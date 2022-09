Disse små dingsene kan slå ut redningshelikoptre og flytrafikk

Norske passasjerfly har flere ganger blitt rammet av GPS-jamming i Finnmark.

I tillegg til ruteflyene har også luftambulansen i Finnmark vært utsatt for GPS-forstyrrelser.

Tilfellene i nord kan ha sammenheng med militær aktivitet. Men også sivile kan mer eller mindre frivillig slå ut viktige systemer.

Jamming betyr å ødelegge et signal. Altså å sende ut et signal som overskygger et annet signal.

Bilen har utstyr som brukes i en båt, og står i ro. Likevel endres kursen mens de falske signalene sendes ut. Foto: John Inge Johansen / NRK

Farlig virksomhet

På denne måten kan kommunikasjons- og navigasjonssystemer bli slått ut, og miste sin funksjon.

Det betyr at dersom GPS-signalet til Luftambulansen blir «jammet» kan det i verste fall medføre at liv går tapt.

GPS og jamming Ekspandér faktaboks GPS er et satellittbasert navigasjonssystem.

Systemet er følsomt for jamming og forstyrrelser fra andre signalkilder. Årsaken er at signalene fra satellittene, som GPS er avhengig av, er svake. Dette kan lett utnyttes ved å sende signalstøy fra bakken. Man kan både blokkere eller forfalske GPS-signalene som et fartøy mottar.

De siste årene har Russland gjentatte ganger blitt anklaget for å jamme GPS-signalene for lufttrafikken i Finnmark, som en del av deres elektroniske krigføring. Flere hendelser det siste året har blitt satt i sammenheng med russiske militærøvelser.

I tillegg til GPS har fly flere bakkebaserte navigasjonssystem de kan bruke. Hvis GPS-signalene blir blokkert, har flyene i dag alternativer å bruke. Kilder: Store norske leksikon, Forsvarsdepartementet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Avinor

Denne uka ble det gjennomført en stor øvelse på Andøya for at private og offentlige aktører kunne trene på å håndtere jamming av navigasjonsutstyret de har.

«Hele verden» var interessert.

En så stor test er nemlig vanskelig å gjennomføre. Derfor er Bleik på yttersida av Vesterålen perfekt.

Her er det få innbyggere, fri utsikt mot havet og fjell som sperrer for elektronisk støy inn mot resten av landet.

Ulovlig montert på mange langtransportbiler

Kystverket har en bil fylt med navigasjonssystemer som brukes på båter og latt bilen stå i ro på parkeringsplassen hele dagen.

Men på skjermen ser det ut som bilen har kjørt i en stor trekant. De har altså klart å forstyrre signalene, uten at det kommer noe alarm om dette.

Kystverkets bil har posisjonsutstyr som skal vise kursen som en båt tar. På autopilot kan det være skjebnesvangert om ikke posisjonen som leses er korrekt. Foto: John Inge Johansen / NRK

Det er ulovlig å eie og operere slike sendere i Norge.

Likevel har en del langtransportbiler montert denne teknologien for å trikse med kjørelengde og arbeidstid.

– Dette gjøres for å slå ut elektronisk kjøredagsbok. Men den negative og farlige konsekvensen er at man kan hindre redningshelikopter eller luftambulanse fra å lande, sier sjefingeniør Tomas Levin i Statens vegvesen.

Det finnes det eksempler på, ifølge Levin.

– Et legehelikopter under innflyging til Aker sykehus opplevde å få slått ut navigasjonssystemet sitt. Helikopteret måtte bruke flere runder i lufta før de kunne sette ned pasienten.

Statens vegvesen er en av flere aktører som er involvert i testingen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Lett å kjøpe på nett

Representanter for bompengeselskap, droneoperatører, biler og karttjenester var til stede under øvelsen som pågikk 21.-23. september.

Nesten 100 mennesker møtte opp til denne sjeldne øvelsen. Årsaken er at det er bare er noen få som har lov til å bruke jammeutstyr.

– Denne jammeren har vi kjøpt på nettet, forteller Nicolai Gerrard.

Han er senioringeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det er kun Nkom og Forsvaret som har lov til å sende forstyrrende signaler.

Men slik er det ikke i praksis.

– Mange har tilgang på denne type utstyr, og bruker dem av forskjellige grunner. For det første er det ikke lov, og for det andre skaper det problemer som de kanskje ikke forutser, forteller Gerrard.

– Det er viktig med tester for å se hvordan systemene fungerer. Det er jo ikke alltid det virker som det skal, sier Anders Rødningsby, Forsvarets Forsknings Institutt. Foto: John Inge Johansen / NRK

Endring av signal

Dersom posisjonssignalene fra satellittene blir forstyrret, kan flytrafikken lese av feil høyde på fartøyet, og det kan være katastrofalt.

Anders Rødningsby i Forsvarets forskningsinstitutt forteller at de blant annet ønsker å sjekke hvor robust redningshelikopteret er mot jamming.

Navigasjonssystemer kan nemlig gjøres ubrukelig med uærlige motiver.

– Man har bygd opp systemer som skal takle en del scenarioer. Men det må også testes, sier Rødningsby.

Et Widerøe-fly mistet GPS-signal i luftrommet mellom Kirkenes og Lyngen 2018. Det på grunn av jamming av signalene. Foto: Lotte Camilla Holst-Hansen / NRK

Enormt viktig for klokka

Etter denne testuka er målet til produsentene å forbedre sine systemer.

– Vi har testet sårbarheten til GNSS-systemer, globale satellittnavigasjonssystemer. Vi har testet jamming hvor vi roper så høyt at det ekte signalet ikke høres, sier Harald Hauglin i Justervesenet.

Han er fagansvarlig for tid og frekvens. Eller på populærnorsk: tidssjef.

– Ett sekund kan virke lite, men et nanosekund feil på den rette klokka kan få store konsekvenser, sier han.

Harald Hauglin er fagsjef for tid og frekvens i Justervesenet. Foto: John Inge Johansen / NRK

Ett nanosekund er det samme som ett milliarddels sekund. Eller: 0,0000000001 sekund om du vil.

Dersom klokkene i det framtidige 5G-nettet har ulik oppfatning av tid på dette nivået, kan mobilmastene ha problemer med å overføre kommunikasjon mellom hverandre.

På vanlig språk: telefonsamtalen faller ut, og telenettet blir utilgjengelig.

Brukes av kriminelle

Jamming blir også aktivt brukt av kriminelle. Moderne biler har sporingsdata og brikker som kommuniserer med satellitter. De kan slås ut med jamming.

Det samme kan gjøres med trådløse alarmsystemer og overvåkningskamera.

En utilsiktet virkning, men likevel ikke overraskende, er en robotgressklipper på Bleik som kommuniserer med posisjonsteknologi.

– I en periode endret vi posisjonsdataene på Bleik, slik at alle som var i området ble flyttet en meter i sekundet helt opp mot fjellet. Robotgressklipperen ville naturligvis tilbake til sin egen bakgård og ble stående og stange mot et hjørne av gressplenen, sier Gerrard.