– Det var Martin Bjørnåvold Jakobsen (35), som ble funnet omkommet ved Eidetind på Kjerringøy. Martin er oppvokst i Valnesfjord, og bosatt i Bodø den senere tid, sier politiadvokat Eirik Blomli i en pressemelding.

Navnet frigis av politiet i samråd med familien.

Jakobsen var på tur med sin samboer. Før de nådde toppen snudde samboeren, mens han fortsatt mot toppen.

Da han ikke kom tilbake i løpet av ettermiddagen, ble han meldt savnet.

Sivile, forsvaret, politi og redningshelikopteret var involvert i det krevende søket.

– Det er et krevende terreng. Det er veldig bratt og store kampesteiner, som gjør det vanskelig å se over alt. Vi holder oss mest til stien, siden det er så bratt ellers, sa Ole-Christian Wathne i politiet da søket pågikk.

Like etter midnatt onsdag ble Martin Bjørnåvold Jakobsen funnet omkommet.

Dette er ikke den første leteaksjonen for Røde Kors i Nordland denne sommeren.

STORE STYRKER: Store styrker var involvert i søket etter Martin Bjørnåvold Jakobsen. Foto: Oda Viken / NRK

– Vi har hatt 7-8 oppdrag denne sommeren, hvor av tre av dem har vært søk. De andre oppdragene har for det meste vært folk som har tråkket over eller vært uheldig og skadet seg på andre måter i fjellet, sier Christian Jørgen Rasmussen, om rådeleder for Salten Røde Kors.

– Men det er en ganske normal sommer hittil.

Rasmussen var selv med i søket etter Martin Bjørnåvold Jakobsen tirsdag.

Røde Kors-lederen oppfordrer folk til å ta forholdsregler når de skal på tur.

– Vi vil jo ta folk skal bruke naturen, men råder alle til å ha med seg en liten sekk med mat, vann og litt ekstra klær. Ta gjerne med mobiltelefonen også. Den kan være til god hjelp når vi skal finne noen, sier Rasmussen.