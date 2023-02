– Det var vanskeleg, men når du snakka så mykje med nordmenn og du er inne i det norske samfunn, så kjem det litt automatisk.

Det seier ukrainske Mykhailo Lakatosh (17) på nesten heilt flytande norsk.

Han flykta frå krigen i Ukraina og kom til Noreg i mai 2022. Då starta 17-åringen på Brønnøysund vidaregåande skule i Nordland og snakka for det meste med medelevane sine på engelsk.

På det tidspunktet hadde han nok med å bli kjent med alt på den nye staden.

– Men då eg kom tilbake etter sommarferien kom eg tilbake til elevar eg kjente frå før, så eg byrja å snakke norsk

Fire månadar seinare bestod han norsktesten B1.

– Det er rekord og ein sensasjon. Makan til elev skal du leite lenge etter, seier læraren til Lakatosh Liv Kristin Nicolaisen.

Det felles europeiske rammeverket for språk Ekspandér faktaboks Det felles europeiske rammeverket for språk er eit felleseuropeisk nivåskala som tek utgangspunkt i dei fem språkferdigheitene lytting, lesing, munnleg produksjon, munnleg samhandling og skriftleg produksjon. På engelsk heiter det: The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, eller CEFR. Rammeverket, som vart ferdigstilt i 2001, foreslår ein standard europeisk språkprogresjon som består av seks ulike nivå frå «gjennombrotsnivået» A1 til «full meistring» C2. Basisbrukaren ligg på nivå A1 til A2. Vedkommande kan forstå og bruke kjende og daglegdagse uttrykk for å dekkje grunnleggande behov. Den sjølvstendige brukaren ligg på nivå B1 til B2. Vedkommande kan forstå hovudpunkta i klar, standard tekst og tale om kjende emne som ein ofte møter i samband med arbeid, skole, fritid osv. Og kan klare seg i dei fleste situasjonar. Den avanserte brukaren ligg på nivå C1 til C2. Vedkommande kan forstå eit breitt spekter av avanserte tekstar og bodskap som ikkje er direkte uttrykte. Kan utan problem forstå praktisk talt alt ein høyrer eller les. Kjelde: Store norske leksikon og Utdanningsdirektoratet.

– Eg har ikkje sett makan på 38 år

Læraren fortel at det tek normalt to år kome til B1-nivået. Då Lakatosh tok testen i desember, var det opphavleg for det lågaste nivået A1 til A2. Men han gjorde det så bra at dei valte å teste han på B1 same dagen, og han sto med glans.

B1 er eit nivå ein må vere på for å til dømes få seg jobb eller studere på universitetet og høgskule i Noreg. Ligg ein der klarar ein godt å gjere greie for seg, bakgrunnen sin, interesser og skrive enkle samanhengande tekstar.

– Kor bra er den prestasjonen?

– Eg har ikkje sett makan på 38 år. Det er så høgt nivå på så kort tid. Det er det beste eg har sett, seier Nicolaisen.

Læraren til Mykhailo Lakatosh, Liv Kristin Nicolaisen, seier arbeidsinnsatsen hans har vore formidabel. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Ukrainaren har nytta alle tilbod han har fått. Alt frå leksehjelp, norskundervisning og ekstra undervisning med Nicolaisen, men det viktigaste har vore medelevane.

Spesielt klassekompis August Reinfjord har betydd mykje for Lakatosh.

– Han har hjelpt meg mykje med norsk. Han var også interessert i å lære litt ukrainsk, seier han.

Dei to har delt pult sidan i haust og Reinfjord er mektig imponert over at han har lært seg flytande norsk så raskt.

– Det er veldig artig. Han er ein veldig fin fyr å henge saman med, seier Reinfjord.

Klassekameraten August Reinfjord trur ikkje han hadde klart å lære seg ukrainsk like raskt som Mykhailo Lakatosh har lært seg norsk. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Venninnene Emilia Fjelldal og Julie Haugli er også imponert av klassekameraten.

– Kva er trikset trur du for at han har lært seg norsk så raskt?

– Han er jo saman med oss som snakka norsk kvar dag, og då får han mykje input av norske ord. Så det kan jo gjere det enklare, seier Haugli.

– Nøkkelen er å snakke norsk saman

Klassevenninna til Lakatosh er kanskje inne på noko, ifølge førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olaf Husby.

– Nøkkelen er at han har fått lov å vere saman med nordmenn og at dei snakkar norsk saman. Det er det som er den beste måten å lære språk på, seier han.

Språkvitar Olaf Husby seier den beste måten å lære norsk på er å snakke språket i kvardagen saman med andre. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Norsk kan vere vanskeleg å lære, seier Husby. Spesielt med tanke på språkrytme, kjønn, og måten vi plasserer verbet på i ei setning.

– Vi har også eit bestemt språk som mange kan syns er vanskeleg.

Husby har sjølv vore med å utvikle eit digitalt norskkurs for ukrainske flyktningar, og seier at det å kome opp på B1 på den tida det er godt gjort.

– Det er interessant at ukrainarar vil lære seg norsk. Eg håper at vi som jobbar med å legge til rette for at dei kan lære seg språket, er i stand til å gjere ein god jobb, seier han og legg til:

– Men det er ikkje berre opp til ukrainarane å lære seg norsk, vi må gjere slik som vennegjengen til Lakatosh. Vi må vere saman med dei og bruke norsk, då blir dei gode raskt.