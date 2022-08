Kent Victor Müller har vært Glimt-supporter i mange år.

Så da det søndag ble åpnet for salg av billetter til gruppespillkampene i Europaligaen, var han klar.

Men det ble alt annet enn en hyggelig opplevelse.

Müller syns det er synd at det baseres på flaks om man får billetter eller ikke. Foto: Privat

Müller logget seg på en halvtime før billettsalget skulle starte. Da betalingen skulle gjennomføres, ble han kastet ut.

Da han logget på igjen var det tusenvis av andre foran han i køen.

Han endte opp med å ikke få billetter til Europaliga-kampene til Bodø/Glimt.

Slik så kommentarfeltene på Twitter ut etter kaoset da billettene til Europaligaen ble lagt ut. Foto: Skjermdumper fra Twitter

For han er det en tragedie å ikke få sett Glimt spille i Europaligaen. Laget har han fulgt siden han var barn.

Han er frustrert over køsystemet til billettjenesten.

– Man må jo ha flaks for å få tak i billetter nå fordi køsystemet ikke funker, sier han.

Får kjeft på sosiale medier

På sosiale medier har ikke fansen vært nådig:

Supportere som raser på Twitter etter billettkaoset på søndag. Foto: Twitter

Men Glimt var heller ikke alene om å oppleve trøbbel.

En enorm pågang på Glimt sine sider påvirker klubber over hele landet.

– Det kneblet hele systemet, sier leder for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar i Brann, Therese Andvik Rygg.

Hun forteller at de fikk mange tilbakemeldinger fra folk som ikke fikk kjøpt billetter til deres kamper i tidsrommet hvor mange Glimt-fans sto i kø.

Fotballklubben Vålerenga ble også påvirka av det enorme trykket.

– Det at TicketCo legger ut billettene til Glimt på en kampdag er en uklok avgjørelse, sier Frode Veie i Vålerenga

Kjent med problemene

TicketCo er valgt som felles billettsystem til Eliteserien og OBOS-ligaen.

Medie- og IT-sjef i Toppfotball, Thomas Torjusen, forteller at han er kjent med problemene hos billettselskapet.

– Vi har vært tydelig på at det er uakseptabelt at hendelsene som Glimt har vært utsatt for skal skje, sier Torjusen.

Arrangementsansvarlig i Bodø/Glimt, Ørjan Heldal, forteller at dette har vært en gjentakende problemstilling.

– Vi har meldt ifra til selskapet flere ganger om uhell som har oppstått i systemet, sier han.

Sier det ikke var deres feil

Kommunikasjonssjef i TicketCo, Tom Rasmussen, forteller at de har hatt utfordringer med Glimts billettsalg tidligere.

Da har årsakene vært små feil i plattformen som har fått store konsekvenser.

Rasmussen forteller at de tekniske problemene de opplevde under tidligere billettsalg er fikset, og at det ikke var noe teknisk feil denne gangen. Foto: Privat

– Denne gangen fungerte alt som det skulle. Det publikum har opplevd som en feil ved systemet vårt var køordningen som slo inn på grunn av ekstraordinær stor pågang etter billetter i løpet av en veldig konsentrert tidsperiode, sier han

– Vi hadde med andre ord ikke tekniske problemer av noe slag.

– Hva syns du om at mange nå kritiserer dere?

– Siden det har vært utfordringer knyttet til leveransen vår tidligere forstår vi at folk er oppgitt og tror at dette også skyldes en feil hos oss. Det stemmer imidlertid ikke.

Rasmussen sier at det i dette tilfellet skyldtes at pågangen etter billetter var langt høyere enn tilbudet.

– Da er det ikke billetter nok til alle som ønsker å kjøpe.

– Kan dette skje igjen?

– Ja, det kan det. Vi kan aldri utstede noen garanti mot kø, sier han.

- Bør prøve å sitte på den andre siden

Glimt-supporteren Kent Victor Müller reagerer på at TicketCo ikke tar selvkritikk.

– Hvis de mener at det ikke er en teknisk feil, så fungerer systemet rett og slett ikke.

Et Facebook innlegg Kent Victor Müller publiserte etter han ikke fikk billetter til Glimt-kampene. Foto: Skjermdump / Facebook

Han mener billettjenesten bør prøve å sitte på den andre siden, og føle på det mange supportere føler på nå.

– Jeg er innforstått med at jeg må se kampen på TV nå, og det er trist, sier Müller.