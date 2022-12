«I wanna go home for Christmas, let me go home this year», synger Maria Mena.

På Bodø lufthavn lille julaften er det nok flere som deler Menas ønske.

Innstilte fly og forsinka avganger gjør at flere sitter spente på flyplassen for å finne ut om de rekker «Grevinnen og Hovmesteren» klokka 21 på lillejulaften eller «Tre nøtter til askepott» klokka 11 på selveste julaften.

En av dem som står i fare for å gå glipp av begge er 22 år gamle Tora Løvseth som studerer i Bodø.

Hun skulle etter planen ta fly fra Bodø hjem til Stokmarknes klokka 08.15 lille julaften. Nå er ny avgangstid for henne klokka 10.50 på julaften.

Det var store køer fredag formiddag, da flypassasjerer skulle få ordnet billettene sine etter at uvær innstilte flere flyvninger. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Det er ganske kjipt. Jeg har mange juletradisjoner både i dag og i morgen som jeg går glipp av, sier Løvseth.

Hun har både vurdert både hurtigbåt, hurtigrute og buss for å komme seg tidligere hjem.

To innstilte fly

Og det er flere som ser juletradisjonene henge i en tynn tråd.

Tora Pedersen skulle opprinnelig reist til Leknes i Vestvågøy seint på kvelden 22. desember. Flyet ble kansellert og hun ble ombooket til et fly som går 22.30 lille julaften.

Tora Pedersen ønsker gjerne å feire jul med besteforeldrene. Med kansellert fly og vanskelig korrespondanse med båt, henger nå feiringen i en tynn tråd. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Da ba jeg om å få et tidligere fly, men også det ble kansellert.

Pedersen skulle videre med båt til Reinefjorden for å feire jul sammen med besteforeldrene sine. Den turen er ikke veldig enkel å få til, forteller hun.

Hvordan og når hjemreisen blir, vet hun fortsatt ikke.

Hawaii – Bodø

Dina Olavsen er også på vei til Leknes. Hun har de siste seks månedene vært på utveksling i Hawaii. Hjemreisen startet 18. desember og har tatt henne innom San Francisco, München og Oslo.

Hun skulle egentlig vært hjemme torsdag klokken 15, men flyet gikk ikke. Dermed måtte hun overnatte i Bodø, og har vært på flyplassen siden klokken 06 fredag morgen.

Dina Olavsen har vært på reise siden 18. desember. Nå vil hun hjem til Leknes. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Nå har jeg fått mitt tredje fly, så jeg håper det ikke blir kansellert det og.

Det nye flyet tar henne til Svolvær, én times kjøretur unna Leknes.

Etter seks måneder på Hawaii er hjemlengselen stor.

– Jeg gleder meg til å komme hjem til sofaen til mamma.

– Alle kommer seg hjem

Øystein Madsen, teknisk sjef ved Bodø lufthavn, sier at alle reisende som fikk sin flygning kansellert, nå skal ha blitt ombooket.

– Jeg har jobbet på flyplassen i Bodø i 32 år, og jeg har aldri opplevd at passasjerer ikke har kommet seg hjem.

Øystein Madsen, teknisk sjef ved Bodø lufthavn, sier at ingen vil bli værende igjen på flyplassen i Bodø på julaften. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Men det betyr ikke at det er en enkel vei for alle.

– Noen er ombooket og noen må til Tromsø og ta buss til Evenes og sånt. Men det er ingen som blir værende igjen i Bodø, forsikrer han.

Han tror heller ikke været kommer til å lage mer trøbbel for folk på vei hjem. Både i kveld og i morgen er det meldt roligere vær i Bodø.

Tidlig om morgenen lille julaften var køen på Bodø lufthavn lang, og mange var bekymra for om de ville komme seg hjem. Nå har de fleste funnet en vei, men for noen blir reisen lang. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Øystein Løwer, pressevakt ved Avinor, sier at det ikke har vært de store forsinkelsene å snakke om i Sør-Norge i dag.

På Gardermoen i Oslo har det i dag vært klarvær og gode forhold. Derfor henger ingenting igjen der etter uværet i går.

– Men de avgangene som har blitt forsinka i Bodø har fått følgeforsinkelser, sier Løwer.

Øystein Løwer, pressevakt i Avinor, ber reisende følge nøye med på beskjeder fra flyselskapene, og møte opp til vanlig tid dersom man ikke hører noe annet. Foto: Avinor

Likevel har det ikke vært noen særlige kanselleringer.

– Folk kommer seg hjem til jul, men kanskje litt seinere enn planlagt.

Pressevakta råder alle reisende til å følge nøye med på beskjeder fra flyselskapet. Dersom en ikke hører noe, skal en møte opp til vanlig tid.