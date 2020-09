Hermetikkbokser, sko, ski og patronhylstre.

Dette er noen av de 700 krigsfunnene soldater etterlot seg under kampene mellom tyske og allierte i fjellene langs svenskegrensa i Narvikfjellene i Ofoten helt nord i Nordland.

Den 8. juni ble det kunngjort, og i dag ble det markert:

Det 27 kvadratkilometer store området med krigshistorisk landskap i Narvikfjellene er nå fredet.

– Dette betyr at vi gir området en status av nasjonal verdi. Det er en del av vår felles historie. Det betyr også at tingene som ligger der skal bli liggende, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Dette gjør det til Norgeshistoriens største fredning av et landområde.

Plyndret vrakdeler

I sommer stanset politiet en tysk varebil på grensa i regionen. Bak i den fullastede bilen til de tyske mennene fant de vrakdeler fra flere tyske krigsfly.

Med dette vernet skal slik plyndring bli vanskeligere.

Riksantikvar Hanna Geiran. Foto: Ole Dalen / NRK

– Våre erfaringer er at slike gjenstander fjernes fra området. Fredningen styrker dette vernet, sier Geiran.

Leste fra dagbøker: – Kjempesterkt

I dag var riksantikvaren selv oppe i fjellene.

De brukte noe av dagen på å lese høyt fra dagbøker som soldatene skrev under kampene i det arktiske terrenget.

– Jeg synes dette er kjempesterkt. Det er unge gutter som beskriver hvordan det opplevdes å være her, sier Geiran.

Turfølget på vandring i Narvikfjellene for å markere det vernede området. Foto: Ole Dalen

– De skriver om kuler som peprer rundt ørene på dem, om kamerater som dør. Ved å være her opplever du det på en annen måte enn å lese det i en bok.

Hun, som så mange andre, mener dette er en underkommunisert historie fra andre verdenskrig.

– Området skal bli en kunnskapskilde for alle i fremtiden, sier hun.

Samtidig vil en slik fredning kunne gi mer oppmerksomhet til området.

– Er dere ikke bekymret for økt turisme her nå?

– Nei, vi er ikke det. Det er positivt at folk går her. Dette er et turområde, og det er bra at kulturområder oppleves. Det er det vi ønsker.

Dette sier kulturminneloven om funn av krigsminner Ekspandér faktaboks Ingen må skade løse kulturminner. Uten hensyn til hvem som er eier kan vedkommende myndighet grave fram, flytte, granske og ta opp ting som nevnt i § 12 a-c,​1 og sette i verk andre tiltak for å verne eller ta hånd om dem. Finner av løse kulturminner plikter snarest mulig å melde funnet til vedkommende politimyndighet på stedet eller til vedkommende myndighet etter loven her. Departementet kan skjønnsmessig fastsette en finnerlønn som deles likt mellom finner og grunneier. Når særlige grunner foreligger, kan departementet fastsette en lavere finnerlønn eller at grunneierens andel helt eller delvis skal bortfalle. Når staten er eier kan vedkommende myndighet etter loven her – etter at funnet er undersøkt – overlate det helt eller delvis til finneren eller grunneieren. Avgjørelsen kan ikke påklages. Kilde: Lovdata

Riksantikvaren har tidligere sagt at området er spesielt fordi det har vært urørt i alle disse 80 årene.

– Det har ikke vært moderne inngrep. Gjenstandene og disse små konstruksjonene og skytestillingene kan i stor grad oppleves slik det var i 1940.

Et maskingeværmagasin funnet i fredningsområdet. Foto: Pernille Østnes / Narviksenteret En hvilestilling funnet i fredningsområdet. Foto: Pernille Østnes / Narviksenteret Kanskje en hvilestilling eller utsiktspost? Foto: Jostein Gundersen / Riksantikvaren Trolig en skytestilling. Foto: Jostein Gundersen / Riksantikvaren Våpenmagasin funnet i området. Foto: Jostein Gundersen / Riksantikvaren

Fakta om fredningen av Narvikfjellene Ekspandér faktaboks Fredet fra 10. september 2020.

27 kvadratkilometer stort landområde i Narvik kommune i Ofoten.

Flere av de sentrale kampene i Norge under andre verdenskrig foregikk her.

Verning av området sikrer vern av kulturminner fra kampene mellom tyske og allierte styrker mai og juni 1940.

Foreløpig er det registrert 700 funn av rester fra krigen.

Det er for eksempel snakk om rester etter sko, ski, hermetikkbokser, patronhylstre.

I 2018 ble området midlertidig vernet. Nå er det permanent. Per 10.09.2020.

Snart ingen flere tidsvitner

– Her var det knallharde kamper og nærkamper hvor de nærmest kjempet med granater og bajonetter mot hverandre, sier Kristoffer Østnes. Han er formidler ved Narvik krigsmuseum.

Et større følge marsjerte opp fjellet denne torsdagen. Deriblant Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister (V).

– De siste generasjonene som husker krigen er i ferd med å forsvinne. Da blir det enda viktigere å ta vare på de fysiske minnene. Og de finner vi her, sier han.

Oberst John Olav Fuglem under markeringen av verningen av Narvikfjellene. Foto: Ole Dalen / NRK

Oberst John Olav Fuglem trekker frem viktigheten for hæren, veteranene og utdanning av fremtidens ledere og vernepliktige.

– Ungdommene som var her gjorde en enorm innsats for landet, sier han.