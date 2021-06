De siste årene har Lofoten og Vestlandet blitt attraktive reisemål for teltturister.

Det voldsomme trykket har ført til ødeleggelser av naturområder og en frustrert lokalbefolkning.

Nå tar kommunene i Lofoten grep.

I sommer innføres en egen friluftsforskrift med teltforbud på flere populære steder i øyriket.

– Målet er ikke å begrense allemannsretten, men å ta vare på Lofoten. Vi skulle jo helst ønske at det ikke var nødvendig med teltforbud. Men behovet for tiltak har blitt for stort, sier Peter Andresen, daglig leder i Lofoten Friluftsråd.

Overtredelse av teltforbudet vil i verste fall politianmeldes og medføre bot opplyser Andresen til NRK.

Forbudt å telte på «Europas vakreste strand»

Hauklandstranda i Vestvågøy kommune ble tidligere i år kåret til Europas vakreste strand. Den er et av stedene som nå blir berørt av teltforbudet.

Der innføres det et helårlig teltforbud på store deler av området

– Det handler om fri ferdsel for andre besøkende, og på grunn av rasfare både på sommer- og vinterstid. Det forklarer miljøfaglig rådgiver i kommunen, Bjørn Harald Brenna.

Ole Kristian Fjelltun-Larsen er grunneier på Haukland. Han sier Instagram og sosiale medier har ført til svært høye besøkstall.

Vindstad er annet område som får teltforbud. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Tall fra kommunen viser at stranda hadde over 300.000 besøkende i 2019.

– Friluftsloven og allemannsretten er ikke laget for masseturisme slik vi opplever her, forklarer Fjelltun-Larsen.

Håper turistene følger reglene

Reglene skal bidra til å forebygge mer skader på naturen. Man vil også sikre lokalbefolkningens tilgang til disse attraktive områdene.

Andresen håper turistene tar hensyn til de nye reglene.

– Vi ønsker å ta vare på de områdene slik at det blir trivelig å være der for både tilreisende og de lokale innbyggerne, sier Andresen.

Kommunen jobber med å tilrettelegge et område der det vil være mulig å telte lovlig. Her blir det laget egne bålplasser. Det er også planer om å bygge et nytt servicebygg i løpet av noen år.

Disse stedene innfører teltforbud i Lofoten Ekspandér faktaboks Moskenes kommune: Olenilsøya

Andøya

Vindstad

Tennes og Veines

Bollhaugen

Reinebringen

Sørvågvatnet

Langhaugen

Reine Vestvågøy kommune: Haukland Vågan kommune: Stranda under fjellet

Kalle (del av)

Rørvika (del av)

Spill for galleriet

For et år siden ble det innført forbud mot telting i områdene nær Ervik og Hoddevik på Vestlandet melder BT.

Skal du sove her i sommer må du enten leie deg et sted å bo eller dra lenger inn i landet.

Leder i Hoddevik grunneierlag, Jan Ove Hoddevik, er ikke overbevist.

– De samme problemene dukker uansett opp, men nå fra besøkende som betaler for å bo her. Det hele virker litt som et spill for galleriet, og det kan slå urettferdig ut.

– Litt dumt for en fattig student

Friluftsstudent Sigmund Aars Eide er på fergekaia i Bodø

Han skal til Lofoten på teltferie, og var ikke klar over de nye reglene. Han har forståelse for tiltaket.

– Jeg antar det er for å verne de mest utsatte områdene, og det syntes jeg er bra. Det er viktig å beskytte det som er fint, sier Aars Eide.

Sigmund Aars Eide er friluftslivsstudent og gleder seg til å besøke naturen i Lofoten. Foto: Dina Nybø Olavsen / NRK

Men hans medreisende studievenninne er litt skeptisk.

– Det kan jo være litt dumt for en fattig student. Man ønsker jo å få til en tur, og da er jo telt det billigste alternativet, sier Victoria Langøy.

Vestvågøy vedtar forskriften den 22 juni. Da vil det settes opp merkinger og skilt på områdene med teltforbud.