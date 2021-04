Det er ikke helt uten grunn at den tidligere statsministeren og utenriksministeren topper listene på Twitter.

I dag, på 81-årsdagen for den tyske invasjonen av Norge, delte han denne posten:

Bildt skriver: «The defense forces of in 1940 weren’t stellar, but still stronger than and in particular than. Had Hitler decided to invade it would have been a fight»'

Det har fått internett til å koke.

Bedre blir det ikke av at Bildt også var svensk utenriksminister i perioden 2006-2014, mener museumsleder Ulf Eirik Torgersen ved Narviksenteret – Narvik krigsmuseum.

– Det er svært upassende. En tidligere utenriksminister som uttaler noe sånt har ikke forstått mye, sier han.

Flere norske politikere har også reagert på meldingen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) uttaler dette overfor VG:

– Jeg finner det merkelig hvis den er riktig, hvis den er ekte. Og om så galt måtte være, finner jeg den umusikalsk, sier han til avisen.

Sylvi Listhaug postet dette på Facebook etter å ha lest innlegget:

Sylvi Listhaug postet dette på Facebook etter å ha lest innlegget:

Bildt til VG: – Skrev for at vi skulle minnes 9. april,

VG har fått kontakt med Bildt på tekstmelding. Overfor avisen avviser han at han antydet at Norge ikke gjorde motstand under krigen.

Overfor VG sier den tidligere utenriksministeren at han tidligere på dagen tvitret to andre meldinger og at disse må ses i sammenheng. Ifølge avisen var Bildts mening å minnes den 9. april.

– Historieløst

Torgersen sier det er ingen hemmelighet at også Sverige i likhet med Norge hadde rustet ned. Han mener Sverige ikke hadde stått seg noe bedre med enn de andre to nasjonene som ble invadert den 9. april 1940.

Torgersen synes det er historieløst og trist at en tidligere svensk statsråd får seg til å komme med en sik uttalelse.

– Han bør gå inn å lese svensk forsvarshistorie. Svenske politikere sviktet Norge 9. april, mens det svenske forsvaret og det svenske sivilsamfunnet bidro langt utover sin plikt for en nabonasjon i nød.

Det er ikke første gang Carl Bildt omtales for å ha vært i overkant ivrig på tastaturet. Se bare på disse eksemplene:

I 2014 var det mange som reagerte da Carl Bildt hyllet Israels tidligere statsminister Ariel Sharon. Historieløs ble han også kalt i 2014 da han sammenlignet den avsatte presidenten i Ukrania med Vidkun Qusling. I 2010 fikk han også kritikk for å ha tvitret om terrorangrep.

«Vafan Calle ...»

Et stort antall personer har svart den tidligere svenske statsråden. En av hans landsmenn skriver blant annet dette: «Vafan Calle ... Varför var du tvungen att göra en så korkad tweet just i dag?»

Flere fra både Norge, Sverige og Danmark sier seg i stor grad uenige i resonnementet fra Bild.

En stor del av dem som sier ifra et etterkommere av nordmenn som kjempet under krigen.