Situasjonen endrer seg drastisk fra dag til dag over hele verden. For å bekjempe koronasmitten, innfører nå flere og flere land ulike begrensninger og forbud.

Bare i løpet av den siste uken har mye endret seg. Myndighetene i mange land har gått fra ha åpne skoler og påbud om å unnvike store forsamlinger, til å stenge mange offentlige institusjoner og innføre portforbud.

Akkurat nå er dette situasjonen i Europa:

Også Storbritannia stenger nå skoler

London stenger nå 40 undergrunnsstasjoner som en del av tiltakene mot koronapandemien. Onsdag kveld ble det klart at engelske skoler skal stenges fra fredag. Fra før har Nord-Irland, Wales og Skottland stengt skolene.

Regjeringen i Italia har besluttet å forlenge portforbudet. Statsminister Giuseppe Conte sier til avisen Corriere della Sera at portforbudet vil vare ut over 3. april, som er den opprinnelige fristen.

BLODGIVER: Et fotballstadion i tyske Erfurt er for tiden omgjort til et sted hvor folk kan gi blod. Sykehusene melder om at blodreservene tømmes. Foto: Jens Meyer / AP I KØ FOR MAT: Folk venter på å få komme inn for å handle i en matvarebutikk i London i Storbritannia. Foto: Hannah Mckay / Reuters ALENE I NATTEN: En kvinne med munnbind i den kjente gaten Ocean drive i Miami, USA. Vanligvis yrer det av liv her. Foto: Chandan Khanna / AFP DESINFISERER SKOLE: En arbeider rengjør en skole i hovedstaden Jakarta i Indonesia. Foto: Antara Foto / Reuters UNNTAKSTILSTAND: Chile har erklært krisetilstand på grunn av koronaviruset. Peru, Panama og Bolivia har innført forbud mot å være ute på nattetid. Dette skal håndheves av politiet og militæret. Her fra en buss i Lima, hovedstaden i Peru. Foto: Rodrigo Abd / AP TESTER MANGE: Ullevål sykehus i Oslo tester rundt 300 helsearbeidere hver dag for koronaviruset. De har opprettet et testsenter og callsenter på sykehusområdet. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix SIER FARVEL PÅ TOGSTASJONEN: En helsearbeider fra Wuhan gir torsdag en klem til en kollega ved togstasjonen i Wuhan. Etter flere måneders kamp og strenge tiltak ser det nå ut til at Kina har klart å få kontroll på koronavirus-utbruddet i landet.

Får bøter for å bevege seg utendørs

Politiet i Frankrike ga onsdag ut over 4000 bøter for brudd på restriksjonene mot å ferdes utendørs. Restriksjonene trådte i kraft tirsdag og forbyr all ferdsel utendørs. Unntakene er reise til jobb, legebesøk og nødvendige matinnkjøp.

Både Australia og New Zealand stenger grensene for alle ikke-fastboende i håp om å begrense det pågående koronautbruddet, melder AFP. Australia har nå registrert 642 koronasmittede, mens New Zealand har 28.

Chile har erklært krisetilstand på grunn av koronaviruset. Både Cuba og Costa Rica har nå registrert sine første dødsfall, og en rekke latinamerikanske land har innført portforbud. Koronaviruset sprer seg stadig raskere i Latin-Amerika og Karibia.

214 915 smittet* 8 733 døde Antall registrerte tilfeller per 100 000 innbyggere < 2 < 9 < 22 < 45 > 73 image/svg+xml Kilde: Johns Hopkins University

Kina truer USA

Flere amerikanske politikere frykter at Kina skal bruke medisiner som pressmiddel mot USA under koronakrisen, fordi USA har utestengt den kinesiske telegiganten Huawei. Rundt 80 prosent av ingrediensene i amerikanske medisiner er laget i Kina.

Samtidig er det klart at Kina vil sende to millioner ansiktsmasker og 50.000 testsett for koronavirus til Europa. Kina har også lovet å bidra med 200.000 pustemasker for mer alvorlige tilfeller, opplyser EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.