Monica fikk hakeslepp da hun så prislappen på over 10.000 kroner: – Neste gang tar jeg fly

Mange bruker vinterferien på hytta eller i akebakken. Andre besøker slekt og venner.

Vinterferien ble en fin mulighet for Monica Helgå og sønnen Filiph til å besøke eldstesønnen og storebror som nettopp hadde flyttet til hovedstaden.

Det er et godt stykke med tog fra Mo i Rana til Oslo. Helgå tenkte at hvilesete var et bra kompromiss mellom fly og sovekupé.

Turen ble avgjort på noe kort varsel og billettene ble kjøpt to dager før avreise. Likevel ble hun sjokkert over hva som møtte henne.

10.000 kroner tur/retur totalt for henne og sønnen.

Helgå tenkte at noe var feil og sjekket prisene igjen neste dag:

11.000 kroner.

– Det er jo helt horribelt. Jeg trodde jo først at systemet hadde hengt seg opp, at det var en feil.

Hun bestemte seg for å ringe jernbaneselskapet SJ Nord for å dobbeltsjekke. Jo, prisen stemte.

Det var Rana No som omtalte saken først.

Endte opp med å betale 7000 kroner

For mamma Monica er det viktig å besøke sønnen, men denne gangen måtte hun finregne på om regnestykket gikk opp.

Hun tenkte først at de skulle reise med fly, men det ble langt over budsjettet.

Med priser på over 10.000 kroner så Helgå seg nødt til å bite i det sure eplet og bestille standard sete i stedet. Totalprisen ble på 7000 kroner.

– Denne gangen gikk det jo greit, men jeg har ikke råd til å reise og besøke sønnen min flere ganger i året til de prisene.

Helgå ble tipset av en bekjent om å booke vanlig billett også på returen og heller forsøke å kjøpe seg inn i en sovekupé om bord på toget.

– Jeg var så ødelagt i kroppen da jeg kom ned, så da prøvde jeg igjen å ta kontakt med togselskapet for å få sovekupé eller hvilesete på returen.

Det ble standard sete mellom Oslo og Trondheim, men de greide å leie seg en sovekupé fra Trondheim og nordover.

SJ Norge: – Dynamiske priser

Den korte forklaringa på hvorfor togbillettene ble så dyre, er det SJ Norge kaller «dynamiske priser».

Det betyr at prisen på togbilletter varierer avhengig av hvor tidlig man bestiller billetten. Om man velger tilleggsprodukter som hvilestoler. Hvilken avgang og dag man velger å reise på. Eller om toget er nært fullbooket, ifølge jernbaneselskapet.

– Dette er faktorer som gir utslag på billettprisen. Vinterferien er en periode med høy etterspørsel der prisen vanligvis blir dyrere dess nærmere avgangsdato man bestiller, sier pressevakt Steinar Olsen i SJ Norge.

Monica Helgå og yngstesønnen Filiph endte opp med å betale 7000 kroner for togreisen med SJ Norge tur/retur Mo i Rana-Oslo. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Han sier at i og med at billettprisene varierer i forhold til tilbud og etterspørsel, er det mulig å finne avganger og tilleggsprodukter i ulike prisklasser.

– Det å være konkurransedyktig sammenlignet med bil og fly er viktig for oss. Dette kan for eksempel omfatte rabatter for tidlig bestilling og fleksible billettalternativer. Vi jobber derfor med en prisstrategi der vi gjennomgår priser og ulike tilleggsvalg.

– Det blir fly neste gang

Opplevelsen har blitt en påminnelse for Monica Helgå.

– Jeg ønsker å dra oftere ned for å besøke sønnen min, men det er jo uaktuelt med de prisene her. Da må jeg finne en annen måte å gjøre det på, sier hun.

– I dag lever ikke familien på en og samme plass. Med de prisene, setter man folk i en veldig vanskelige situasjon. Jeg synes det er skremmende.

Hun har bestemt seg for at neste gang, blir det fly fremfor tog.

– Ja, det blir det. Det blir fly neste gang. Om det koster litt mer, så sparer jeg jo på reisetiden. Bare reisen nedover tok jo over 16 timer. Men jeg må jo sette meg inn i prisene og planlegge det bedre de gangene jeg har mulighet til det.