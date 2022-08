Studie: Så mye forbrenner du ved å tygge

En løpetur på 20 minutter forbrenner omtrent 200 kalorier.

Å spille fotball en time koster deg snaut 600 kalorier.

Men hvor mye forbrenner du ved å tygge?

Det har vært gjort lite forskning på område, men en fersk undersøkelse gjort av forskere i Manchester tallfester nå tyggingens energiforbruk.

Ved å måle hvor mye oksygen kroppen bruker, og hvor mye karbondioksid som blir produsert, har forskerne for første gang tallfestet energibruken under tygging.

Og kanskje litt overraskende; å tygge øker kroppens metabolisme med 10 til 15 prosent.

– Denne artikkelen viser er det et ganske betydelig arbeid som foregår under tygging, sier Birger Svihus til NRK.

Kan overføres til maten vi velger å spise

Birger Svihus, professor i ernæring ved NMBU, sier til NRK at over femti prosent av den voksne befolkningen i Norge er overvektige eller har et fedmeproblem.

Han forklarer at energibalanse et svært viktig begrep for å forstå hvorfor vi har et fedmeproblem i Norge.

Her kan forskningen gjort av Van Casteren & co. være en viktig del av det som er et relativt komplekst bilde.

– Energibalanse handler hovedsakelig om to begrep; energiforbruk og energiinntak, forklarer Svihus.

Forbruket vårt deles gjerne inn i tre deler:

Basalstoffskiftet Fysisk aktivitet Spesifikk dynamisk virkning

– Denne forskningen handler om det siste punktet. Altså hvor mye energi vi bruker på å spise og fordøye maten. Tidligere har jeg ikke sett tall på hvor mye energi vi bruker på å tygge, og denne artikkelen viser faktisk at det kan utgjøre så mye som 15 prosent.

Hvorfor er det viktig å vite at forbrenningen øker med opp mot 15 prosent når vi tygger?

Birger Svihus forteller at det tidligere ikke har vært tallfestet hvor mye energi vi bruker på å tygge. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Svihus forklarer at dette handler om langt mer enn at folk skal gå rundt å tygge tyggis hele tiden.

– Ta biff som eksempel. Enten kan du kjøpe rent kjøttstykke, eller så kan du kjøpe kjøttdeig. Begge vil oppgis med likt antall kalorier.

Han fortsetter:

– Men for å kunne si hvor mye energi kroppen har igjen etter du har spist kjøttet må du trekke fra den energien du har investert underveis og etter måltidet.

200 kalorier ekstra på et døgn?

Forskeren Callum Ross, som ikke var en del av denne forskningen, sier til science.org det samme som Svihus, at dette er første gang det er tallfestet hvor mye energi vi bruker på å tygge.

– Dette gir oss et nummer vi kan jobbe videre med.

Men at metabolismen øker med 10–15 prosent, hva betyr det egentlig?

– En økning i forbrenning på 10–15 prosent er ganske mye. Hvis du bruker mye mer energi mens du spiser maten, fordi du tygger mer, så vil det bli mindre fetende. Det er en detalj, men som denne artikkelen viser er det et ganske betydelig arbeid som foregår under tygging.

Tygging koster ifølge studien ganske mye energi.

– La oss si du klarer å tygge tyggis 12 timer om dagen. Da vil dette, ifølge denne studien, øke forbrenningen i løpet av et døgn med omtrent 8 prosent.

Det tilsvarer omtrent 200 kalorier.

– 200 kalorier er det samme som fire epler eller det du forbrenner ved å jogge omtrent 20 minutter. Det illustrerer på en god måte at det er for lite fokus på energibalansen i debatten rundt overvekt og fedme.

Det er kanskje enklere å løpe 20 minutter enn å tygge tyggegummi hele tiden. Men Svihus poengterer at det også betyr at det kan være lurt å tygge maten ordentlig – noe som også vil øke metthetsfølelsen. Foto: Dina Storvik / NRK

Men Svihus trekker frem at det ikke bare er selve tyggingen som er viktig.

– Når du tygger maten grundig vil måltidet vare lenger. Det har vist seg at det er positivt med tanke på å regulere mengden mat du spiser.

– Vi tygger i snitt mindre enn vi gjorde før. Mye av maten er finmalt. Spiser du eksempelvis hele poteter, råkost og et kjøttstykke vil det ta lengre tid enn potetmos og kjøttdeig.