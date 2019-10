Dømt til fengsel i tre år og ti måneder for Tjeldsund-saken

Mannen ble dermed dømt til akkurat det aktoratet ba om da saken gikk i Ofoten tingrett. i slutten av september.

Mannen er også dømt for å betale 465.000 kroner i oppreisning til de åtte guttene han nå er dømt for å ha forgrepet seg mot.

Mannen tar dommen svært tungt, ifølge hans forsvarer Erling Malm.

Han har ikke hatt anledning til å gå gjennom dommen med klienten sin, og det er derfor for tidlig å si om dommen blir anket.

Mannens forsvarer Erling Malm sier det er for tidlig å si om dommen blir anket. Foto: Privat

Rettssaken og de to siste ukene har vært en belastning for mannen i 60-årene.

At mannen må betale nær en halv million i erstatning til guttene, er også en ekstra belastning, ifølge forsvareren.

– Nå skal vi lese dommen, og vurdere hvilke skritt vi skal ta videre, sier Erling Malm.

Startet med 40 fornærmede

Mannen ble pågrepet av politiet i Ofoten, 5. desember 2017, etter et anonymt tips måneden før.

Etter et halvt års etterforskning hadde politiet rullet opp 40 fornærmede i saken. Overgrepene skal ha pågått helt siden starten av 1970-tallet. Flere av disse sakene har blitt foreldet.

Alle de fornærmede hadde tilknytning til Tjeldsund, og saken har i etterkant blitt omtalt som Tjeldsund-saken.

Mannen ble siktet for seksuelle overgrep, herunder seksuell handling med barn under 16 år og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. Forholdene har en strafferamme på tre år.

Nær to år etter hadde saken krympet i omfang. I november i fjor ble mannen tiltalt for å ha begått seksuelle handlinger mot åtte gutter i nordlandskommunen.

I svømmehallen

Tiltalen strekker seg fra juli 2012 til høsten 2017, altså kort tid før mannen ble pågrepet. Flere av overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd i svømmehallen i kommunen.

Under rettssaken stormet et vitne ut av rettslokalene etter å ha ropt mot den tiltalte at han hadde ødelagt livet hans. Vitnet var et såkalt modusvitne, dette er personer som har anklaget den tiltalte for overgrep, men som ikke er del av pågående rettssak.

Saken til modusvitner kan for eksempel være foreldet, eller henlagt på bevisets stilling.