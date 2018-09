– Departementets begrunnelse for å sette grensen der de har satt den, som de har fokusert på, er ene og alene det økonomiske spørsmålet, sier varaordfører Geir-Ketil Hansen i Narvik kommune.

Det mener politikerne som jobber for nye Narvik kommune, er såpass feil at de varsler søksmål.

I fjor vedtok Stortinget at Tysfjord kommune skal deles 1. januar 2020. Halve kommunen slås sammen med Hamarøy til nye Hamarøy kommune, mens den andre halvdelen slås sammen med Narvik og Ballangen til nye Narvik kommune.

I alternativet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gikk for, havner kraftverk og oppdrettsanlegg i Tysfjord i nye Hamarøy. Det vil gi millioninntekter.

Narvik, Ballangen og Tysfjord kommune er uenig i vedtaket, som KMD har fastholdt.

– Det handler om lokal identitet

Departementet mener på sin side at deres vedtak legger til rette for to sterke kommuner som kan sikre gode tjenester til innbyggerne sine.

Varaordføreren mener vedtaket er ugyldig ifølge inndelingsloven og at det er blitt tatt for lite hensyn til hva folket selv mener.

– Det handler om lokal identitet, det handler om hvor grensen naturlig oppfattes at bør settes, sier han.

Som følge av vedtaket, valgte nye Narvik i protest å stanse arbeidet med sammenslåingen.

Om lag et halvt år senere, forrige fredag, tok Ballangen, Narvik og Tysfjord opp arbeidet med Hamarøy igjen. Samtidig varslet de KMD og statsråd Monica Mæland at det vil komme et søksmål mot staten.

Varaordfører Geir-Ketil Hansen i Narvik, ordfører Per Kristian Arntzen i Ballangen og ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord kommune mener departementets vedtak er ugyldig. Foto: Kjell Mikalsen / nrk

– Bare tapere nå

Nye Narvik håper likevel fortsatt på å bli enige med Nye Hamarøy om en forhandlingsløsning, som de alle blir fornøyde med.

– Men på en sånn måte at nye Hamarøy kommune også kommer godt ut av dette økonomisk.

– Klarer dere å bli enige?

– Det har vi forhåpninger om. Sånn som vi ser det nå, er det bare tapere i denne situasjonen vi står oppi nå.

Ordfører i Tysfjord kommune, Tor Asgeir Johansen, sier de ikke har diskutert hva som skjer hvis vedtaket eller grensen ikke lar seg rikke.

– Jeg er en optimist av natur, med litt god dialog og samtaler finner vi løsninger som vi kan leve med, sier han.

Åpner for grensejustering

Hamarøy kommune vil ikke uten videre gå tilbake på departementets vedtak.

– Uenigheten er imellom fellesnemnda for Narvik, Ballangen, Tysfjord og departementet, som har vedtatt grensen, sier ordfører i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes.

Jan-Folke Sandnes, ordfører i Hamarøy. Foto: Sander Andersen / NRK

– Så fra deres ståsted er grensen satt?

– Ja, fra våres sted er grensen satt.

– Det kan ikke forhandles?

– Hvis begge parter er enige om det, så kan man se på grensejusteringer i forbindelse med det endelige oppgjøret.

Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hva skal til for at man ser på en grensejustering?

– Det kan ikke jeg svare på. Dette er en sak som ikke er behandlet i kommunestyret eller noen ting i Hamarøy. Så vi forholder oss til de vedtakene som er fattet nasjonalt, sier Sandnes.

Forventer at vedtaket følges

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo i KMD sier departementet forventer at kommunene følger opp Stortingets vedtak. KMD ønsker ikke å kommentere det varslede søksmålet.

– Vi vil ta stilling til eventuelle spørsmål dersom det skulle bli aktuelt, sier hun.