Helten Pellegrino fikk beskjed om å gjøre noe annet enn å spille fotball

Amahl Pellegrino (32) ble matchvinner for Bodø/Glimt i det første av to oppgjør mot Dinamo Zagreb i Mesterligaens playoff.

Han stanget inn kampens eneste mål etter 37 minutter, etter et innlegg fra Joel Mvuka (19).

Brennhete Pellegrino er soleklar toppscorer i Eliteserien så langt med 17 mål på 16 kamper.

Men 32-åringen kunne fort endt opp som noe annet enn fotballspiller.

På grunn av familiens dårlige råd fikk han ikke begynne med organisert fotball før han gikk i fjerdeklasse og var ni år gammel. Det var flere år etter klassekameratene.

Knutsen: – Et forbilde

Og veien til toppen har vært tung. Som 19-åring fikk han ikke kontrakt høyere enn i 4. divisjon.

– Det var tungt som 21-åring å få høre fra familie og venner at man burde finne på noe annet enn fotball. Men jeg har stått på og trent utallige timer, sier Pellegrino på pressekonferansen etter kampen.

Glimt-trener Kjetil Knutsen beskriver målgarantisten som en «late bloomer» – en som virkelig skinner sent i karrieren.

I FOKUS: Amahl Pellegrino fikk igjen nettsus for Glimt og avgjorde kampen for gultrøyene. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Han elsker å spille fotball, sier Knutsen og beskriver «Pelle» som et forbilde for de yngre spillerne.

Det syns også hovedpersonen selv er stas.

– Det er litt kult at man som 32-åring først de siste årene har vist seg frem.

– Så til neste generasjon: Det er bare å stå på!

– Ikke hatt den enkleste reisen

Ved siden av Pellegrino på pressekonferansen satt en annen spiller som heller ikke har hatt noen lett vei frem.

Men midtstopper Isak Helstad Amundsen (22) spilte en så god kamp at selv Dinamo Zagreb-treneren trakk han frem som én av Glimts beste spillere etter kampen.

Gang på gang dro han av en Zagreb-spiller og fosset fremover i banen og skapte ubalanse.

Men brønnøyværingen kom til Glimt var han egentlig midtbanespiller. Knutsen så fort at han kunne bli enda bedre som midtstopper.

TRENER: Kjetil Knutsen i regnværet på Aspmyra etter kampslutt. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Problemet var bare at han var bak både Brede Moe, Marius Lode og Marius Høibråten i køen.

Et utlån lenger nord satte fart på utviklingen.

– Det at han fikk spilletid i Tromsø var viktig for hans utvikling. Det at han har slått til og prestert på et så høyt nivå er litt overraskende, men utrolig gøy, sier Knutsen.

Var «fjerde- eller femtevalg»

– Han er sånn som veldig mange spillere i Glimt, han har utviklet seg. Han har ikke hatt den enkleste reisen, men han har bestemt seg for hvor han vil, fortsetter Knutsen.

Også Pellegrino kom med lovord om sin ti år yngre lagkamerat.

– Han var fjerde eller femtevalg, så å se Isak ta opp hansken etter alle skadene vi har hatt på stopperplass er utrolig stort.

KANONKAMP: Isak Helstad Amundsen imponerte mange med sin prestasjon i oppgjøret mot Dinamo Zagreb. Her fra pressekonferansen etter kampen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Isak har vært helt fantastisk og fortjener all skryt han får.

Selv var Amundsen beskjeden på spørsmål om dette var hans beste kamp i Glimt-trøya.

– Jeg prøver å gå ut og være meg selv, og spille som om det var en vanlig kamp.

Onsdag om én uke spilles returoppgjøret. Da kjemper Bodø/Glimt om en plass i Mesterligaens gruppespill, og flere hundre millioner kroner i klubbkassen: