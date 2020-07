På en av de mange campingplassene i den svenske byen Skellefteå i Västerbotten er det stille.

Vanligvis er det fullt i juli, men i år minner gresslettene mer om en øde prærie.

Koronapandemien og norske reiserestriksjoner gjør at den største og viktigste turistgruppa uteblir: nemlig oss nordmenn.

Campingsjef Marie Lindqvist-Holmlund vet ikke hvor mye penger de taper, men sier at situasjonen er ille.

– Vi savner nordmennene enormt. Det er faktisk ubeskrivelig.

Hun sier vi står for 90 prosent av gjestedøgnene i juli. I løpet av ett år totalt er det snakk om halvparten. Det er en betydelig andel av våre gjestedøgn og inntekter.

Marie Lindqvist-Holmlund er sjef for de kommunale campingplassene i Skellefteå og Byske. Hun sier at nordmenn står for 90 prosent av besøket i sommermåneden juli. Foto: SVT

De få campinggjestene som er på plass, er stort sett svensker og en og annen tysker.

Fraværet av nordmenn gjør ferien spesiell. Det synes campinggjest Ann Karin Winter Akselsson.

– Det er helt annerledes. Jeg har aldri sett så lite folk noen gang som nå. Aldri. Det er tragisk. Man savner virkelig sine naboer som man pleier å si hei til.

Svenske Ann Karin Winter Akselsson ferierer på campingplassen i Skellefteå. Foto: SVT

– Snakk om enorme økonomiske konsekvenser

Totalt handlet nordmenn for 14.762 milliarder kroner på dagsturer til Sverige i 2019. Det viser tall fra SSB som ble publisert i februar i år.

Grensehandelen vår for 2019 var på totalt for 16 milliarder.

Det går hardt utover svensk næringsliv. De mottar mesteparten av disse pengene.

Som for eksempel bedriften Gottebiten med et trettitalls butikker langs grensa til Norge og Finland.

De tapte hele 95 prosent av omsetningen i løpet av én natt, skriver arbeidsgiverorganisasjonen svenskhandel.se.

Mats Hedenstrøm, næringspolitisk sjef i arbeidstakerorganisasjonen Svensk Handel. Foto: PMAGI AB

– Det er snakk om enorme økonomiske konsekvenser. Flere tusentalls jobber står på spill i kommuner hvor det bor få mennesker og de er helt avhengige av nordmenn som handler, sier Mats Hedenstrøm.

Han er næringspolitisk sjef i organisasjonen Svensk Handel. Det er på sett og vis er Sveriges svar på norske Virke.

I et normalt år ligger omsetningen i overkant av 25 milliarder kroner, ifølge Hedenstrøm.

Det er ca. 3 prosent av den totale svenske handelen.

– Det er veldig tøft. Det påvirker spesielt fordi utvalget langs grensen er tilpasset nordmenn. Dermed tar ikke svenskene selv turen. Det er ikke billigere for dem, og det er langt unna de fleste, sier han.

Nå håper han at det kan finnes en løsning på politisk nivå slik at de kan få tilbake sine handlende og reisende nordmenn igjen.

Andel kjøpte varer etter varekategori, september 2019. Tall fra SSB, total grensehandel. Foto: SSB

Sørlandet vil tjene mest

Den enes nød er noen andres brød.

En ny rapport viser at handelen i norske butikker kan øke med nesten syv milliarder kroner sommeren 2020.

Det tilsvarer sommerhandel for totalt ca. 108 milliarder kroner.

Det skriver Virke i en pressemelding. Tallene er hentet fra Kvarud Analyse.

Sørlandet kommer til å tjene mest på at folk holder seg i Norge.

Hadde det ikke vært for reiserådene, kunne disse syv milliardene forsvunnet ut av landet.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel. Foto: Stian Schioldborg

− Det viser hvor mye verdiskaping som forsvinner ut av landet på grunn av grensehandelen.

Det sier direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen.

Spår supersommer for ROBEK-kommune

Nord-Norge kommer på en andreplass over landsdelers økte omsetning i sommer.

Helt ytterst i Lofoten ligger Moskenes. Det var den kommunen i hele landet hvor sommerhandelen utgjorde størst andel av årsomsetningen i 2019.

Det er også én av 12 kommuner på regjeringens ROBEK-liste. En kommune på den listen har så dårlig økonomi at staten har tatt over.

I Moskenes dro butikkene inn hele 33,3 prosent av årsomsetningen igjennom sommermånedene.

− Kommuner som Moskenes kan troligvis glede seg over enda bedre tall sommeren 2020, sier Virke-direktøren.

Moskenes kommune i Lofoten får inn én tredjedel av all omsetning i sommermånedene. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Men selv om det har vært positivt for mange at folk nå handler hjemme, ser det ikke ut til å vare.

Ni av ti vil gjenoppta grensehandelen når det åpnes igjen.

Det skriver Matindustrien.no, basert på en undersøkelse Ipsos har gjort for NHO Mat og Drikke.

Vil åpne for grensehandel – har sendt brev til regjeringen

Nå flere regionsordførere i Sverige sendt et brev til den svenske regjeringen. De vil åpne grensene for sin söta bror.

Fredrik Larsson er regionordfører i Värmland. Det er én av flere regioner som påvirkes kraftig av reiserådene.

– Vi foreslår at grensene åpnes under kontrollerte former slik at vi får en trygg og sikker grensehandel, sier Larsson.

De norske regjeringens siste reiseråd kom 25. juni. Da ble det klart at Norge åpner for reiser til Europa fra 15. juli.

Dersom de fyller kravene til FHI. Det gjør ikke Sverige.

De skriver at de respekterer norske myndigheters beslutning om karantene etter å ha vært i Sverige.

Men de etterspør en felles bestemmelse for reiser mellom nordiske land.

– Vi håper at den svenske regjeringen går i dialog med den norske og ber Norge vurdere muligheten for å åpne for grensehandel, står det i brevet.

Teksten er oversatt fra svensk. Les hele brevet her.