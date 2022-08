Gedigen Glimt-nedtur i Zagreb – drømmen om Mesterligaen brast

Det endte med 4-1 etter ekstraomganger og 4-2 sammenlagt til Dinamo Zagreb på beryktede Maksimir stadion onsdag kveld.

Dermed er det Dinamo Zagreb som er kvalifisert til gruppespillet i Mesterligaen, mens Bodø/Glimt må ta til takke med gruppespill i Europaligaen.

Glimt ledet 1-0 etter kampen på Aspmyra, men i Zagreb slo kroatene tilbake. Gultrøyene fikk en marerittstart med baklengsmål allerede etter tre minutter, og da Bruno Petkovic brassesparket inn 2-0 ti minutter før pause så det fryktelig tungt ut for det norske laget.

Bodøværingene fikk fornyet håp om avansement da 25-millionerssigneringen Albert Grønbæk reduserte midtveis i andre omgang, og kampen gikk dermed til ekstraomganger.

Der sørget to sene scoringer av Josip Drmic og Petar Bockaj mot slutten av andre ekstraomgang for at Dinamo Zagreb vant playoff-duellen med 4-2 sammenlagt på dramatisk vis.

Etter Glimts dominans i andreomgang er tapet av det ekstra bitre slaget.

De hadde Dinamo på gaffelen, alt som gjensto var å ta den avgjørende biten. Nå må de vente minst ett år på neste mulighet til å kvalifisere seg til Mesterligaen.

Marerittstart

Glimt hadde som kjent en 1-0-seier å gå på fra første kamp på Aspmyra, og returoppgjøret på Maksimir begynte slik mange hadde sett for seg; et stort trykk fra hjemmelaget. Etter bare tre minutter kunne de gått opp i ledelsen, men avslutningen fra kort hold gikk over.

Noen Glimt-fans hadde tatt turen til Maksimir. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Det burde vært et forvarsel, for bare minuttet senere smalt det igjen. Mislav Orsic fikk ballen umarkert på venstre side etter at Petkovic vant duellen i forkant, og etter litt klabb og babb hamret han ballen høyt i nettet bak Nikita Haikin.

Dermed var Glimts marerittstart et faktum.

– Det målet er Isak Helstad Amundsen sitt ansvar. Marius Høibråten går riktig i duellen, Isak skal sikre, analyserte fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter etter baklengsmålet.

Hjemmelaget fortsatte å kjøre kampen. Først ropte de på straffespark da Helstad Amundsen var borti ballen med armen, men fikk ikke gehør av kampens dommer Mateu Lahoz. før de kort tid senere skjøt i tverligger og ut fra 20 meter.

Brassespark

Ti minutter før pause kom mål nummer to for kvelden. Et upresist oppspill fra Marius Høibråten ble snappet av av vertene, som satte fart og spilte ut på høyresiden. Et innlegg ble tatt ned av Bruno Petkovic foran mål, og på vakkert vis satte Dinamo-profilen ballen i mål med et brassespark.

– Dette er rett og slett fotballkunst. Det er fullt fortjent at de dobler og leder 2-0, sa TV 2s ekspert Jesper Mathisen etter scoringen. 2-0 var også resultatet da lagene gikk til pause.

I andre omgang var det et annen Glimt-lag som kom på banen. Kjetil Knutsens menn tok tak i kampen og presset hjemmelaget bakover, men det skulle likevel ta et kvarters tid før de skapte de helt store sjansene.

Da steg Høibråten til værs på en corner fra innbytter Albert Grønbæk, men Dinamo Zagreb reddet på streken.

Magi fra rekordkjøpet

Kort tid senere tok Grønbæk saken i egne hender. Den nyinkjøpte rekordsigneringen fra Danmark mottok ballen i mellomrom, driblet bort tre kroater og satte inn 1-2-reduseringen for Glimt på vakker vis.

Og vips var lagene like langt.

– Dette (Grønbæk) kan vise seg å være tidenes investering for Glimt. Se den enkeltmannsprestasjonen, Grønbæk gjør det på vakkert vis, kommenterte Jesper Mathisen på TV 2.

Glimt presset på for den avgjørende scoringen, men kampen ebbet ut på 2-1 og dermed 2-2 sammenlagt. Det gjorde at det ble ekstraomganger i Zagreb.

I det 116. og 118. minutt sørget Josip Drmic og Petar Bockaj for scoringene som sendte vertene videre.

Disse startet Glimts skjebnekamp Ekspandér faktaboks 4-3-3: Nikita Haikin, Alfons Sampsted, Marius Høibråten, Isak Helstad Amundsen, Brice Wembangomo, Hugo Vetlesen, Elias Hagen, Ulrik Saltnes, Joel Mvuka, Lars-Jørgen Salvesen, Amahl Pellegrino.