Det er ikke bare i tomme gater at effekten av koronaviruset gjør seg synlig.

80 prosent av landets teletrafikk går gjennom Telenors nett. Nye tall viser at dette nettet bruker vi nå flittig.

De siste to ukene har Telenor målt en kraftig trafikkvekst.

I snitt sender vi nordmenn rundt fire millioner flere i SMS i døgnet og snakker 50 prosent mer i telefon. Vanligvis sender vi rundt 16 og 18 millioner SMS-meldinger i døgnet. Nå har dette tallet økt til mellom 20 og 22 millioner.

– Vi endrer rett og slett bruksmønster. Det er ikke bare sånn at vi ringer mer, samtalene varer også mye lengre, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

Strømming og videomøter

Og hvis du hadde en sterk mistanke om at det ble litt mer skjermtid som følge av restriksjonene i samfunnet, så stemmer det.

Internett på fast bredbånd har den siste tiden hatt en økning på 30–40 prosent på dagtid. Forklaringen er økt bruk av tjenester som Netflix, YouTube, NRK. Og ja, selvfølgelig: videokonferanser.

– Det er en kraftig økning, men toppen er faktisk ikke like høy som under SKI-VM. Da var det veldig mange som satt på mobilen og fulgte med, så vi er ikke der helt ennå.

Men vinkvelder og møter foran dataskjermen er definitivt et nytt konsept i den skalaen vi ser nå.

– Kanskje blir dette en ny måte å sosialisere på som vi også tar med oss videre.

Helsemyndighetene oppfordrer til å ta kontakt med hverandre på andre måter enn ansikt til ansikt. Det synes i statistikken. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Ser på muligheter for å øke hjemmekontor-kapasitet

Telenor er beredskapsnettet i Norge og selskapet mener det skal være godt rustet for å takle den ekstra pågangen.

Men det er ikke alltid det går like fort.

– Vi får tilbakemeldinger om at enkelte opplever treghet i pålogging fra hjemmekontor. Dette har oftest sammenheng med at hjemmekontorløsningene ikke er dimensjonert for så mange samtidige oppkoblinger. Vi ser sammen med bedrifter på muligheter for å øke denne kapasiteten, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor trekker blant annet fram strømming og videokonferanser som noe som trekker trafikk. Foto: Tale Hauso / NRK

Har økt kapasiteten

Dekningsdirektør Amundsen sier Telenor har gjort flere tiltak for å bedre kapasiteten nå som mange bruker nettet.

Blant annet er kapasiteten på flere hundre godt brukte basestasjoner økt.

Det er også ekstra oppmerksomhet rundt feilsituasjoner og utfall, sier Amundsen, slik som i Lofoten der nettet har vært ustabil den siste tiden.

– Selvfølgelig kan det være en og annen basestasjon som kortvarig går full. Det kan bli utfordringer med hensyn til driftspersonell og «røde soner», men vi er i tett dialog med våre entreprenører og lover å gjøre alt vi kan i denne kritiske situasjon for landet vårt, sier Amundsen.

Men det at mange nå bruker hjemmekontor, er en «kompliserende» faktor.

– Vi ser at det er noen utfordringer når mange skal koble seg på interne systemer knyttet til deres bedrift.

