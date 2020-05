De kriget dag og natt i to måneder uten avløsing. De bodde i snøhuler, sultet, frøs og med klær og skotøy i full oppløsning.

35.000 soldater deltok i de voldsomme krigshandlingene rundt Narvik startet 9. april 1940 og varte fram til 8. juni.

28. mai 1940 greide de å kjeppjage tyskerne ut av Narvik. Hitler hadde gått på sitt første nederlag.

Nesten 9.000 liv gikk tapt. Av disse 2.450 soldater og nesten 6.000 sjømenn på de 64 skipene som ble senket.

Selv om årets markering bærer preg av koronasituasjonen, tror Narvik-ordføreren at det fortsatt vil bli en flott og høytidelig markering.

Vi sender direkte fra markeringen på våre nettsider fra klokken 10:30.

– Det blir ei fin og høytidelig markering. Det er lagt opp til omtrent samme program som vi i utgangspunktet ville hatt, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen.

Under 75-årsmarkeringen for fem år siden var både kronprinsen og forsvarsministeren på plass.

Store deler av Narvik sto i brann under bombingen av byen i 1940. Narvik var i to måneder sentrum for verdensnyhetene. Foto: SCANPIX / SCANPIX

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde invitert forsvarsministerne fra Polen, England, Frankrike og Tyskland til Narvik. Slik ble det ikke.

– Dette er en svært viktig dag. At vi har fred og frihet i dag handler om at noen gjorde det ultimate offer for 80 år siden, sier Bakke-Jensen.

Fortiet og glemt

Ingen andre steder i Norge var i nærheten av slike krigshandlinger som i Narvik. Bare i Frankrike er det 35 plasser som er døpt Narvik.

Også forsvarsministeren, som selv er fra Finnmark, har undret seg over at Narvik har et større navn blant krigsinteresserte i Europa enn i Norge.

Her fra kampene i fjellene inn mot svenskegrensen. Foto: Privat

– Jeg har ofte lurt på hvorfor vi ikke markerer dette viktige slaget under andre verdenskrig.

Første gang han selv var med på en slik markering var som FN-soldat i Libanon i 1991.

Som FN-soldat i Libanon var forsvarsminister Frank Bakkke Jensen med på å markere frigjøringen av Narvik. Foto: Privat arkivfoto

– Her ble jeg invitert med til de franske styrkene som markerer Narviks dag stort hvert år. I fjor var jeg i Paris på Narviks plass og markerte dagen.

Han konstaterer at Norge gjør det på en annen måte.

– Vi har nok måtte lært oss – håper jeg – å minnes andre verdenskrig og markere frigjrøringe. 8. mai blir en stadig bedre dag.

35.000 involverte

I en kronokk i Nordlys sammenlikner tidligere Narvik-ordfører Olav Sigurd Alstad gjernerobringen av Narvik med det amerikanerne opplevde ved Pearl Harbor.

Det at tyskerne mistet ti av sine mest moderne jagere, var et tilbakeslag for Hitler som var helt ufattelig, sier Alstad til NTB:

– Det gikk mange tusen liv i Narvik. Ingen andre plasser i Norge var i nærheten av slike krigshandlinger. Bare i Frankrike er det 35 plasser som er døpt Narvik. Franskmenn, polakker og engelskmenn kjenner Narvik, men det rare er at i historien i Norge har ikke Narvik noen spesiell plass, sier Alstad.

Da storverket «Norge i krig» kom ut på slutten av 80-tallet, handlet bare 11 av 2.100 sider om Narvik-slagene.

Når man kjenner omfanget av kamphandlingene, lidelsene og den strategiske betydningen slaget om Narvik fikk, er det ifølge den tidligere Ap-ordføreren fatalt at Narvik har et større navn blant krigsinteresserte i Europa enn i Norge.

I to sjøslag den 10. og 13. april ble hele den tyske invasjonsflåten senket av britiske sjøstridskrefter, og Narvik havn ble omgjort til landets største skipskirkegård.

Deretter tok norske og allierte styrker opp kampen for å drive tyskerne ut av byen.

I to måneder fortsatte harde kamper i området rundt Narvik. Både den 28. mai og de påfølgende dagene sendte tyskerne voldsomme bomberegn mot byen, før de selv måtte flykte. I et av bombetoktene omkom 35 mennesker, mens 165 bygninger i sentrum ble totalt ødelagt.

Om lag 35.000 soldater var involvert i kampene rundt Narvik på begge sider.

– Det var særdeles harde kamper. Områdene rundt Narvik er ugjestmilde med høye fjell og dype daler. De kriget dag og natt i to måneder uten avløsing, og 8.500 mann mistet livet, uttalte Ulf-Erik Torgersen ved Krigsminnemuseet i Narvik under 75-årsmarkeringen.

Men seiersrusen i Narvik ble kortvarig. Tyskernes erobringer i Vest-Europa fikk høyere prioritet hos de allierte, og Frankrike og England overførte i juni sine avdelinger fra Norge til Frankrike. Dermed kunne tyskerne rykke inn i Narvik igjen 9. juni.

Slaget om Narvik: Ekspandér faktaboks Soldater fra fem land – Frankrike, Norge, Polen, Storbritannia og Tyskland – utkjempet det strabasiøse slaget om Narvik fra 9. april til 10. juni 1940.

Narvik hadde strategisk og økonomisk betydning for Tyskland, Sovjetunionen og vestmaktene. Store deler av jernmalmen fra de svenske gruvefeltene i nord ble skipet ut derfra, spesielt om vinteren når Bottenviken var frosset til. Narvik var dessuten den eneste norske byen nord for polarsirkelen som var knyttet til jernbanenettet på nordkalotten.

Ved å kontrollere Narvik kunne de krigførende enten ramme fienden eller styrke egen stilling.

Natt til 10. april 1940 sendes fem jagere inn i Ofotfjorden mot de tyske krigsskipene i Narvik.

Klokka 04:30 går alarmen hos tyskerne, idet jagerne deres ble rammet av torpedoer fra britene. Tyskerne mister ti jagere, flere forsyningsskip og én ubåt.

Mens styrker i Sør-Norge kapitulerte etter kort tid, var nord-norske avdelinger de eneste som førte større offensive operasjoner mot invasjonshæren.

Lærdommer fra invasjonen av Narvik den 28. mai var viktig i de alliertes planlegging av D-dagen i 1944.

Historikere mener denne kampen bidro til at Hitler endret sine planer om å invadere Storbritannia det samme året.

Slaget om Narvik fant sted under ekstreme værforhold, i mørke, i bratte fjellsider som stupte ned mot fjordarmene, og i et fjerntliggende, ugjestmildt område fattig på veier og forsyninger.

Den tyske styrken var på det meste på nær 6000 mann, mens den allierte var på om lag 24 000. I tillegg kom 8000–10 000 nordmenn. Men da kampene var over, hadde ingen vunnet og ingen tapt.

Narvik var i to måneder sentrum for verdensnyhetene. I tiårene etter krigen var Narvik muligens Norges mest kjente by i utlandet på grunn av dette slaget. (Kilde: Wikipedia og Norgeshistorie.no)

Delegater fra samtlige nasjoner

Under 80-årsmarkeringen deltar ambassadører fra samtlige av landene. På grunn av korona-situasjonen vil arrangementet være mindre omfangsrikt enn først planlagt.

– Vi skulle egentlig ha en storslått markering med internasjonale gjester, men slik situasjonen er nå, har vi tatt det ned til et minimum. Det kommer likevel representanter fra de ulike nasjonene, sier Narvik-ordføreren.

Av smittevernhensyn vil det kun være 50 personer til stede. Arrangementet blir derfor ikke åpent for publikum.

– Det er en fin tradisjon. Det er ei viktig markering som vi ser er høyt prioritert også utenfor Norge, sier han.