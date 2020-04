Vinmonopolet opplever kraftig økning i salget: – Vi merker at grensehandelen har stoppet opp

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vinmonopolet har hold åpent under koronautbruddet, og skal også holde åpent i påsken. Etter at Norge stengte ned 12. mars har de opplevd en kraftig økning i salget.

Det totale salget av alle typer alkohol har økt med 29 prosent.

Rødvin på salgstoppen

Det nordmenn kjøper desidert mest av er rødvin – på kartong. Men også hvitvin og rosévin tar av.

Salget av øl og musserende derimot har gått drastisk ned under koronakrisen.

Den mest nærliggende forklaringen på det er at både øl og «bobler» er en drikk som nytes i sosiale sammenhenger. Og dem er det jo lite av for tiden.

– Vi ser at all alkoholholdig drikk med bobler stuper. Både musserende vin og øl var jo salgsvinnere i fjor. Men begge er drikker som Som hentes fram i sosiale sammenhenger, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Unntakstilstand

I ukene etter 12. mars har Vinmonopolet rundt 2,1 millioner liter alkohol hver uke. En gjennomsnittlig uke i 2019 ble det solgt 1,6 millioner liter.

Det når ikke opp mot salget i uka før jul med 5 millioner alkohol.

Men det er mye.

Vinmonopolet forklarer økningen med at grensehandelen, taxfreesalget og utestedene gikk i dvale over natta.

– Da ser vi at mange kommer til oss for å handle i stedet, sier Nordahl.

I tillegg opplever nordmenn en unntakstilstand med stengte skoler, barnehager, arbeidsplasser, og mange jobber hjemmefra.

– I alle sektorer i samfunnet skrives historie i disse dager. Også på Vinmonopolet. Vi vet fra tidligere, som etter 22. juli og 11. september, at folk kjøper mindre alkohol under kriser. Likevel har vi ikke opplevd lignende situasjoner som denne før, så det er vanskelig å si hvordan utbruddet vil slå ut, sier Nordahl.

Hva som skjer de neste ukene vil gi helt nye erfaringer om konsumentatferd, tror han.

– Hvordan folk oppfører seg framover sier mye om Norge og hvordan samfunnet tikker.

Skryter av kundene

– Vi selger langt mer enn vanlig, og vi forventer å selge mer i dagene og ukene som kommer, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet Foto: Vinmonopolet

I Danmark og Storbritannia er det tomme hyller, etter omfattende hamstring av alkohol.

Det har ikke skjedd i Norge, og Vinmonopolet konstaterer at de har nok varer til å kunne håndtere det økte salget.

– Det vi ser er at kundene kjøper mer per handel. Vanligvis kjøper hver kunde i snitt 2,2 liter, mens kundene etter at regjeringen innførte de kraftige koronatiltakene i forrige uke har kjøpt rundt 3 liter per handletur. Det tilsvarer omtrent en flaske mer per handel, sier Nordahl.

Han tror at kundene er flinkere til å planlegge turene, og at de kanskje handler for andre som er i risikogruppen, og slik luker vekk unødvendige handleturer.

– Det er all mulig grunn til å berømme kundene for å puste med magen. De opptrer ekstremt rasjonelt. De hjelper oss faktisk i stor grad til å dra lasset slik at det ikke blir for mange kunder i butikken samtidig, sier Nordahl.

Mens salgstoppene tidligere var fredag mellom klokka 16 og 17 og timen før stengetid på lørdag, er handlemønsteret nå jevnere fordelt ut over hele uka.

– Tirsdag denne uka økte besøket fra 70.000 som er det vanlige på en tirsdag til 90.000 kunder. Det var også 30.000 færre kunder innom dørene våre sist fredag.

Øker mest nær svenskegrensene

Det svenske Systembolaget i Strömstad fredag 20.03.20 klokken 16. Ingen nordmenn i butikken på grunn av stengte grenser frykt for koronasmitte. Foto: Privat

På Systembolaget i Sverige er økningen i alkoholsalget på «bare» 10 prosent.

Sofia Brännborn i Systembolaget til til NRK at det merkes godt på salget at nordmenn ikke lenger får dra over grensen for å handle.

– Det er klart færre kunder i butikkene som ligger nært grensen til Norge, sier hun.

Naturlig nok er det vinmonopolene som vanligvis opplever handelslekkasje til Sverige som øker mest.

Dette gjelder særlig utsalgene i det gamle Østfold. Som Østsiden i Fredrikstad, Borg Amfi i Sarpsborg, Halden, Hvaler og andre steder som ligger nært svenskegrensa.

ØKT SALG: Butikksjef Markus Røed ved Vinmonopolet i Mo i Rana opplever økt salget etter at grensen til Sverige ble stengt. Foto: Frank Nygård / NRK

Men Nordahl drar også fram utsalget i Mo i Rana , som vanligvis har stor handelslekkasje til Systembolaget i Hemavan – halvannen time kjøring fra Mo.

– Vi har økt både i volum og kunder, sier butikksjef Markus Røed ved Vinmonopolet i Mo i Rana.

Forrige solgte han 20 prosent mer alkohol enn på samme tidspunkt i fjor.

– Vi merker godt at grensehandelen har stoppet opp, sier han.

Også polutsalg lenger nord og har handelslekkasjer mot Finland og Russland forteller om en økning.

Ikke alle polutsalgene opplever salgshopp. På såkalte «hyttepol» som ligger på Gol, Geilo, Hemsedal, Beitostølen og Oppdal er det stille.

Holder åpent i påska

I påsken holder butikkene åpent som normalt. Skal det stenge, er det en politisk beslutning.

Nordahl forteller at Vinmonopolet har et strengt sikkerhetsregime, men en vekter i døra som passer på at folk holder nødvendig avstand og kun slipper inn et begrenset antall kunder om gangen.