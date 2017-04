Tonys far fikk hjerneblødning på ferie – nå må familien dekke legeutgiftene selv

Det var onsdag 29. mars Tony Frantzen (25) fikk det han beskriver som en meget ubehagelig telefon. Hans far var innlagt på sykehus i Filippinene. Han hadde fått hjerneblødning og var bevisstløs.

Etter en rask telefon til ambassaden for å finne ut hva som kunne gjøres, var beskjeden klar: Ta kontakt med forsikringsselskapet snarest for å sikre at sykehuset ikke stanser behandlingen som følge av manglende betaling.

Det skulle vise seg å ikke være helt enkelt, men etter en lengre telefonrunde ble det omsider bekreftet at reiseforsikring var ordnet hos DNB.

– Jeg kom i kontakt med DNB midt på natta. De kunne ikke sjekke om forsikringa fremdeles var gyldig, men vi ble enige om at de skulle dekke sykehusutgiftene inntil videre, forteller Tony til NRK.

Påfølgende dag skulle det komme et nytt sjokk.

Uten dekning

Tony Frantzen har vært i kontakt med sin far over videolink. Han hadde da enda ikke fått tilbake talen. Foto: Privat

Reiseforsikringa var nemlig bare gyldig i 90 dager. Faren hadde reist 9. desember og var ikke lenger under dekning, ifølge det Tony Frantzen forteller.

– Dermed satt jeg igjen med et «hav» av sykehusregninger. Hverken UD eller ambassaden hadde anledning til å hjelpe økonomisk, de kunne bare gi praktiske råd og veiledning.

– Var det et sjokk?

– Ja, min far pleier å være veldig nøye på slike ting, så jeg syntes det var rart at han ikke hadde kontrollert forsikringsvilkårene på forhånd. Siden han lå bevisstløs på sykehus kunne jeg ikke akkurat spørre heller.

Kommenterer ikke enkeltsaker

Ifølge Tony selv har sykehuset opplyst at uten penger avsluttes behandlingen. Han ønsker ikke tenke på hva som kan skje da.

Den norske ambassaden i Manila, Filippinene vil ikke kommentere enkeltsaker, men førstesekretær Øyvind Lorenzen skriver følgende i en e-post:

– På generelt grunnlag kan det opplyses om at personer som ikke har dekning via folketrygden eller ikke har gyldig reiseforsikring selv må dekke utgifter til sykehusbehandling på Filippinene.

På spørsmål om hva slags bistand nordmenn i utlandet kan vente seg i en situasjon med manglende forsikring, skriver Lorenzen at ambassaden kan hjelpe til med å sette pårørende i kontakt med lege og sykehus – eventuelt forsikringsselskap og turoperatør.

– Enkelte ganger kan det dreie seg om veiledning til praktiske ting som å skaffe til veie dokumentasjon, tolk og pengeoverføring. Har den innlagte rettigheter til dekning via HELFO kan vi også stille garanti for betaling etter at utenriksstasjon har mottatt fullmakt fra HELFO til dette.

Han viser til nettsiden Norway.no for ytterligere informasjon om konsulær bistand som kan gis av utenrikstjenesten (se også faktaboks).

Sydenturen kan bli langt dyrere enn forventet dersom man blir syk og reiser uten forsikring. Foto: Petter Strøm / NRK

Stor giverglede

For pårørende på Rognan var det i første omgang 15.000 kroner som måtte betales. Etter å ha brukt av sparepengene sine skrev Tony et innlegg på Facebook for å be om hjelp. Han skjønte at det etter hvert kunne komme til å bli dyrt.

– I hovedsak er jeg alene om det økonomiske. Bestemoren min har også hjulpet til, men pårørende ellers har ikke hatt så mye å gi.

Stor giverglede fra venner, bekjente og fremmede har bidratt til at det som har vært utestående av medisinske utgifter nå er betalt.

Helt i mål er han likevel ikke. Tony Frantzen har snakket med en norsk lege som befinner seg på Filippinene som har sagt seg villig til å følge faren hjem.

– Så da er det flybilletter til legen, den fremtidige sykehusregninga så vel som ombooking av billetter til min far. Det nøyaktige beløpet vet jeg ikke, men det kan bli snakk om en god del penger til.

– Han er avhengig av oksygentilførsel på flyturen hjem etter det jeg har fått fortalt, og jeg forstår han må fly på businessklasse. Det er ikke usannsynlig at totalsummen kan bli sekssifret.

Lege bistår

NRK har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som opplyser at de ikke uttaler seg om enkeltsaker. Men den norske legen Frantzen har vært i kontakt med på Filippinene bekrefter at han kjenner til saken.

– Jeg befinner meg i Filippinene og kjenner til saken, skriver lege Terje Erlid fra Harstad i en SMS. Han har foreløpig ikke vært tilgjengelig for ytterligere kommentar.

Erlid har de siste årene jobbet med å hente hjem pasienter uten forsikring. Da NRK snakket med Erlid i august i fjor fortalte han at han må hjelpe flere nå enn før.

Legen hadde eksempler på pasienter som hadde blitt liggende i flere uker til en døgnpris på 25.000 kroner. For de riktig uheldige kan et sykehusopphold i utlandet komme opp i millionbeløp, fortalte han.

NRK har også vært i kontakt med ambulerende sjømannsprest på Filippinene Espen Feilberg Jacobsen. Han kan fortelle at han har besøkt faren på sykehuset, men at han ikke kan gi kommentarer utover dette.

Advarer andre

Nå ønsker Tony Frantzen bidra med å advare andre: Sjekk vilkårene i forsikringen din, og pass på at den gjelder i det landet og i den perioden du skal reise.

– Det er et problem at man har urealistiske forventninger til en reiseforsikring og tror at dette er en universalforsikring som dekker deg i alle tenkelige og utenkelige situasjoner. Det er den ikke, poengterer DNBs kommunikasjonsrådgiver. Foto: DNB

– Det er alfa-omega. Det kan fort bli mye penger om ikke alt er i orden.

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø hos DNB forteller at heller ikke de kan kommentere enkeltsaker, men at han uansett stiller seg bak oppfordringen.

Han peker på at det er enkelte grupper som skiller seg ut med at de er på lengre turer enn reiseforsikringen dekker.

– Backpackere er et eksempel, men eldre/pensjonister er også en gruppe som reiser som aldri før. Selv om de generelt er flinke til å tegne reiseforsikring, er de ikke så gode til å lese vilkårene. Det gjelder spesielt varigheten på reisen.

4 av 10 kjenner ikke vilkårene

Dalsbø forteller nordmenn generelt er flinke til å anskaffe forsikring, og DNB anslår at 9 av 10 reiser med gyldig forsikring. Lang færre har satt seg inn i vilkårene og vet hva som blir dekket om uhellet skulle være ute.

– Tidligere undersøkelser har vist at rundt 4 av 10 sier de ikke kjenner til hva reiseforsikringen dekker.

En tommelfingerregel er at reiseforsikringen dekker ulykker og sykdom på feriestedet, og hjemreise hvis det er nødvendig.

– Varighet på reise, regler rundt avbestilling og dekninger på for eksempel på skade på leie av kjøretøy er ofte saker som kundene ikke har oversikt over.

Innlegget som Tony Frantzen fra Rognan delte på Facebook.