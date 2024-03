To avsporinger på tre måneder – planlegger gjenåpning neste uke

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Svenske Trafikverket planlegger å gjenåpne Malmbanan mellom Narvik og Kiruna for godstransport 7. mars etter en avsporing.

Det er fortsatt uklart når persontog kan begynne å kjøre på banen igjen.

Dette er den andre avsporingen på bare noen måneder, og gruveselskapet LKAB har tidligere anslått at avsporingen før jul førte til et tap på minst 100 millioner kroner hver dag.

Årsaken til avsporingene er ikke avklart, og den svenske havarikommisjonen gransker begge hendelsene.

Før gjenåpningen skal Trafikverket testkjøre strekningen og gjennomføre de siste kontrollene. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Et tomt malmtog sporet av nær grensen mellom Norge og Sverige 24. februar. Det skjedde kun kort tid etter at banen ble gjenåpnet etter å ha vært stengt i over to måneder.

Like før jul sporet toget også av på samme strekning.

– At driftsstansen ikke blir så lang, er av stor betydning, sier logistikksjef Linda Bjurholt i LKAB.

For gruveselskapet handler stillstanden om penger, mye penger. Bjurholt har tidligere anslått at avsporingen før jul kostet dem 100 millioner kroner hver dag.

Gjenåpningen av banen betyr at det svenske gruveselskapet kan gjenoppta frakten av jernmalm til havnen i Narvik.

Hun sier at det er viktigt at det er trygt å kjøre togene på Malmbanan.

– Vi vet at den er i dårlig stand, og klimaet kan være tøft iblant. Uansett grunn, så skal ikke avsporinger skje, sier hun.

Rundt 1,5 kilometer skadet

Da et av malmtogene fra det svenske gruveselskapet LKAB sporet av 24. februar i år, var det andre gang på tre måneder.

I begynnelsen etterforsket svensk politi saken som mulig sabotasje.

Tidligere denne uken var svensk havarikommisjon på stedet for å undersøke hva som har skjedd.

Trafikverket har konstatert at en halvannen kilometer lang strekning av skinnegangen fikk skader.

Rundt 1,5 kilometer av skinnegangen ved Vassijaure stasjon i Nord-Sverige fikk skader etter avsporingen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Årsaken til avsporingene er enda ikke avklart. Den svenske havarikommisjonen gransker begge hendelsene.

Til NRK opplyser den svenske havarikommisjonen at værforholdene kan være en mulig årsak, men da i kombinasjon med noe annet.

Skal testkjøre strekningen før åpning

Før gjenåpningen skal Trafikverket testkjøre strekningen og gjennomføre de siste kontrollene.

– Planen er å gå tilbake til normal drift mellom Björkliden og grensen 7. mars, bortsett fra persontrafikk. Det er ingen prognose for når den kan starte igjen. Det vil i hvert drøye til Trafikverket kan inspisere banen skikkelig når vinteren er over, sier Trafikverkets pressekontakt Peter Jonsson.

Trafikverket opplyser på sine nettsider at de vil starte med testkjøring av strekningen mandag 4. mars.

– Det er fortsatt nedsatt hastighet på begge strekningene, og persontrafikken vil ikke starte opp igjen enda.