Turisttog på Ofotbanen: – Den råeste turistsatsingen i Nord-Norge på mange år

Togselskapet Arctic Train har gått til det uvanlige skritt å kjøpe tre togsett, og satser for fullt på charter- og turisttog på Norges nordligste jernbanestrekning mellom Narvik og svenskegrensen allerede til sommeren.

Togene er gamle NSB-tog som tidligere har gått på Gjøvikbanen. Foreløpig er bare ett av togsettene renovert og fått navnet «Victoriahavn». Håpet er å kjøre tre tog i fast rute per dag.

– Ofotbanen er 42 km lang, har 20 tunneler og går gjennom et svært spektakulært høyfjellslandskap. Ikke ulikt Flåmsbanen, sier daglig leder Ketil Svenningdal i Arctic Train.

Og det er Flåmsbanen i Sogn som er inspirasjonskilden for den nye reiselivssatsingen i Narvik. National Geographic Traveler Magazine har kåret Flåmsbanen til en av topp 10 togreiser i Europa , mens Lonely Planet Traveller i 2014 gikk enda lenger, og kåret Flåmsbanen til verdens beste togreise.

Ofotbanen er 42 km lang og har 20 tunneler. Hoveddelen av trafikken på banen er malmtog som kommer med malm og pellets fra gruvene i Kiruna. Foto: Samfoto/NTB SCANPIX / Helge Sunde

– Hvis de kan lykkes der, kan vi lykkes her. Vi har like spektakulær natur som mellom Flåm og Myrdal. Banen ligger i konstant stigning så å si hele veien fra Narvik til Bjørnfjell. Dette kan bli den råeste turistsatsingen i Nord-Norge på mange år, tror Svenningdal.

Fraktet jernmalm i over 100 år

Ofotbanen regnes som en av Europas vakreste jernbanestrekninger. Banen ble bygd av omreisende rallarer på slutten av 1800-tallet. Målet var å kunne frakte jernmalm fra noen av verdens største malmfelter Kirunavara og Luossavara nord i Sverige.

Rallarvegen på Ofotbanen. Foto: Kjetil Lillesæter / NRK

Utskiping fra Bottenviken var ikke ideelt fordi den var tilfrosset flere måneder i året. Derfor ble det foreslått å bygge en jernbane fra malmfeltene til isfri havn i Narvik.

– Viktig å ha med seg historien

Selv om Ofotbanen er mest kjent for malmtrafikken, håper Arctic Train at banen vil bli et spektakulært skue for nordlysturister. Foto: Arctic Train

Også Flåmbanen har en fargerik historie som brukes i markedsføringen. Togturen går gjennom spektakulær natur, forbi Rallarvegen, fjellsider og fossefall og gjennom 20 tunneler.

– Folk kommer fra hele verden for å oppleve den dramatisk naturen. I tillegg er togturen spektakulær i seg selv. Kombinasjonen av disse to faktorene har vært suksessfaktoren for Flåmsbanen, sier salgs- og markedssjef i reiselivsselskapet Flåm AS, Øyvind Holsen.

Han ønsker Ofotbanen lykke til som ny reiselivssatsing i nord.

– Historie er viktig. Ofotbanen har et stort potensial for å bygge et godt reiselivsprodukt. Og jo flere gode reiselivsprodukter vi kan bygge i Norge, jo bedre er det.

Flåmsbanen er en av de bratteste toglinjene i verden på normalspor, der nesten FLÅMSBANEN: 80 prosent av reisen har en stigning på 5,5 prosent. Foto: Sverre Hjornevik

I tillegg til naturopplevelsen og turen, må hele produktet være godt. Det betyr god kvalitet på hele opplevelsen – alt guidetjenester til mat om bord.

– Turisten i dag krever mye. Opplevelsen er viktig, men infrastruktur og rammen rundt betyr også mye. 90 prosent av våre besøkende kommer fra utlandet. 40 prosent kommer fra Asia.

Visit Norway heier på Narvik

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Visit Norway har stor tro på at historien bak Ofotbanen, i tillegg til vakker natur, vil kunne gjør den nye turistsatsingen til en suksess. Foto: Margunn Sundfjord / NPK

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Visit Norway er også begeistret for togplanene i Narvik.

– En av nøkkelfaktorene for å lykkes med et reiselivsprodukt i dag er å bygge på den historien som er. Og Ofotbanen har en spennende historie.

Og tog er i tiden, ifølge reiselivsdirektøren.

– Med flyskammen som er i Sverige og fokus på et bærekraftig reiseliv er togsatsing veldig i tiden. Turister som kommer til Nord-Norge må ofte reise langt med fly. Men en togtur med Ofotbanen kan man med hånda på hjertet si at de prøver å reise så bærekraftig som mulig, sier Holm.

