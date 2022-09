Oppdrett av laks har gått fra å være en liten næring på 70-tallet til å bli Norges nest største eksportnæring etter olje- og gass. Lønnsomheten er så god, at flere økonomer mener staten bør kreve inn en særskatt fordi oppdretterne tjener penger på nordmenns felles ressurser.

I 2019 tok Havbruksutvalget til orde for at politikerne bør innføre en grunnrenteskatt for oppdrettsselskapene, i tillegg til selskapsskatt. Den ville gitt 7 milliarder ekstra til statskassen.

Forslaget skapte en opphetet debatt som endte med at de fleste partiene gikk imot grunnrenteskatt. Utvalgsleder og økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe har senere sagt at lakselobbyen er den sterkeste lobbyen hun har vært borti.

Andre skatter

I stedet stemte et flertall på Stortinget for at laksenæringen må betale en produksjonsavgift på 40 øre per kilo slaktet laks fra og med 2021.

Før Solberg-regjeringen gikk av høsten 2021, foreslo regjeringen å øke formuesskatten for oppdretterne. Skatteøkningen skulle skje ved at oppdrettstillatelser fra før 1998 skulle verdsettes etter dagens markedsverdi og være med i regnestykket over hva eierne har av formue. Støre-regjeringen beholdt skatteendringen i statsbudsjettet for 2022, i tillegg til at selve satsen for formuesskatten økte fra 0,85 til 1,1 prosent. Endringen innebærer at oppdrettere ble rikere på papiret når skatten skulle beregnes fordi verdien av eiendelene ble blåst opp.

Formuesskatten betaler norske eiere privat. Flere sier at de må ta ut mer utbytte fra selskapet for å betale skatten. I 2022 økte også utbytteskatten reelt fra 31,7 til 35,2 prosent.