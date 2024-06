Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • En utenlandsk motorsykkelfører døde i en møteulykke med en bil i Sløverfjordtunnelen på E10 i Hadsel kommune.

• Dette er den fjerde ulykken med motorsykler involvert bare den siste uken, og det andre dødsfallet.

• Tunnelen er stengt og vil forbli det i flere timer. Statens vegvesen anbefaler bilister å vente på et egnet sted.

• Det har vært 51 dødsfall i trafikken så langt i år, 13 av disse var på motorsykkel.

• Politiet jobber med varsling av pårørende og nødvendige undersøkelser på stedet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

En utenlandsk motorsykkelfører mistet i dag livet etter en møteulykke med en bil i Sløverfjordtunnelen på E10 i Hadsel kommune. Føreren ble erklært død på stedet.

– Halv ti i dag fikk vi melding om en trafikkulykke i tunnelen mellom MC og en personbil. Dessverre så omkom motorsyklisten. Vi har ennå ikke fått noen klarhet i hendelsesforløpet, da det har vært vanskelig å få avhørt vitner, da de er såpass preget av hendelsen, sier operasjonsleder Veronica Helen Nylund til NRK.

Politiet opplyser at det pågår varsling til pårørende, men at øvrige i reisefølget er varslet. Politiet kommer til å jobbe videre med tekniske undersøkelser på ulykkesstedet.

– Vi har kalt ut en kriminaltekniker og så vil vi få tatt avhør av de involverte når de er klare for det, sier Nylund.

Politiet kan ikke gi noe estimat på hvor lenge veien vil være stengt, men konstaterer at den kan bli stengt lenge:

– Det skal både gjøres undersøkelser og det skal fjernes kjøretøy fra stedet.

Det har begynt å bli lange køer i forbindelse med ulykken på E10. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Flere ulykker med motorsykkel den siste uka

Senest i går mistet også en annen motorsykkelfører livet i trafikken i Nordland.

Hendelsen i Rana var den andre trafikkulykken som involverte motorsykler i Nordland torsdag. Tidligere på ettermiddagen var det et sammenstøt mellom to motorsykler ved Ømmervatnet i Vefsn.

Tidligere fredag formiddag var også en bil og en motorsykkel involvert i ei trafikkulykke også på E10 ved Fløya i Vågan kommune i Lofoten.

51 drepte i trafikken hittil i år

– Det er forferdelig trasig. Jeg tenker aller først på de som er rammet av dette, spesielt familie og venner. Dette er jo ikke noe man ønsker skal skje i det hele tatt, sier regionleder Kari Vassbotn i Trygg Trafikk Nordland.

Det er så langt 50 omkomne i trafikken hittil i år, ifølge ferske tall fra Trygg Trafikk.

Inkludert dagens dødsfall er tallet oppe i 51 personer.

Til sammenligning hadde 46 personer mistet livet i trafikken ved utgangen av juni 2023. Av de som mistet livet i trafikken i år, er nå 13 av disse på motorsykkel.

– Det er en veldig dramatisk og trist statistikk.

Slik lyder den første reaksjonen til Jan Harry Svendsen fra NAF MC når han får presentert tallene fra Trygg Trafikk i en artikkel i NRK tidligere denne måneden:

Vil ta tid å åpne tunnelen

Det vil ta tid før tunnelen åpner. Dette er en undersjøisk tunnel, og det er bare omkjøringsmulighet med ferge.

Det er mulig å ta ferge mellom Fiskebøl og Melbu. Det er også mulig å ta ferge mellom Svolvær og Skutvik, men her er det svært få avganger.

Fergesambandet Bodø – Moskenes kan være et alternativ, men her er det lang omkjøring. Det kan derfor være et godt alternativ å vente, men d