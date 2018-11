Mann i 60-årene tiltalt for overgrep mot åtte gutter over flere år

Mannen i 60-årene ble først pågrepet av politiet i Ofoten, 5. desember 2017.

Nå melder VG at det er tatt ut tiltale for overgrep mot åtte gutter over en femårsperiode.

Tiltalen strekker seg fra juli 2012 til høsten 2017, altså kort tid før mannen ble pågrepet.

NRK har mandag kveld vært i kontakt med mannens forsvarer, Erling Malm. Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt hans klient kjenner de fornærmede i saken, eller hva slags forhold han skal ha hatt til dem.

Men han sier at hans klient nekter straffskyld.

– Han fastholder sitt tidligere standpunkt, at han ikke har gjort noe straffbart, sier Malm.

Hovedsakelig fra samme lokalmiljø

Politiet pågrep mannen i sin bopel i Tjeldsund ut ifra en planlagt aksjon. Den 6. desember 2017 ble mannen varetektsfengslet i Bodø i fire uker, grunnet bevisforspillelsesfare.

Juli 2018, etter et halvt års etterforskning, hadde politiet funnet frem til 40 fornærmede i saken. Overgrepene skal ha pågått siden 1970. Alle de fornærmede hadde tilknytning til Tjeldsund, og saken har i etterkant blitt omtalt som Tjeldsund-saken.

Ifølge VG ble mange av disse sakene henlagt grunnet foreldelse eller manglende bevis, men i dag er mannen tiltalt for å ha begått seksuelle handlinger mot åtte gutter i nordlandskommunen.

Etterforskningsleder Ragnhild Normann sa i juli at de fornærmede hovedsakelig er menn, og at de i stor grad tilhører det samme lille lokalmiljøet.

Krevende for kommunen

Tjeldsund er en liten kommune, og ordfører Liv Kristin Johnsen (H) forteller at saken har fått stort fokus hos innbyggerne.

– Alle kjenner alle, så saken kommer tett på. Det er en krevende sak for kommunen, men jeg synes innbyggerne har taklet det bra, sier Johnsen.