BBC: – Kanskje verdens vakreste «roadtrip»

Etter to år med norgesferie og stengte grenser, er det mange som gleder seg til en tur til utlandet i sommer.

Samtidig som vi drar utenlands, kommer turistene hit.

Nylig kom BBC reisereporter med uhemmet skryt av «Kystriksveien» som strekker seg fra Steinkjer til Bodø, og omtalte veien som en av kanskje verdens vakreste veier for en bilferie.

Langs ruta er det mange kjente severdigheter som:

Torghatten Svartisen De Syv Søstre Saltstraumen

Flere burde ta turen

Enten du er rammet av passmangel eller ønsker deg en ny norgesferie, så er Helgeland et godt alternativ om vi skal tro BBC.

– Det er veldig tøft at BBC har nevnt Kystriksveien. Den er virkelig eventyrlig. Langt flere nordmenn burde ta turen, sier Gunnar Garfors.

Globetrotter Gunnar Garfors har skrevet flere reisebøker, blant annet to fra Norge. Foto: Privat

Han har reist jorda rundt to ganger og skrevet flere reisebøker, to av dem om Norge.

– Under halvparten av nordmenn har vært i Nord-Norge. Det er en skam, mener globetrotteren.

Bør sette av tid

Det er ikke første gang Kystriksveien er blitt lagt merke til i utlandet.

National Geographic kåret i 2012 Kystriksveien til «En av verdens 101 vakreste reiseruter».

Det er fullt mulig å kjøre den 650 kilometer lange strekningen på to dager, men om du ønsker å oppleve mest mulig underveis, bør du sette av opptil en uke.

AVSTIKKER: Garfors anbefaler reisende å bruke god tid. Han anbefaler blant annet en avstikker til øya Træna. Foto: Jennifer Eriksson /

Veien er målet

Garfors anbefaler mange avstikkere.

– Hele veien er en opplevelse i seg selv. Det er virkelig en sakte-reise. Man har såpass mange ferger som man må innom, og det er rett og slett umulig å reise veldig raskt.

Det er en bonus i seg selv, mener Garfors.

Han tror at grunnen til at BBC har dratt Kystriksveien, er totalopplevelsen.

– Du har fjorder. Du har øyer. Du har den sakte opplevelsen som du ikke blir kvitt, fordi det ikke går an å kjøre fort. Så har du også den fantastisk naturen med de syv søstre, Sandnessjøen og ufattelig mange avstikkere

Kystriksveien byr på mye hav. Båt, ferge og skyssbåt må man nesten regne med når man skal oppdage Helgeland. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Nordmenn booker i siste liten

– Dette er kjempeartig. Alle liker jo å få skryt av hjemplassen sin. Og spesielt når det er en så stor aktør som BBC gjør det.

Kristoffer Møllevik er digital markedsansvarlig i Visit Helgeland.

– Det er jo et spektakulært landskap selv i norsk sammenheng, for du er veldig tett på, ikke bare en flott skjærgård med et stort antall øyer og holmer, men du har også disse fantastiske eventyrfjellene.

Kristoffer Møllevik jobber med markedsføring i Visit Helgeland. Foto: Privat

De siste årene har det vært uvanlig mange nordmenn på veiene på grunn av pandemien. Det har derfor vært vanskelig å spå hvor mange besøkende de får i år.

– Det blir litt spennende å se på hvor mange som drar på utenlandsferie, og hvor mange som kommer fra utlandet. Men vi forventer en del med besøk.

Når det gjelder nordmenn, så er de ikke lett å regne med.

– Vi har en tendens til å booke i siste liten, vi ser an været og reiser litt mer fritt.