet. Det er vårt hjertesukk, sier Solberg, som mener turistene må være med å betale.

Ordfører i Vestvågøy, Remi Solberg, ønsker seg en turistskatt. Her ser vi Hauklandstranda i bakgrunnen. Foto: Ole Marius Rørstad

Tja til turistskatt

Så langt har ikke hjertesukket blitt hørt.

Frykt for turistene skal utebli, har vært et av hovedargumentene. Norge er jo heller ikke akkurat kjent for å være et billig ferieland i utgangspunktet, så hva skjer hvis det blir enda dyrere?

Senest i april i år sa regjeringen nei til å innføre turistskatt.

Nå viser en fersk undersøkelse bestilt av Nordland fylkeskommune at turistene ikke er helt avvisende til å betale en slik avgift. Statistikken viste at halvparten var positive og en tredjedel negative.

Det var blant turister fra Norge og andre nordiske land, at betalingsviljen var størst. Turister fra andre land, ble mer positive da de hørte hva pengene skulle gå til.

– Jeg var ganske overrasket over resultatet, siden jeg trodde de skulle være mer negative, sier førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, Berit Kristoffersen. Hun er en av de to som står bak undersøkelsen.

Kristoffersen er ikke enig med regjeringen og NHO Reiseliv, som sier at en slik turistskatt vil skremme bort turister.

– De turistene som syns det er dyrt å reise til Norge syns det er dyrt uansett. Jeg tror ikke at det har så mye å si fra eller til å legge igjen en ekstra hundrings i Lofoten. Da turistene hørte hva skatten skulle gå til, var det som regel positiv til idéen.

Undersøkelsen er gjort blant reisende på fergeturer mellom Bodø og Lofoten sommeren 2018. 900 reisende svarte. I tillegg ble det gjennomført ca. femti intervjuer og oppfølgingssamtaler.

Slik svarte turistene på spørsmålet om hvorvidt de ville være med og betale 100 kroner i turistskatt. Foto: Uberørt natur i tilrettelagte omgivelser? Berit Kristoffersen og Katrine Blom (2019)

Vil ha andre løsninger

Som eneste parti i Vestvågøy, vil ikke Fremskrittspartiet være med på et krav om turistskatt.

Ordførerkandidat for Fremskrittspartiet, Pål Krüger, sier det er viktig å ikke glemme at turistene også bidrar til kommuneøkonomien ved å bidra til sysselsetting og skatteinntekter.

– Turistnæringen er stor her i Lofoten. Jeg tror vi kan finne løsninger som gjør at turismen blir et ubetinget gode, uten en turistskatt. Det kan gjøres gjennom gebyrer og at turistene betaler for det tilbudet de bruker, i stedet for en generell skatt for alle.

Halvparten av turistene var positive til en turistskatt. Turister fra de nordiske landene var mest positiv. Foto: Reiseuhu/Unsplash