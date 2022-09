Trodde det hele var en fleip – nå har OL-vinneren fått egen statue

På begynnelsen av 80-tallet ble Tom Sandberg regnet som verdens beste kombinertløper.

Det hele toppet seg i 1984 da mannen fra Mo i Rana tok med seg gullet hjem fra OL i Sarajevo. Han har i tillegg vunnet verdenscupen sammenlagt og tre VM-gull.

I dag, 40 år etter VM-gullet i Oslo, avduket Sandberg en statue av seg selv like ved Fageråsbakken i Rana.

– Det er en stor ære og heder for meg at det blir satt opp en statue. Jeg er glad for at den blir plassert her på Fagerås.

Trodde det var en fleip

Mange var møtt opp for å se avdukingen av statuen. Både gamle fans og nye lovende hoppere.

I tillegg var fiskeriminister Bjørnar Skjæran på plass.

Sistnevnte hadde fått en personlig invitasjon – og var glad for å bevitne at en gammel helt ble hedret.

– Det er fantastisk å være her i dag. Tom er på mange måter en av de største idrettsutøverne vi har. Med ni NM-gull i løpet av ti år ble han et forbilde for veldig, veldig mange, sier Skjæran til NRK.

– VM-gullet i Oslo og OL-gullet i Sarajevo ble krona på verket i en fantastisk karriere.

Tom Sandberg og Bjørnar Skjæran er bekjente. Skjæran mener Sandberg er en av de største idrettsutøverne Nordland har hatt. Foto: Tonje Vonstad

For Sandberg selv var det en del følelser i sving da statuen skulle avdukes.

– Det var kribling i magen. Dette var min arena, og uten Fagerås hadde jeg aldri lyktes i idretten på den måten jeg gjorde, sier han til NRK.

Det er svært få som får laget statue av seg selv. Til tross for både VM- og OL-gull var det ingen selvfølge for Sandberg at han skulle bli hedret på denne måten.

– Jeg trodde det var en fleip da forslaget kom opp. Jeg så aldri for meg at noe slikt kunne skje, sier han og ler.

Viser at det er mulig

Både Sandberg og Skjæran synes statuen ble flott.

Utgangspunktet var et av gullhoppene fra Sarajevo. Sandberg sier kunstneren Bjørn Sørvang Hansen har vært veldig presis i arbeidet.

– Han tok mål av nesen, armene, midjen, rumpen og alt på kroppen. Jeg ser på resultatet at det er gjort en grundig og veldig bra jobb.

Sandberg sier kunstneren Bjørn Sørvang Hansen har gjort en grundig jobb med statuen. Foto: Tonje Vonstad

Han legger til:

– Det er morsomt at det er et av hoppene i Sarajevo som er utgangspunkt for denne statuen.

– Hva betyr dette for rekrutteringen?

– Jeg tror det kan være et beivs på at det er mulig å bli god også når du bor på en plass som Mo i Rana. Jeg håper den kan være til inspirasjon til de unge utøverne.

En av de unge lovende som hadde møtt opp var Aleksander Holm Antonsen. Han har drevet med hopp i seks år.

– Sandberg var blant de beste i verden og det er kult at han har fått en statue her. En flott hopper fra området.

Alexander Holm Antonsen har planer om å bli god. Da er det fint å ha et forbilde som Tom Sandberg. Foto: Tonje Vonstad

– Hva betyr det for deg?

– For det første er det fortjent at han får en statue. Det gjør også at vi har noen å se opp til.

Hopperen svarer raskt på hvor god han har tenkt til å bli.

– Planen er å bli verdens beste.

