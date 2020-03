– Vi jobber med å øke kapasiteten, slik at alle kan jobbe hjemmefra. Vi vil påse at nødvendig infrastruktur er på plass, sier informasjonssjef for TV og bredbånd i Telenor, Magnus Line.

Torsdag klokken 18 ble en rekke virksomheter i Norge pålagt å stenge, etter at statsminister Erna Solberg presenterte de strengeste tiltakene her i landet i fredstid.

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av barnehager, grunnskolen, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Samtidig har flere offentlige og private bedrifter tilrettelagt for at ansatte skal jobbe hjemmefra for å hindre smittespredning.

Helsedirektoratet vedtok torsdag at barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet og høyskoler stenges. Fra venstre Camilla Stoltenberg, Bent Høie, Erna Solberg og Bjørn Guldvog. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kan oppleve lavere hastighet

I Telia har de allerede merket økt bruk og et endret bruksmønster både på tale og data i mobilnettet. Men det har foreløpig ikke ført til større utfordringer.

– Når det gjelder datakapasitet kan det oppstå lavere hastigheter i enkelte geografiske områder, slik det ofte gjør ved store arrangementer. Vi overvåker hele tiden og per nå har vi veldig god kapasitet til å håndtere trafikken, sier informasjonssjef Ellen C. Scheen i Telia.

Line i Telenor sier at de økte trafikkmengdene kan føre til at flere med hjemmekontor vil kunne oppleve tregere nett den kommende tiden.

– Kundene kan oppleve utfordringer med å bruke løsninger for hjemmekontor, som Lync og mobilt bedriftsnett, hvor trafikken blir mangedoblet på kort tid, sier Line.

Altibox: – Ingen grunn til bekymring

– Vi så i går at datatrafikken lå over 30 prosent over normalen på dagtid, og mellom 15 og 20 prosent over normalen på kveldstid, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Altibox, Andreas Veggeland.

Økningen i trafikk er langt unna andre topper som de kan se ved for eksempel store idrettsarrangement, forteller han.

OPPLEVD DETTE FØR: Senior kommunikasjonsrådgiver i Altibox, Andreas Veggeland, sier de opplever høyere trafikk, men at de skal takle dette. Foto: Altibox

– Det er ingen grunn til bekymring til nettkapasiteten til altibox.

Altibox har over 600 000 kunder. Veggeland tror at det er trafikktopper som de skal takle fint, men at de følger situasjonen nøye.

– Så langt er det ikke noen indikasjoner på den økte datatrafikken skal gi noen spesielle problemer.

I dialog med myndighetene

Også Ice har merket en økning i nettet, og særlig at det har blitt sendt mange SMSer det siste døgnet. Men selskapet regner med at de vil håndtere den økte pågangen.

– Vi driver med kritisk infrastruktur, så vi har døgnbemanning med ansatte som følger med hele tiden og er i løpende dialog med myndighetene, sier kommunikasjonsdirektør i Ice, Reynir Johannesson.

Hos Get følger de situasjonen tett og har god kapasitet til å håndtere den økte pågangen.

Selskapet har også bemanning gjennom hele døgnet for å sikre stabile tjenester.

Jobber med å øke kapasiteten

Det er foreløpig ingen problemer med å ringe på vanlig måte med 2G og 4G. Men tjenester som krever ekstra kapasitet av mobilnettet, kan føre til tregere linjer enn vanlig.

Telenor jobber fortløpende med å øke kapasiteten på sine tjenester.

Magnus Line i Telenor sier at selskapet jobber med å øke kapasiteten. Foto: Martin Fjellanger/Telenor

– Vi beklager for kundene som er berørt, og så må vi be alle om å utvise litt tålmodighet både nå og fremover. Vi jobber for fullt med å trappe opp kapasiteten på nett og andre tjenester som kundene bruker, sier Line.

Hos Telia vil de ta grep, dersom de ser at det blir behov for det.

– Det gjør vi alltid uansett situasjon. Så er dette selvfølgelig en spesiell situasjon hvor man ser enda større bruk for infrastruktur. Når det er mange som jobber hjemmefra, så vil de kanskje også bruke wifi istedenfor mobilnett, sier Scheen.