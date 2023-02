Det var 36 godt voksne italienske turister om bord i turistbussen som tidligere lørdag kjørte av veien i Lofoten. Flere personer ble fastklemt i bussen.

Ulykken skjedde rundt seks kilometer nord for Leknes i Lofoten.

14 personer ble sendt til sykehus, som utløste katastrofealarm da de fikk melding om ulykken.

– Katastrofestab og ekstra personell ble umiddelbart innkalt, sier kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset, Randi Angelsen til NRK.

Pasientene som kom inn hadde varierende skadestatus, men ingen ble kritisk eller livstruende skadd. Det opplyser sykehuset i en pressemelding lørdag kveld.

– Noen pasienter med mindre skader er skrevet ut. De gjenværende behandles på sykehuset på Gravdal, skriver sykehuset.

Pårørendesenter ble etablert på sykehuset, men dette har nå avsluttet sitt arbeid.

De som ikke hadde behov for behandling, ble sendt videre med buss til rådhuset på Leknes.

Kommunen satt krisestab

På rådhuset på Leknes satt Vestvågøy kommune krisestab.

– Vi har lagt til rette for å kunne ta imot de som er skadet. Vi har åpnet rådhuset og kantina, og satt psykososialt kriseteam slik at vi på best mulig måte kan handtere de som har vært involvert i hendelsen.

Det sier ordfører i kommunen, Anne Sand til NRK.

– Her er det mat og ulltepper, slik at vi tar vare på dem. Alt er på plass, sier varaordfører Eva Karin Busch.

Her ankommer noen av passasjerene kommunehuset i Vestvågøy, der kommunen har satt krisestab. Foto: John Inge Johansen / NRK

Har startet etterforskning

Innsatsleder Ruben Evjen i politiet sier at de rykket ut i alle nødinstanser da de fikk melding om ulykken tidligere i dag.

– Innledningsvis ble det meldt at flere var kritisk skadde, men det ser ut som det går relativt greit med de fleste, sier han til NRK.

Han sier at når de får melding om fastklemte passasjerer på vinterstid, kan det raskt være kritisk.

– Når jeg rykket ut hadde jeg inntrykk av at det var kontroll på situasjonen, men vi visste ikke hundre prosent. Vi fikk melding om at noen var fastklemt, og da kan det være litt kritisk.

Politiet jobber nå på stedet for å se mer på bussens beskaffenhet og har startet etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.

– Vi ser at det er en ganske smal vei, for oss som er lokalkjent vet vi at det er vanskelig å passere hverandre. Vi får se etter hvert hva som er grunnen til at bussen ligger der den ligger.

Vanskelige kjøreforhold

NRKs reporter som var på stedet opplyste at det har kommet ny og fuktig snø i området.

– Ambulanse var første fremme på stedet, det ble raskt klart at flere trengte sykehusbehandling. Seks personer ble sendt til sykehuset på Gravdal med ambulanse. De resterende passasjerene ble sendt med buss til legevakt, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt.

Politiet tør ikke konkludere med noen foreløpig årsak til ulykken.

– Det er vanskelige kjøreforhold på stedet så det er grunn til å tro at føret har noe med denne utforkjøringen å gjøre, men vi kan ikke konkludere med det nå, sier Bo Nilsson.

Sendte fire helikopter til ulykkesstedet

Hovedredningssentralen Nord-Norge ble raskt koblet inn i saken. Kort tid senere var både to ambulansehelikoptre, samt to redningshelikoptre på vei til stedet.

– Vi mottok et varsel klokken 10:33 om ei bussulykke. Det er cirka 38 personer er involvert i hendelsen. Det er sendt ut redningshelikopter fra Tromsø og Bodø i tillegg til to ambulansehelikopter, sa redningsleder Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK tidligere lørdag.

Det var rundt 10:30 at politiet i Nordland meldte om at en charterbuss på tur mot Hauklandstranda hadde sklidd av veien og veltet over på siden. I bussen var det 36 eldre turister, i tillegg til sjåfør og turguide.