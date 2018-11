- Det gjør voldsomt inntrykk

Sokneprest i Tysfjord Rolf Steffensen er også tilstede i Ofoten tingrett. Han forteller at han etter avtale med saksøkerne, er med for å følge og støtte de to underveis i rettsforhandlingene. - Det gjør voldsomt inntrykk å høre den omfattende dokumentasjonen i saken, sier han.