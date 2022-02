– I all hovedsak forsøker både UNN og vikarbyråene og tilstrebe størst mulig grad av kontinuitet. Det at UNN eventuelt har gått utenfor rammeavtalen, skyldes at det har vært et veldig stort behov etter personell i forbindelse med pandemien, skriver adm.dir. Bård Kristiansen i Dedicare en e-post til NRK.

Norsk Sykepleierforbund er svært kritisk til omfanget på vikarbruken, ikke minst fordi dette blir dyrt for sykehusene. Og fordi de ønsker seg ei bedre grunnbemanning. Har du forståelse for at de er bekymra?

– I 2021 hadde vi en pandemi. Dette medførte stort sykefravær og mange pasienter. Og naturligvis stor etterspørsel etter personell.

– Nettopp gjennom pandemien synes jeg vikarbyråene virkelig har vist at vi er et verdifullt supplement og en viktig hjelper til sykehusene. Et stort flertall av vikarene kommer fra Danmark og Sverige.

Kristiansen skriver at vikarbyråene kan tilføre kompetanse som sykehusene ellers ikke ville hatt tilgang til. Per i dag er det for lite helsepersonell i Norge når en pandemi inntreffer, ifølge han.

– En økt grunnbemanning vil nok ikke hjelpe, da personellet ikke finnes tilgjengelig i Norge.

Dere skal jo tjene penger på å leie ut vikarer. Lisa Marie Ness Klungland i Sp på Stortinget sier det er tre ganger så dyrt for sykehuset å bruke dere framfor en fast ansatt – kommentar?

– Her tar hun feil. Det er på ingen måte 3 ganger så dyrt. Hun vet da ikke at sykehusene også må betale arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, etc. til sine fast ansatte. Og om det hentes en vikar fra Sverige eller Danmark, må det betales flybilletter og bolig til vikarene. Alternativet for sykehusene er ofte å la egne ansatte gå overtid. Det er ikke noe billigere enn å bruke vikarbyrå.

Vikarbyråbransjen er i vekst, bekrefter Kristiansen:

– Ja, det er korrekt. Vi får markedstall fra NHO hvert år. Utleien av helsepersonell på landsbasis økte med over 30 % i 2021 – sammenliknet med 2020. Mye av dette skyldes pandemien.

Enkelte avdelinger er avhengig av vikarene fra dere og andre byråer – hvordan oppleves det å være viktig for i det hele tatt å holde hjulene i gang?

– Vi er glade for å kunne være en hjelp for det Norske helsevesenet. Vi henter som sagt de fleste vikarene fra utlandet, og bidrar til at det blir flere sårt tiltrengte helsearbeidere i Norge. Dette er noe vi er stolte av!

Hvordan opplever «dine» vikarer dette – blir de tatt godt imot – også fordi de er med å holde hjulene i gang på nordnorske sykehus?

– I all hovedsak opplever våre vikarer å bli tatt veldig godt imot! De merker at de er ønsket og at det er behov for dem, skriver Bård Kristiansen i Dedicare til NRK.