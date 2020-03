– Vi har den største respekten for den nasjonale dugnaden for å unngå å spre viruset, men vi trenger å føle fellesskap, og ikke isolasjon nå, sier festivalsjef Kristin Krey.

Flere artister har avlyst sine konserter over hele landet de siste dagene. Norske konsertarrangører som er medlemsklubben til 400 festivaler, konsertforeninger og andre kulturhus i Norge, er bekymret for utviklingen.

Fra 3. til 5. april skulle Rock mot Rus etter planen arrangeres for 38. gang på Andøya i Vesterålen. Med artister som Arif, Deception, Hedda Mae, Dudes og Tungtvann.

Virusfrykt gjorde at festivalen ble avlyst, men festivalledelsen hadde lite lyst å skuffe publikum.

Onsdag kveld var styret samlet, og bestemte seg for å likevel arrangere festival – på en helt spesiell måte.

Festival på Skype

– I den utfordrende situasjonen vi står i må vi holde humøret oppe. Vi er med på den nasjonale dugnaden for å unngå smitte, men vi tror vi kan smittende optimisme og humør. Det trenger hele landet, sier festivalsjef Kristin Krey. Foto: Jitse Buitink, Radio Nord-Norge

– Vi har koblet sammen noen av de beste folkene vi har innen film, video og sosiale medier, og lager verdens første virtuelle rockefestival, Rock Mot Virus, sier festivalsjef Kristin Krey.

Det betyr at festivalen går som planlagt uten at publikum er fysisk til stede og uten at deltagerband og jury møter opp i idrettshallen. Festivalgjengerne inviteres følger festivalen foran dataskjermen.

– Velkommen til Rock Mot Virus, sier festivalsjef Kristin Krey.

Planen er å overføre hele den virtuelle rockemønstringa live på nett. De 20 deltakerbandene som var meldt på fra hele landsdelen til å sende inn en video av deltagerlåten.

En jury som sitter rundt om i landsdelen stemmer fram en vinner, og dermed blir også den tradisjonen opprettholdt.

– Kult gjort

VANT I 2018: Bodøbandet Regnvær vant rockemønstringen Rock mot Rus på Andenes. I år skal de opptre, men trolig ikke på den måten som var planlagt. Foto: Linn-Cecilie Rønneberg / Rock Mot Rus

Flere kjente norske artister har startet som deltagere i Rock Mot Rus-mønstringa. Blant disse er Vidar Vang, Sivert Høyem og Robert Burås i Madrugada, Pål «Moddi» Knutsen, Kråkesølv, Violet Road, Sondre Justad og Tungtvann.

For to år siden var det Bodøbandet Regnvær som gikk av med seieren i rockemønstringen på Andøy.

I år er det en av headlinerne på festivalen. Det skal de fortsatt, men på en litt annen måte enn det som var planen.

Vokalist Ruben Skorstad i Regnvær berømmer festivalen for å tenke nytt og annerledes.

– De gjør det beste ut av situasjonen. Det er lett å bare si at man har uflaks og bli lei seg. Det er kult og sporty det de nå gjør.

En virtuell musikkfestival er ikke så langt fra virkeligheten som man kanskje tror.

– På YouTube ligger det masse små akustiske livekonserter, uten publikum til stede. Det er relativt populært. Ungdommen er vant til at ting skjer digitalt. For dem er det kanskje ikke så rart.

Men det slår likevel ikke følelsen av å være på festival.

– Ingenting slår følelsen av å oppleve musikk live. På festival er du en del av et fellesskap og en stemning, sier Skorstad.

Kommunelegen blir også med

Rock mot Rus-festivalen tror og håper de skal skape god stemning også via nettet.

– Vi tror vi kan skape den gode Rock Mot Rus-stemninga også via nettet, sier Rock mot Rus-veteran Svein Spjelkavik.

Spjelkavik og Krey understreker at de vil følge alle råd fra helsemyndighetene.

– Vi vil også bruke noe av sendeflata vår til å slippe til gode råd fra kommunelegen. Koronavirus smitter ikke gjennom nettet, men det kan fort fellesskapsfølelse gjøre.

Hvem bør teste seg for korona-viruset? Ekspandér faktaboks Følgende personer bør testes for korona-virus: Personer som har symptomer og har vært i områder med vedvarende smitte, eller har hatt kontakt med et bekreftet tilfelle.

Områder med vedvarende smitte defineres for øyeblikket som Fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea, Italia og Tirol i Østerrike. ELLER: Personer som har hatt nærkontakt med personer som har fått påvist korona-virus,

og i tillegg har: akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig.

ELLER Over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals. Med «nærkontakt» menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med korona-virus,

ELLER har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus

har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med korona-virus ELLER har hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har korona-viruset.