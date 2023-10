Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Camilla Holst fra Svolvær er student i Bergen. Hun sier at billetten hjem til Svolvær til jul, er dobbelt så dyr som billetten til London.

• Det rimligste alternativet Holst har funnet involverer tog, fly og buss, og en reisetid på 12 timer.

• Holst foreslår at studenter som studerer langt hjemmefra kunne fått et tilleggsstipend.

• Prisene på flybilletter varierer over tid på grunn av variasjon i etterspørsel og konkurranse på ulike ruter, sier økonomiprofessor ved NHH, Frode Steen.

• Flyselskapene kan tilby ulike studenttilbud, men dette er avhengig av etterspørsel og kapasitet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Camilla Holst er på tredjeåret i geografi på Universitetet i Bergen, og sier det alltid har vært dyrt å komme seg hjem.

Men i julen er det ekstra dyrt.

– Hvis jeg skal til Svolvær i julen så blir det jo fort 5500kr tur/retur.

Hun kunne like så godt reist til London, sier hun.

– Man vil jo finne billigere ruter men det er jo ikke så lett

– Hjemreisen til Svolvær fra Bergen er omtrent dobbelt så dyr som hvis jeg skulle til London.

– Synes det er kjipt

Skulle hun tatt det rimeligste alternativet, hadde valget falt på å ta toget fra Bergen til Oslo i nærmere åtte timer. Deretter måtte hun tatt fly i halvannen time til Evenes og tatt buss i minst to og en halv time til Svolvær.

Da ville prisen blitt omtrent 2335 kroner én vei.

Tar hun SAS sitt alternativ, blir prisen 7275 tur/retur, med flybytte i Oslo fra Bergen, til Bodø, og deretter med Widerøe videre til Svolvær.

Til sammenligning er prisen én vei fra Bergen til London omtrent 1720 kroner med SAS.

Camilla Holst sier hun ikke får reist hjem så ofte som hun skulle ønske, og mener det er kjipt at hun ser familien sin så sjelden. Foto: Tore Ellingseter

– Jeg synes det er kjipt. Det er kjipt når fly er det eneste realistiske middelet man har for å komme seg hjem.

På grunn av de høye prisene nordover, kan ikke Holst reise hjem like ofte som andre. Det sier Holst at flere hun kjenner som studerer langt vekke også har tenkt på.

Problemstillingen gjelder ikke kun de som er hjemmehørende i Nordland, Troms eller Finnmark, og som studerer i byer på Øst-, Vest- og Sørlandet. Det gjelder følgelig også studenter fra sør som studerer i nord.

Betaler mer enn dobbelt så mye som andre studenter

Holst mener at man med fordel kunne fått et tilleggsstipend når man studerer så langt hjemmefra.

– Folk fra Oslo som studerer i Bergen har for eksempel flere reisealternativer, men må også ut med mye mindre penger for akkurat det samme formålet.

Den hypotesen har NRK sett nærmere på.

For studenter som skal reise nordover til jul, kan det være lurt å ha begynt sparingen noen måneder på forhånd. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Utgangspunktet NRK har tatt er en student fra Bodø som studerer i Bergen, og som reiser hjemover med én kolli på ettermiddagen 15. desember.

Returdatoen fra Bodø til Bergen er på ettermiddagen 3. januar 2024.

Alle priser nedenfor er ordinære flybillettpriser. Flyselskapene tilbyr ungdoms- og studentbilletter, men ingen av selskapene hadde dette tilgjengelig da vi sjekket.

Så mye koster hjemreisen Foto: Stian Sørum Røkenes / Stian Sørum Røkenes/NRK Ekspander/minimer faktaboks Norwegian Dersom studenten reiser med Norwegian vil utreise fra Bergen til Bodø koste omtrent 3120 kroner. Retur blir 2570. Totalt blir det 5690 kroner. For den samme turen til Oslo vil utreise med Norwegian koste circa 940 kroner, mens retur vil koste omtrent 890 kroner. Totalt blir det 1830 kroner. Det vil si at en student som bor i Bergen, men er fra Bodø, må betale mer enn dobbelt så mye som medstudenter fra Oslo. SAS Om studenten heller reiser med SAS, vil utreise fra Bergen til Bodø koste omtrent 2270 kroner. Retur lander på circa 2920 kroner, og totalen blir 5190 kroner. For den samme turen til Oslo vil utreise med SAS koste omtrent 990 kroner, mens returen blir på 890 kroner. Totalt blir det 1880 kroner. Widerøe Med Widerøe blir både utreise fra Bergen til Bodø, og returen, omtrent 1400 kroner. Totalt blir det 2800 kroner. Skal man derimot til Oslo fra Bergen, lander utreisen på circa 1550 kroner, mens retur blir på rundt 1020 kroner. Totalen blir 2570 kroner. Altså er Widerøe det eneste alternativet som har tilnærmet like priser for en tur fra Bergen til Bodø og Oslo, når NRK sjekket prisene den 16.oktober 2023. – Dette er jo viktig for meg. Jeg bor langt hjemmefra og jeg vil jo gjerne ha et par turer hjem i året. Jeg er jo veldig glad i de der hjemme og har en stor familie der.

Hvorfor er prisene så ulike?

Studenter i Norge kan få inntil 137 907 kroner i basislån studieåret 2023–2024. I måneden er det 12 537 kroner.

Hvis flybilletten hjem til jul koster omtrent 5000 kroner, vil det si at man sitter igjen med 7537 som skal dekke alle andre behov som husleie, strøm, mat, sosiale aktiviteter og treningsmedlemskap.

Ovenfor vises den prosentvise og månedlige endringen i flypriser fra august 2022 til september 2023.

Men hvorfor har vi egentlig slike svingninger?

– Når du selger plasser på et fly så er det en fast kapasitet som skal fylles. Etterspørselen etter plassene varierer over tid, og da må selskapene, basert på solgte seter og historisk etterspørsel på rutene, tilpasse seg hele tiden slik at de klarer å fylle plassene, sier Frode Steen ved NHH.

– Da får vi prissvingninger.

Altså skyldes det i hovedsak at det er stor variasjon med hensyn til hvilke ruter, regioner, land og årstider vi som konsumenter velger å reise i.

Steen legger til at konkurransen på ulike ruter er veldig forskjellige.

– Mellom Bergen og Oslo er det flere avganger og trolig hardere konkurranse, enn mellom Bergen og Bodø.

I tillegg er noen flyruter tynnere enn andre: De har for lav etterspørsel til at man får den konkurransen man ønsker seg.

Derfor er det ingen ungdomsbilletter igjen

– Jeg skulle ønske det var billigere for mine og våre studenter å reise mellom alle byer i Norge.

Men det blir fort vanskelig å gjøre noe med, sier professoren.

– Da må man mene at noen studenter skal få annen type støtte enn andre. Man kunne spurt om Lånekassen kunne tatt høyde for det, men det som teller mest for enkeltstudenten nå er fleksibilitet.

For det er lurt å være lur, mener Steen.

For de i Holst sin situasjon, tror hun det kunne lønnet seg å få en ekstra sum til flybilletter fra Lånekassen når julen nærmer seg. Foto: Petter Strøm

– Reis grytidlig eller veldig sent på kvelden, eller en annen dag enn det optimale. Se etter tider når selskapene har lite forretningstrafikk, for da er de villige til å selge billetten billigere.

– Er det noe flyselskapene kan gjøre for å utjevne prisene?

– De kan lage ulike studenttilbud.

– Men da jeg sjekket billettene til Widerøe så kostet både voksen-, ungdoms- og studentbilletten det samme?

– Det må bety det enkle og vonde faktum at de har solgt så mange seter at de ikke er villige til å gå ned i pris, for de klarer å fylle setene med høyere priser.

– Er det noe man kan gjøre politisk for å få utjevnet prisene?

– Nei, jeg tenker ikke at man skal begynne å regulere prisene. Man kan tilrettelegge for konkurranse, eller vurdere om enn student 1500 kilometer hjemmefra skal få mer støtte enn en som bor 3 kilometer hjemmefra.